角館療癒系「秋田犬民宿」開箱！50年古民家改建一晚2000有找

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

角館住宿推薦這家武家屋敷附近，由50年歷史古民家改建的秋田犬民宿「緣 Enishi」，共有兩隻超可愛秋田犬，住客可以不限時盡情互動，一天還有兩次帶秋田犬散步時間，住宿費用包含隔日早餐日幣一人萬円有找，以角館來說我覺得非常超值，加上有秋田犬做伴只能大推了。

緣 Enishi位置

民宿的日文名稱為「縁 Enishi 秋田犬民宿」，為了方便搜尋我統一用繁體中文「緣 Enishi」，地點位在角館武家屋敷旁邊，距離JR角館站約1.3公里，步行時間20分鐘內可抵達；若是開車自駕旅行秋田的人，並未提供免費停車位，但附近有收費停車場可停車。

▲如果不是住客也可以付費進來，體驗與秋田犬互動，費用為10分鐘300円（約台幣61元），可體驗時段是每天10：00－16：00。

緣 Enishi 房間介紹

是由50年古民家改建的民宿，可以體驗到角館居民家住一晚的樂趣，住宿費用為每人9500円～9800円（約1945～2007台幣），小孩3歲以上就算成人價格。

一二樓的空間共有四間房間，洋式、和式房型各兩間，基本配置都是最多住兩個人，有一間比較大的和式房可以住三人，無論哪一種房型，住宿價格都是一樣的，採用人頭計價，費用皆有包含隔日簡單早餐。預約方式可以透過官網預訂，或者跟我一樣直接傳Instagram訊息給民宿主人，英文溝通完全沒問題，預約成功後當天到現場再付現金即可。

▲因為是由古民家改造的民宿，所以房間內並沒有獨立衛浴，需在公共空間共同使用。

▲我入住這天房間全滿，但使用浴室、廁所都沒有遇到要排隊的情況，如果真的剛好有人在使用，稍微等一下就好。

▲牠們可都是有血統書認證的秋田犬，現在秋田犬的數量越來越稀少，純種秋田犬可不是隨處就能見到的。

▲一共飼養兩隻可愛的秋田犬：すーちゃん（公）、ふじこ（母）。

▲秋田犬都很親人，可以摸摸牠們沒有問題的。

▲只要不要刻意去逗弄，基本上不具攻擊性，即使是帶小朋友的親子旅客，也可安心與秋田犬互動。

▲兩隻秋田犬會在一樓公共空間自由走動。

▲看你要拍照還是錄影全都來者不拒，秋田犬本尊真的比照片上看到可愛100倍，手機相機裡滿滿都是秋田犬。

▲秋田其他地方可以看到秋田犬的景點，大多只能拍照，不能摸、不能互動。

▲想要盡情摸秋田犬，近距離拍照錄影的話，推薦真的要來住一晚才能盡興。

▲更棒的一點是，只有住客才可以體驗帶秋田犬散步。

▲共有下午5點、隔天早上7點兩場散步活動，直接在指定時間到一樓大廳集合即可，民宿主人會帶大家一起出發。



▲民宿主人還會先幫大家在門口拍照，這也是住客限定的活動。

▲接著在角館走一圈，會去一些平常觀光客不太會去的地方散步，也是透過遛狗的形式深度旅行角館。

提供早餐

住宿有包含簡單的隔日早餐，供應時間為08：00－09：30，吃飽後可以把握退房前的時間，再和兩隻秋田犬互動一下，這個時段只會有住客在民宿內，不會開放給其他民眾參觀，所以可以擁有秋田犬滿滿的關愛。

整體心得

「緣 Enishi」真的是一間必須大力推薦的角館民宿，實際住一晚後體驗非常棒，住宿房價合理不貴，可以盡情和秋田犬互動絕對是一大加分，秋田犬實在是太可愛了，完全沒有辦法抗拒！

縁 Enishi 秋田犬民宿

地址：秋田県仙北市角館町裏町22

最早可入住時間：15：00

最晚可退房時間：10：00

