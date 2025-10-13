ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

499元調酒喝到飽！嘗鮮剝皮辣椒比司吉　八德夜市旁不限時咖啡吧

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

八德興仁花園夜市附近這家「FIH Café 幸蘊坊」，是很值得推薦的桃園八德咖啡廳，挑高空間寬敞舒適，內用不限時想坐多久都可以，從早到晚的營業時間，很適合各種想要喝咖啡、調酒的時刻，菜單選擇非常多元，全部都是走平價路線，尤其調酒喝到飽只要499元起就能暢飲！

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

地址位在桃園市八德區興豐路168號，靠近八德興仁花園夜市，附近路邊停車位不少，無論是開車、騎車前往都不用煩惱停車問題，但如果是要來喝酒的話，記得喝酒不開車的最大原則。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲內用空間有做挑高，不會有擁擠的壓迫感。

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲一樓座位數不少，二樓的閣樓式設計也很吸睛，舒適氣氛適合三五好友聊天小聚，或是情侶約會也很不錯。

萬事屋
這裡並不是一間傳統咖啡店，我覺得用「萬事屋」來形容可能更為精確，菜單有酒有咖啡，更棒的是空間所提供的附加價值，老闆們可說是多才多藝又見多識廣，無論你生活中遇到什麼都可以過來聊聊。這個下午，我們從日本旅遊開始聊起，中途老闆突然說要幫我算易經，還給了我很多生活上的建議，離開前還互相加了LINE，雖然是第一次來，卻有著一見如故的感覺，我想這就是咖啡廳最重要的吧，讓靈魂可以獲得深層放鬆，重新找回生活的節奏。

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

菜單
內用低消每人一杯飲料，店家自製的手作烘焙只要40元起，飲料類則有咖啡、茶飲、氣泡飲、特調飲品、冰淇淋奶昔、果汁等。如果是平常喜歡小酌的人，更是推薦來這裡喝幾杯，除了可以單點單杯外，還有499元、599元、699元、899元暢飲，兩個小時隨你點酒喝到飽。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

西西里咖啡－135元／16oz
西西里咖啡超級大杯，16oz賣135元的價格非常划算，賣點可不只有大杯而已，咖啡與檸檬汁、糖漿的比例抓得不錯，整體喝起來風味相當平衡。

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

摩西多氣泡飲－130元／16oz
如果不能碰咖啡因的人，可以參考氣泡飲系列，因為這裡有很多調酒，所以特調飲品都可以安心點下去，做得都很夠水準，像這杯摩西多氣泡飲的檸檬酸甜感就很消暑，在清爽薄荷的加分下，完全是杯很適合夏日午後的飲料。

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

招牌肉桂捲－45元
烘焙品都是店家自製，烘焙坊就設置在店內一隅，將份量精緻化，相對價格也會更便宜，讓人可以一次多點幾項，才不會不小心就吃太飽。麵包口感鬆軟綿密，塗上黃金比例肉桂糖漿，跟我一樣愛吃肉桂捲的人推薦可以點一份來吃！

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

法式經典可麗露－70元
可麗露上桌時，店家會貼心提醒大約擺個10分鐘再吃。稍微擺一下後，外殼依舊保有討喜脆度，內裏則因退冰變得柔軟，無論香氣或是口感都很不錯。

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

剝皮辣椒比司吉－55元
比司吉同為這裡的人氣產品，剝皮辣椒口味並不常見，沒想到剝皮辣椒與比司吉的組合竟然這麼搭，鹹香滋味無比涮嘴，很適合當作下午茶點心吃。

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

大溪焦糖布丁－100元
布丁口感十分滑順，有著濃郁蛋香與奶香，焦糖的甜度也不會太高。香香甜甜很快就被我們分食一空，喜歡布丁的人推薦千萬別錯過，一顆100元也不貴。

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

大人味提拉米蘇－120元
「大人味」提拉米蘇顧名思義就是有著濃郁酒香，但整體味道依舊是平衡的。同行朋友吃一口忍不住說出「好吃！」，就知道是最直接的讚美，吃過一次就會愛上。

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

巧克力布朗尼蛋糕－150元
冰淇淋與布朗尼的組合，一直都是我的心頭好，應該很難有人有辦法抗拒這組合的美麗吧？尤其是在炎熱的夏天，有冰淇淋的甜點就是讚！巧克力布朗尼蛋糕走的是苦甜路線，我覺得即使單吃就很美味，在冰淇淋的加分下，把美味度再往上提升了一個層次。

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

調酒價格超佛心
來到這裡怎能錯過好喝又平價的調酒呢？季節限定經典特調，三杯只要399元，這價格真的超級佛心，如果你喝不了這麼多，要單杯單點也是可以啦！

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

接骨木紅茶－150元
以龍舌蘭為基底，搭配接骨木紅茶，香香甜甜酒感不會太重，品酒幼幼班也能安心享用。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

貴妃烏龍－250元
這杯是以啤酒為基底，加上荔枝、烏龍茶。帶有些許啤酒花香氣，與荔枝的甜感十分合拍，女生應該都會蠻喜歡的。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

蜜桃蘋果茶－200元
伏特加加上水蜜桃、蘋果茶，花香、果香層次最為豐富，三杯都蠻好喝的，如果不確定該點哪杯調酒的話，可以把喜好告知店家，請店家推薦最準確啦！

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

用餐心得
桃園八德咖啡廳推薦這家「FIH Café 幸蘊坊」，無論咖啡、調酒都有不錯水準。自家手作烘焙品、甜點也優秀，價格還是走平價路線，想吃吃喝喝隨時都能過來，不會造成太大負擔。如果是愛喝酒的人，很推薦這裡的暢飲方案，調酒喝到飽只要499元真的很便宜啊！

▲▼FIH Café 幸蘊坊。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

FIH Café 幸蘊坊

地址：桃園市八德區興豐路168號
電話： 03－3686876
營業時間：平日11：30－21：00、周末10：30－21：00（周二公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

►台北微型咖啡吧一杯美式只要60元！咖啡因急救包超吸睛
►中山區40年三角老屋改建　寧靜閣樓喝咖啡暢聊超愜意
►神戶絕美「教堂咖啡」Tabelog高達3.7分　三宮車站步行10分就到

關鍵字： FIH Café 幸蘊坊 桃園美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 周花花，甲飽沒

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

4貼機車直接迴轉...被按喇叭回：我燈打很久了

推薦閱讀

40元爽嗑一整盒生乳卷！三重「NG蛋糕」每天只賣4小時

40元爽嗑一整盒生乳卷！三重「NG蛋糕」每天只賣4小時

228元起點主餐含沙拉麵包無限供應！行天宮25年義大利麵老店

228元起點主餐含沙拉麵包無限供應！行天宮25年義大利麵老店

銀座喫茶店始祖！披頭四主唱約翰·藍儂愛店　招牌早餐鹹派必吃

銀座喫茶店始祖！披頭四主唱約翰·藍儂愛店　招牌早餐鹹派必吃

來回機票8000有找！汶萊皇家航空超寬敞經濟艙＋3.5小時直飛體驗

來回機票8000有找！汶萊皇家航空超寬敞經濟艙＋3.5小時直飛體驗

3航空線上旅展開跑　飛東南亞0元起

3航空線上旅展開跑　飛東南亞0元起

超商開工咖啡、早餐優惠一次看

超商開工咖啡、早餐優惠一次看

499元調酒喝到飽！桃園不限時咖啡吧

499元調酒喝到飽！桃園不限時咖啡吧

「12米水豚君氣偶」10/24起進駐碧潭

「12米水豚君氣偶」10/24起進駐碧潭

欣葉小聚美麗華店10/20開幕

欣葉小聚美麗華店10/20開幕

住大阪捷絲旅每晚2418起享延退至中午

住大阪捷絲旅每晚2418起享延退至中午

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

苑裡星巴克有全台唯一女神彩繪稻田

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

延三夜市50年雞肉飯！

1680秒全台最長煙火在宜蘭

台中「沙鹿霞光步道」新完工

台北牛肉麵節得獎名單

韓國冬日旅遊新亮點　冰雪節慶與米其林美食齊登場

皇家加勒比遊輪－海洋光譜號香港出發

遇見北義湖光山色與南法田園詩意

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

3航空線上旅展開跑　飛東南亞0元起

超商開工咖啡、早餐優惠一次看

499元調酒喝到飽！桃園不限時咖啡吧

「12米水豚君氣偶」10/24起進駐碧潭

欣葉小聚美麗華店10/20開幕

住大阪捷絲旅每晚2418起享延退至中午

再睡5分鐘聯名Tom and Jerry

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366