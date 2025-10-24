多架老戰機懸掛空中！還能登上退役總統專機　高雄航空迷必朝聖

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

高雄室內景點推薦「航空教育展示館」，這是全國唯一懸吊飛機展示館，玩航空教育展示館可以了解飛機及飛行的小知識，還能看到各式各樣的退役飛機，也能坐上飛機感受，園區佔地寬廣，能近距離與戰鬥機合影又帥又酷，飛機迷絕對必訪！

交通方式＆停車資訊

周末假期我們來去高雄岡山輕旅行，這一站我們來到「航空教育展示館」，航空教育展示館是高雄熱門的親子景點，也是高雄很棒的雨天備案室內景點喔！開車的朋友，導航地標就能輕鬆抵達，搭車旅人，也能搭高雄捷運和公車來玩。

門票資訊

入園門票200元，65歲朋友及持學生證旅人優待票150元，軍警票及4－6歲幼兒券為50元，3歲以下小孩免費入園喔！購票後會拿到門票和展館的資訊。

園區導覽地圖

共有兩層樓，包含主題特展區、航空教育展示區、武器裝備區、發動機區、多媒體劇場以及最夯的飛機懸掛展示區。館內都有規劃洗手間和無障礙空間，無論是推推車帶小孩，還是輪椅都方便。

▲購票後，就能跟著參觀動線移動，入口帥氣的航空立牌別忘了合影拍照。

園區環境

走進航空教育展示館，真的讓我好震撼，滿滿的退役飛機全都集中在這個展示館，數大之美，展示館像是座飛機機庫，展示的飛機種類相當豐富，沿著動線參觀，也能看到這些飛機的簡介。

▲這一間是武器裝備室，可以看到各種飛彈、火箭、深水炸彈和高射砲，好想知道這些飛彈的威力。

▲這裡也有各種小飛機的展示，以及親子互動空間，桌面上有飛機的拼圖小遊戲，小朋友可以來試試看。

地面展示區及懸吊展示區

▲從這個角度看過去，真的是超級的震撼的！滿滿的大飛機小飛機，就在眼前，而且距離超近。

飛機種類多元

這裡陳列展示的飛機種類超級多，來看飛機，還能認識飛機的發明及歷史，現場有戰鬥機、運輸機、攻擊機、教練機、直升機、聯絡機、噴射機和偵查機等等，每一架都很壯觀，也能近距離合影喔！

總統專機

其中最吸引滿分的就是這架中美號，機號是由先總統蔣中正取美國及中國和睦之美意，現場還有李登輝、蔣經國及蔣中正總統的大頭立牌，站在這裡合影好有趣，也是熱門的打卡地標喔！

▲這架像鯊魚外型的戰鬥機也很吸引目光，看起來很有殺氣，小孩應該會怕。

拍照體驗區

▲這裡可以體驗直接坐在駕駛艙操控飛機的感覺，我覺得好酷好好玩，和一般搭飛機出國不同。

免費試穿航空服

現場還有免費的航空服可以變妝拍照，戴上軍帽，我看起來也像要執勤任務啦！當天很多小朋友來到這區就不想離開，大家都想坐上飛機，感受當駕駛人的驕傲。

▲裡面有規劃座位區，館內還能玩手作，免費體驗彩繪飛機，自由索取，繪畫完成可以帶回家做紀念。

眷村文化

走出飛機展示區，特展別有洞天，一秒來到懷舊的眷村小鎮，好好拍！這裡精心打造當時岡山眷村文化，古色古香，讓有人穿越過去的錯覺，每個角落都好好拍，村落建築也佈置得很生動。

讓人流連忘返

特展眷村小鎮不僅好拍，還有販售各種伴手禮，也能體驗小遊戲，很多小朋友來玩也捨不得離開，我發現許多印有中華民國國旗設計的周邊小物，文青又有創意，喜歡的朋友，也能採購收藏。

參觀心得

「高雄航空教育展示館」是個適合親子同遊的好地方，室內雨天備案好去處，以航空教育為主題的博物館，來訪能認識飛機的發明、歷史，還能看實體大飛機，還能玩手作、變裝體驗開飛機，真的是太有趣了！再結合懷舊眷村，帶旅人重回那個年代，很棒的高雄親子景點，推薦給大家。

航空教育展示館

地址：高雄市岡山區致遠路55號

電話：07－6258111

營業時間：08：00－17：00

