烏來最美山林秘湯1.5小時泡好泡滿！眺望綿延山巒視野超遼闊

新北最夯烏來溫泉推薦「馥森阪治Trio」，這是座被群山包圍的質感湯屋，距離烏來老街有段距離，但環境舒服空氣清新，擁有五種不同的溫泉湯屋讓旅人自由選擇。重點是，每一間都很有特色，空間寬敞還能觀景，美麗的山川景緻與湯屋融合在一起相當唯美，園區也很迷人，泡湯後還能用餐午茶，若時間充裕，還能漫遊步道感受療癒的森林浴。

交通方式＆停車資訊

烏來是個四季都值得玩樂走訪的景點，冬天玩烏來，最適合去泡溫泉暖身啦！這趟假期，來烏來輕旅行，烏來也是北台灣著名的溫泉鄉，非泡不可啊！這次安排烏來相當有名氣的「馥森阪治Trio」，是坐落烏來山區的特色湯屋，開車的朋友，導航搜尋地標就能輕鬆抵達，園區有規劃停車場，停車也很方便。

▲外觀建築很有特色，黑色的建築搭配木架是棟大型藝術品。

接待櫃台

▲接待大廳空間不大，但環境很舒服，服務人員親切待客，建議泡湯前先預約較佳。

泡湯收費價格

共有5種不同布景和大小的湯屋，朋友可依喜歡的空間及環境來選擇，空間從4.5坪到12坪都有。另外，也可搭配套餐和下午茶，也就是說，來泡溫泉也能用餐。

▲還有提供原住民服飾，想要變裝拍照的朋友，也能自由取用。

園區佔地大

此全區導覽地圖，整個園區佔地還蠻大的，除了接待櫃台，通過貨櫃步道後，就是兩棟特色的景觀湯屋，再往下走，還有森林步道、餐廳及書屋，來泡湯的朋友，也都能在園區裡自由參觀。

山林景致盡收眼底

走過長長的貨櫃步道，園區裡完全是別有洞天，奇特的藝術建築內，居然是綠意盎然的山林風光，此段只有階梯，不適合推推車，請留意。

▲都還沒泡湯，就想先在森林裡拍美照，來到這裡，有一種來到山林仙境的感覺。

森沐湯屋

▲當天預約的是森沐湯屋，大約為6坪空間，湯屋格局方正，我覺得相當寬敞，而且還是面對烏來山景的觀景湯屋。

空間規劃完善

有規劃雙人躺椅、獨立大型溫泉池，選用原木的設計，入館也能聞到木頭的香氣，湯屋裡用許多的簾子來布置，帶有南洋風情，坐在木地板上拍照，也有種出國渡假的錯覺呢！

備品

湯屋裡的備品配置也都比照飯店規格，提供牙刷組、浴袍、開水、熱水壺等，另外還有提供茶包、木耳飲、身體乳、堅果零食等，我覺得好讚，堅果零食養生又好吃，泡完湯再來瓶木耳飲也很清爽呢！

拖鞋、沐浴品一應俱全

湯屋裡還有提供質感拖鞋，以及茶籽堂的沐浴品，茶籽堂是我最愛的沐浴品牌，因為它很香，帶精油香氣的味道，讓人在沐浴時更能全身放鬆。

溫泉蒸氣繚繞

森沐真的超美，服務人員還會先幫旅人放水，這個服務很棒，走進湯屋時，就能感受到溫泉的蒸氣。森沐湯屋的角落就是盥洗間，洗手間在湯屋外，沒有獨立廁所，這點就是扣分的地方，但也因為不同的設計，才能造就這樣的景觀湯屋囉！

▲因為森沐湯屋太有美感了，我直接把湯屋當作美拍攝影棚，換上浴袍取景更好看，有種在森林裡沐浴的感覺。

▲烏來溫泉鄉是弱鹼性的碳酸氫鈉泉，水質無色無味相當清澈，泉質很純淨，在泡湯時，就能感受到滑溜感。

放鬆又療癒

溫泉泡起來好舒服，當天我們一家三口就這樣一起泡湯，9個月大的寶寶也是可以泡湯的，前提是泉質要乾淨，水溫不要太高，泡湯不超過心臟位置，每10分鐘需要休息，湯池裡有設計個小台階，剛好可以讓寶寶坐在上面和我們一起泡。

▲開放式的窗景設計，能輕鬆眺望山林之美，但請觀景拍照的朋友，一定要注意安全。

▲泡湯時間為90分鐘，這樣的泡湯時間很充裕，空間大，也適合親子，當然，這麼美的環境，更適合情侶夫妻來約會。

庭院景觀

泡湯結束後，仍不想離開，這裡給人一種與世隔絕的仙境感，漫步庭院，也能感受山林的美好，階梯旁還有規劃觀景座位區，能坐在這裡喫茶賞景也是種享受。

餐廳

這棟建築是這裡的餐廳，使用原始材料，打造最親近大自然的空間，餐廳裡也很有美感，提供套餐和下午茶，有興趣的朋友，也能停留這裡用餐。

森林書屋

繼續往下走，是一條通往書屋的森林步道，綠意如畫的景色，可以沉澱旅人的心靈，景色雖美，但不是推車友善空間啦！

▲森林書屋也很柔美，選用日式的榻榻米，這裡還有展示藝術畫作。

心得

烏來最夯的溫泉秘境非「馥森阪治Trio」莫屬啦，真的太漂亮了！環境優，景觀美，泉質純淨，這次特別選擇比較大一點的森沐湯屋，一來是可以放推車，二來是擁有壯麗山景，朋友可依喜歡的湯屋空間來選擇。這裡可以泡湯，也能用餐下午茶，因為我們規劃要去逛烏來老街，就沒在這吃，聽說餐食很精緻，也不錯吃。

馥森阪治Trio

地址：新北市烏來區環山路151號

電話：02－26616688

營業時間：10：00－20：00（周一二公休）

