499元調酒喝到飽！嘗鮮剝皮辣椒比司吉　八德夜市旁不限時咖啡吧

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

八德興仁花園夜市附近這家「FIH Café 幸蘊坊」，是很值得推薦的桃園八德咖啡廳，挑高空間寬敞舒適，內用不限時想坐多久都可以，從早到晚的營業時間，很適合各種想要喝咖啡、調酒的時刻，菜單選擇非常多元，全部都是走平價路線，尤其調酒喝到飽只要499元起就能暢飲！

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



地址位在桃園市八德區興豐路168號，靠近八德興仁花園夜市，附近路邊停車位不少，無論是開車、騎車前往都不用煩惱停車問題，但如果是要來喝酒的話，記得喝酒不開車的最大原則。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲內用空間有做挑高，不會有擁擠的壓迫感。

▲一樓座位數不少，二樓的閣樓式設計也很吸睛，舒適氣氛適合三五好友聊天小聚，或是情侶約會也很不錯。

萬事屋

這裡並不是一間傳統咖啡店，我覺得用「萬事屋」來形容可能更為精確，菜單有酒有咖啡，更棒的是空間所提供的附加價值，老闆們可說是多才多藝又見多識廣，無論你生活中遇到什麼都可以過來聊聊。這個下午，我們從日本旅遊開始聊起，中途老闆突然說要幫我算易經，還給了我很多生活上的建議，離開前還互相加了LINE，雖然是第一次來，卻有著一見如故的感覺，我想這就是咖啡廳最重要的吧，讓靈魂可以獲得深層放鬆，重新找回生活的節奏。

菜單

內用低消每人一杯飲料，店家自製的手作烘焙只要40元起，飲料類則有咖啡、茶飲、氣泡飲、特調飲品、冰淇淋奶昔、果汁等。如果是平常喜歡小酌的人，更是推薦來這裡喝幾杯，除了可以單點單杯外，還有499元、599元、699元、899元暢飲，兩個小時隨你點酒喝到飽。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



西西里咖啡－135元／16oz

西西里咖啡超級大杯，16oz賣135元的價格非常划算，賣點可不只有大杯而已，咖啡與檸檬汁、糖漿的比例抓得不錯，整體喝起來風味相當平衡。

摩西多氣泡飲－130元／16oz

如果不能碰咖啡因的人，可以參考氣泡飲系列，因為這裡有很多調酒，所以特調飲品都可以安心點下去，做得都很夠水準，像這杯摩西多氣泡飲的檸檬酸甜感就很消暑，在清爽薄荷的加分下，完全是杯很適合夏日午後的飲料。

招牌肉桂捲－45元

烘焙品都是店家自製，烘焙坊就設置在店內一隅，將份量精緻化，相對價格也會更便宜，讓人可以一次多點幾項，才不會不小心就吃太飽。麵包口感鬆軟綿密，塗上黃金比例肉桂糖漿，跟我一樣愛吃肉桂捲的人推薦可以點一份來吃！

法式經典可麗露－70元

可麗露上桌時，店家會貼心提醒大約擺個10分鐘再吃。稍微擺一下後，外殼依舊保有討喜脆度，內裏則因退冰變得柔軟，無論香氣或是口感都很不錯。

剝皮辣椒比司吉－55元

比司吉同為這裡的人氣產品，剝皮辣椒口味並不常見，沒想到剝皮辣椒與比司吉的組合竟然這麼搭，鹹香滋味無比涮嘴，很適合當作下午茶點心吃。

大溪焦糖布丁－100元

布丁口感十分滑順，有著濃郁蛋香與奶香，焦糖的甜度也不會太高。香香甜甜很快就被我們分食一空，喜歡布丁的人推薦千萬別錯過，一顆100元也不貴。

大人味提拉米蘇－120元

「大人味」提拉米蘇顧名思義就是有著濃郁酒香，但整體味道依舊是平衡的。同行朋友吃一口忍不住說出「好吃！」，就知道是最直接的讚美，吃過一次就會愛上。

巧克力布朗尼蛋糕－150元

冰淇淋與布朗尼的組合，一直都是我的心頭好，應該很難有人有辦法抗拒這組合的美麗吧？尤其是在炎熱的夏天，有冰淇淋的甜點就是讚！巧克力布朗尼蛋糕走的是苦甜路線，我覺得即使單吃就很美味，在冰淇淋的加分下，把美味度再往上提升了一個層次。

調酒價格超佛心

來到這裡怎能錯過好喝又平價的調酒呢？季節限定經典特調，三杯只要399元，這價格真的超級佛心，如果你喝不了這麼多，要單杯單點也是可以啦！

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



接骨木紅茶－150元

以龍舌蘭為基底，搭配接骨木紅茶，香香甜甜酒感不會太重，品酒幼幼班也能安心享用。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

貴妃烏龍－250元

這杯是以啤酒為基底，加上荔枝、烏龍茶。帶有些許啤酒花香氣，與荔枝的甜感十分合拍，女生應該都會蠻喜歡的。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



蜜桃蘋果茶－200元

伏特加加上水蜜桃、蘋果茶，花香、果香層次最為豐富，三杯都蠻好喝的，如果不確定該點哪杯調酒的話，可以把喜好告知店家，請店家推薦最準確啦！

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



用餐心得

桃園八德咖啡廳推薦這家「FIH Café 幸蘊坊」，無論咖啡、調酒都有不錯水準。自家手作烘焙品、甜點也優秀，價格還是走平價路線，想吃吃喝喝隨時都能過來，不會造成太大負擔。如果是愛喝酒的人，很推薦這裡的暢飲方案，調酒喝到飽只要499元真的很便宜啊！

FIH Café 幸蘊坊

地址：桃園市八德區興豐路168號

電話： 03－3686876

營業時間：平日11：30－21：00、周末10：30－21：00（周二公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

【你可能也想看】

►台北微型咖啡吧一杯美式只要60元！咖啡因急救包超吸睛

►中山區40年三角老屋改建 寧靜閣樓喝咖啡暢聊超愜意

►神戶絕美「教堂咖啡」Tabelog高達3.7分 三宮車站步行10分就到