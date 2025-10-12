ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
延三夜市50年人氣老店！在地老饕排隊也要吃到的神級雞肉飯

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼大同區50年老店，無雷菜單小菜滷菜湯品。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

延三夜市美食、台北好吃雞肉飯推薦這家，位在延平北路三段的「雄嘉義雞肉飯」，菜單無論雞肉飯、魯肉飯都很推薦，各式小菜、湯品皆夠水準，好吃到讓我們邊吃邊誇。營業時間店內總是座無虛席，因為小吃無法訂位的關係，建議要早點來吃，不然就是做好排隊的心理準備。

位於延三夜市
這條就是大同區美食小吃雲集的延三夜市，好吃的美食非常多，價格還相對平價，從捷運大橋頭站1A出口出來，約步行350公尺、5分鐘左右即可抵達，開車騎車前往的話，附近停車位不太好找，建議停遠一點再走過來較為方便。

▲▼大同區50年老店，無雷菜單小菜滷菜湯品。（圖／部落客周花花提供）

▲我們來的這天是平日傍晚，天空還下著滂沱大雨，店內客人依舊不少，晚餐時間一到門口就開始排隊了。

▲▼大同區50年老店，無雷菜單小菜滷菜湯品。（圖／部落客周花花提供）

▲住附近的大同區朋友說，我們運氣很好，因為他每次來都客滿，能直接入座不用等就有位子非常幸運。

菜單
菜色選擇蠻豐富的，主食有雞肉飯、魯肉飯，便當則是規定只能外帶；搭配各式湯品、炒菜熱炒、小菜、滷菜等，價格屬於台北市小吃的正常價位，不算平價但也不會貴到哪去。

▲▼大同區50年老店，無雷菜單小菜滷菜湯品。（圖／部落客周花花提供）

雞肉飯 45元
雖然我們都會開玩笑說，出了嘉義以後就沒有好吃的雞肉飯，但不得不說，這碗味道確實不錯，美味關鍵在於醬汁相當優秀，該有的鹹度與香氣都有出來，雖然雞肉口感不到很軟嫩的程度，已是瑕不掩瑜的組合，台北想吃好吃雞肉飯推薦可以來。

▲▼大同區50年老店，無雷菜單小菜滷菜湯品。（圖／部落客周花花提供）

魯肉飯 35元

▲▼大同區50年老店，無雷菜單小菜滷菜湯品。（圖／部落客周花花提供）

▲讓我意外的是，沒想到魯肉飯的表現也還不錯，滷肉的肥瘦比相當適中，不會太過油膩，應該是多數人都會喜歡的味道。

白菜魯 40元

▲▼大同區50年老店，無雷菜單小菜滷菜湯品。（圖／部落客周花花提供）

▲白菜魯一吃就知道是真實力的古早味，滷汁夠味滷得也有入味，我們只吃一口就同時給予高度評價，小菜類做的真的都很好。

三層肉 65元

▲▼大同區50年老店，無雷菜單小菜滷菜湯品。（圖／部落客周花花提供）

▲三層肉口感軟嫩，滋味油香但不會油膩，同樣好吃到讓人邊吃邊誇。

魯大腸頭 100元

▲▼大同區50年老店，無雷菜單小菜滷菜湯品。（圖／部落客周花花提供）

▲大腸頭滷得鹹香入味，單吃不會太鹹，配雞肉飯、滷肉飯吃都不錯，同樣獲得極高評價。

味噌虱目魚丸湯 55元

▲▼大同區50年老店，無雷菜單小菜滷菜湯品。（圖／部落客周花花提供）

▲虱目魚丸口感Q彈，與台式味噌湯的組合十分合拍，暖呼呼非常舒服。

整體心得
我們都非常喜歡「雄嘉義雞肉飯」，點了整桌的菜完全無雷，全部都好吃，晚餐時段過後生意會更好，建議要早點來比較好，強力推薦這家延三夜市美食，50年老店的古早味真實力，不會讓熱愛小吃的人失望的。

雄嘉義雞肉飯

地址：台北市大同區延平北路三段61－1號
電話：02－25948078
營業時間：16：00－22：00

