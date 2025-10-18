古早味叭噗綿密Q黏、一球只賣25元！永和77年老冰菓室

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

秀朗路上這家「和美冰菓室」，是永和人朋友推薦從小吃到大的古早味冰淇淋，菜單上數十種冰淇淋口味隨便點都好吃，而且一球還只賣25元，老闆根本佛心到不行，吃過一次瞬間成為鐵粉，多年來只要來永和就會來吃冰，真的是必須五顆星推薦的永和美食。

交通位置

地址位在新北市永和區秀朗路一段44號，靠近自由街、安樂路，從捷運永安市場出口出來，約步行8分鐘可抵達，若由捷運頂溪站走過來，則約走個11分鐘，搭公車或是自行開車騎車較為方便。過條街就是熱鬧的樂華夜市，附近永和美食還有「阿爸の芋圓」、「鴨味仔炭火薑母鴨生蠔吃到飽」、「麒麟閣沙茶火鍋」、「義聚東劉家水餃」、「北蘭阿姨商行」。

冰淇淋開業已有77年

1948年開業，至今已有77年歷史，很多永和人都是從小吃到大的美食，看得出來店面有重新裝潢過，但仍留下了部份的舊招牌，新舊並存的模樣倒也是蠻有趣的。

提供批發服務

除了零售冰淇淋外，有批發需求的老闆，也能直接與店家聯繫，招牌上看來還有賣米荖、花生荖、麻荖，但今天現場好像沒有看到。

純天然製作

冰淇淋皆為店家自製，介紹上是這樣寫的。古早味叭噗是將食材熬煮後勾芡，再經由傳統低膨脹製冰機成型，形成獨特Q黏的口感，本店所販售冰品皆由天然食材、新鮮水果製作而成，無添加香精、色素以及調味果醬，給您最天然傳統的古早味叭噗。

菜單

冰淇淋口味每天可能都不太一樣，大多維持著十多種，我前前後後吃過這家店好幾次，有些基本款是常態販售，但像季節水果這種就有時間性，大家來到現場就隨緣選擇吧！我每次來都有、自己也很愛的口味是木瓜牛奶、芭樂、焙茶、日月潭紅茶，推薦給大家有看到也能照著點。

價目表

▲一球25元、二球45元、三球60元，盒裝六大球170元，即使近年來漲價了，價格還是蠻便宜的。

盒裝六大球－170元

第一排：左上至右上：李鹹、芋頭、海鹽檸檬。第二排：左下至右下：日式焙茶、木瓜牛奶、桂圓。

▲盒裝冰淇淋拿起來沉甸甸的，份量十足果然這樣點最划算。

吃完仍意猶未盡

每一種口味真的都蠻好吃的，這盒中我尤其喜歡芋頭、日式焙茶、木瓜牛奶。冰淇淋口感綿密帶點Q彈，甜度控制極好，完全不會有甜膩感，我們吃完一盒馬上又去買了一支，就知道有多喜歡了！

三球冰淇淋－60元

一球一球點冰淇淋的話，可以選擇要杯裝還是甜筒，價格是一樣的。單球份量明顯比盒裝小了近一半，兩三口左右就沒了，所以還是點盒裝最划算啦！

心得

如果不是家離永和有段距離，我還真想買兩盒回家，與家人分享。非常推薦「和美冰菓室」的古早味冰淇淋，要我專程來趟永和吃都願意，如果剛好在永和附近的話，更是絕對必吃啦！

和美冰菓室

地址：新北市永和區秀朗路一段44號

電話：02－29261552

營業時間：12：30－21：00（周一公休）

