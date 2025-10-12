森林迷宮內藏「精靈谷」奇幻世界！屏東靜謐茶樹莊園＆寵物友善

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

屏東景點「艾米達精靈谷茶樹莊園」佔地寬敞，園區遍地綠油油，隨處可見可愛小精靈，還有粉紅城堡、金色宮殿，以及夢幻的蘑菇森林。來訪可以用餐下午茶，還能體驗餵食小白兔，漫遊精靈谷茶樹園區，彷彿闖入神秘的魔法莊園，莊園裡好多可愛的精靈造景可以取景，還能穿精靈服，感受在叢林迷宮裡玩樂！

交通方式＆停車資訊

▲開車導航就能抵達，莊園裡有提供停車場，開車來訪很方便，也可以於潮州車站或林邊車站轉車來訪。

門票資訊

入園全票150元（國中以上／成人）、半票100元（國小學生／65歲以上）、愛心票75元（現場出示愛心手冊證明，可1人陪同）、6歲以下免票。每張全票或半票皆附兩張30元折抵券，可用於園區內餐廳折抵飲品、冰品或商品。園區開放寵物入園，不過以寵物不落地為原則。

免費精靈服體驗

▲入館時服務人員會幫旅人用酒精消毒和量體溫，園區還特別提供精靈服讓旅人在館內拍照，很像從童話裡面走出來的。



熱門場景

▲巨人神樹表情莊嚴，卻是精靈谷的守護神，兩尊神樹就坐落在山谷之中，要是池塘中有水流，想必場景會更生動活潑。

▲帶浪漫氣息的粉紅城堡前面還有好多可愛的小精靈，裡面是手作DIY區，有興趣的朋友可以報名。

艾米達精靈谷茶樹莊園到處是草地和樹林

漫步其中，也有一種置身在森林迷宮的感覺。園區裡的茶樹樹齡約三年，茶樹除了能綠化庭院，還能萃取成精油，而茶樹精油有治療、消毒、舒緩的特性。

精靈族介紹

薩提爾族

通過唯美的玫瑰拱門，來到精靈蘑菇村，這一整片的綠色草坪上，全都是蘑菇小屋，建築設計相當精緻，仔細欣賞還能發現蘑菇屋裡有可愛的小精靈。

塔瓦族

這裡的精靈房舍和蘑菇屋的明顯不同，一座座高聳的建築，很像都市裡的高樓大廈。森林裡坐著一個石頭人感覺像是正在實行陣法，旁邊的精靈家族也正在參與這場盛大儀式，若園區還有導覽解說就更棒了。

諾姆族

我們來到諾姆族的帽子村，裡面的建築外觀也好可愛，每座小屋上好似一頂頂的巫師帽。諾姆族的人感覺與人類相似，擁有秀氣的臉孔、身形和手腳四肢，只是體形比較小。諾姆族的人不是騎大象或俊馬，而是騎蝸牛！

餵兔子體驗

艾米達精靈谷茶樹莊園有提供戶外座位區，在園區裡逛累了也能在洋傘下遮陽休息，園區裡還有小兔子可以體驗餵食互動，兔子飼料一包50元，可以用門票折抵。

餐廳

黃色宮殿是餐廳，裡面空間寬敞，整體的採光也明亮舒適。菜單更新後提供咖哩飯、義大利麵、排餐、炸物和各式飲料，整體價格落在25到290元之間，還算平價，而且門票也可以用來折抵館內的消費！

餐點

薯條50元、冬瓜茶50元

當天點了簡單的炸薯條和飲品，味道普通，以滿足低消和折抵門票為主。除此之外也買了一罐茶樹純露，店家說是艾米達精靈谷茶樹莊園自己的產品，具有保濕和舒緩作用，對皮膚不錯。

▲二訪時點了氣泡飲和大熱狗，金黃大熱狗超級好吃，份量也很大。

心得

艾米達精靈谷茶樹莊園是個休閒走遊的好地方，莊園佔地寬敞，園區到處綠意盎然，可欣賞綠樹與小花，莊園主人特別將茶樹森林與精靈元素相結合，打造一座充滿童趣又夢幻的精靈谷仙境。

細細賞遊，你會發現精靈造景精緻又好拍，三大精靈族的建築和外型都有不同的特色，莊園裡還有各種不同藝術裝置，像是宮殿建築、愛戀陣法及迷你版的精靈屋，雖然有些造景有設立圍欄，不能近距離合影，但整體的感覺還是很不錯。現在也推出更豐富的餐點、DIY活動，每次來都有不一樣的新發現！

艾米達精靈谷茶樹莊園

地址：屏東縣新埤鄉屏民眾路2－77號

營業時間：09：30－17：00

電話：08－7982340

