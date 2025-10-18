ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

古早味叭噗綿密Q黏、一球只賣25元！永和77年老冰菓室

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼和美冰菓室。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

秀朗路上這家「和美冰菓室」，是永和人朋友推薦從小吃到大的古早味冰淇淋，菜單上數十種冰淇淋口味隨便點都好吃，而且一球還只賣25元，老闆根本佛心到不行，吃過一次瞬間成為鐵粉，多年來只要來永和就會來吃冰，真的是必須五顆星推薦的永和美食。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通位置
地址位在新北市永和區秀朗路一段44號，靠近自由街、安樂路，從捷運永安市場出口出來，約步行8分鐘可抵達，若由捷運頂溪站走過來，則約走個11分鐘，搭公車或是自行開車騎車較為方便。過條街就是熱鬧的樂華夜市，附近永和美食還有「阿爸の芋圓」、「鴨味仔炭火薑母鴨生蠔吃到飽」、「麒麟閣沙茶火鍋」、「義聚東劉家水餃」、「北蘭阿姨商行」。

▲▼和美冰菓室。（圖／部落客周花花授權提供）

冰淇淋開業已有77年
1948年開業，至今已有77年歷史，很多永和人都是從小吃到大的美食，看得出來店面有重新裝潢過，但仍留下了部份的舊招牌，新舊並存的模樣倒也是蠻有趣的。

▲▼和美冰菓室。（圖／部落客周花花授權提供）

提供批發服務
除了零售冰淇淋外，有批發需求的老闆，也能直接與店家聯繫，招牌上看來還有賣米荖、花生荖、麻荖，但今天現場好像沒有看到。

▲▼和美冰菓室。（圖／部落客周花花授權提供）

純天然製作
冰淇淋皆為店家自製，介紹上是這樣寫的。古早味叭噗是將食材熬煮後勾芡，再經由傳統低膨脹製冰機成型，形成獨特Q黏的口感，本店所販售冰品皆由天然食材、新鮮水果製作而成，無添加香精、色素以及調味果醬，給您最天然傳統的古早味叭噗。

▲▼和美冰菓室。（圖／部落客周花花授權提供）

菜單
冰淇淋口味每天可能都不太一樣，大多維持著十多種，我前前後後吃過這家店好幾次，有些基本款是常態販售，但像季節水果這種就有時間性，大家來到現場就隨緣選擇吧！我每次來都有、自己也很愛的口味是木瓜牛奶、芭樂、焙茶、日月潭紅茶，推薦給大家有看到也能照著點。

▲▼和美冰菓室。（圖／部落客周花花授權提供）

價目表

▲▼和美冰菓室。（圖／部落客周花花授權提供）

▲一球25元、二球45元、三球60元，盒裝六大球170元，即使近年來漲價了，價格還是蠻便宜的。

盒裝六大球－170元
第一排：左上至右上：李鹹、芋頭、海鹽檸檬。第二排：左下至右下：日式焙茶、木瓜牛奶、桂圓。

▲▼和美冰菓室。（圖／部落客周花花授權提供）

▲盒裝冰淇淋拿起來沉甸甸的，份量十足果然這樣點最划算。

吃完仍意猶未盡
每一種口味真的都蠻好吃的，這盒中我尤其喜歡芋頭、日式焙茶、木瓜牛奶。冰淇淋口感綿密帶點Q彈，甜度控制極好，完全不會有甜膩感，我們吃完一盒馬上又去買了一支，就知道有多喜歡了！

▲▼和美冰菓室。（圖／部落客周花花授權提供）

三球冰淇淋－60元
一球一球點冰淇淋的話，可以選擇要杯裝還是甜筒，價格是一樣的。單球份量明顯比盒裝小了近一半，兩三口左右就沒了，所以還是點盒裝最划算啦！

▲▼和美冰菓室。（圖／部落客周花花授權提供）

心得
如果不是家離永和有段距離，我還真想買兩盒回家，與家人分享。非常推薦「和美冰菓室」的古早味冰淇淋，要我專程來趟永和吃都願意，如果剛好在永和附近的話，更是絕對必吃啦！

和美冰菓室

地址：新北市永和區秀朗路一段44號
電話：02－29261552
營業時間：12：30－21：00（周一公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

►泰山區藏身畫廊店中店咖啡廳　自烘手沖均一價80元還能選豆
►公館必吃手工古早味！水源市場30年「紫米芋頭糕」老攤
►台北微型咖啡吧一杯美式只要60元！咖啡因急救包超吸睛

關鍵字： 和美冰菓室 新北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

推薦閱讀

中山區40年三角老屋改建　寧靜閣樓喝咖啡暢聊超愜意

中山區40年三角老屋改建　寧靜閣樓喝咖啡暢聊超愜意

神戶絕美「教堂咖啡」Tabelog高達3.7分　三宮車站步行10分就到

神戶絕美「教堂咖啡」Tabelog高達3.7分　三宮車站步行10分就到

40元爽嗑一整盒生乳卷！三重「NG蛋糕」每天只賣4小時

40元爽嗑一整盒生乳卷！三重「NG蛋糕」每天只賣4小時

228元起點主餐含沙拉麵包無限供應！行天宮25年義大利麵老店

228元起點主餐含沙拉麵包無限供應！行天宮25年義大利麵老店

茶湯會2門市開賣霜淇淋、刈包

茶湯會2門市開賣霜淇淋、刈包

高雄鹹酥雞嘉年華11/15連兩日登場

高雄鹹酥雞嘉年華11/15連兩日登場

澎湖空港快線100元不限次數搭乘！

澎湖空港快線100元不限次數搭乘！

肉次方高雄夢時代店10/29試營運

肉次方高雄夢時代店10/29試營運

台人今年7至9月赴日消費破3000億日圓

台人今年7至9月赴日消費破3000億日圓

家樂福引進超過14種青森蘋果！首度推吉祥物「蘋果醬」

家樂福引進超過14種青森蘋果！首度推吉祥物「蘋果醬」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

苗栗「明德水陸空遊憩區」11月試營運

任賢齊從小吃到大！彰化35元高麗菜飯

板橋4菜便當夾好夾滿只賣60元

高雄最大免費水上樂園10/24試營運

平溪秘境一日遊！漫步無人管理小車站

「牛舌の檸檬」訂位、菜單價格一次看

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」

成吉思汗大黑屋台灣首店10/24開幕

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

茶湯會2門市開賣霜淇淋、刈包

高雄鹹酥雞嘉年華11/15連兩日登場

澎湖空港快線100元不限次數搭乘！

肉次方高雄夢時代店10/29試營運

台人今年7至9月赴日消費破3000億日圓

家樂福引進超過14種青森蘋果！首度推吉祥物「蘋果醬」

免門票近看F-104G戰機！

NBA球星愛店LONGTAIL推秋季菜單

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366