福岡糸島超夢幻白絲瀑布一日遊攻略！必吃冰鎮流水麵甘甜清爽

白絲瀑布是一年四季都適合來走訪的山林仙境，位在海拔900公尺的半山腰，瀑布水流壯闊震撼，流水從岩石間落下，白色如涓絲景緻相當迷人，因此以白絲瀑布命名，瀑布周圍是滿滿的負離子，走近白絲瀑布時，你會覺得瀑布磅礴涼意十足，特別的是這裡還能體驗流水麵，冰鎮好食的流水麵，彷彿也在品嚐大自然的味道，寧靜又充滿趣味體驗糸島秘境，絕對值得來走走。

交通方式＆停車資訊

白絲瀑布是福岡的名勝景點，又稱之為白糸の滝，是山谷裡如瀑布景觀，開車的朋友，導航白絲瀑布即達，附近有免費停車場，接近時，就能看到指引路線。沿途能欣賞壯麗的山景，因為白絲瀑布位在海拔900公尺的半山腰中，若是搭車的朋友，也能從JR筑肥線筑前前原站（南口），乘坐糸島市社區巴士（白絲線）在白絲巴士停車，步行約25分鐘。

▲糸島白絲瀑布觀景區域規劃的很完善，停車場旁就有洗手間，跟著指引就能看到瀑布。

迷人景觀

來訪前就聽說白絲瀑布這裡超級美，此行親自走訪，都還沒走到瀑布時，就已先被周圍的山水風光吸引，這裡的觀景視野非常好，能將周圍群山與城市風光盡收眼底，放眼眺望是無邊際的海洋，午後氣溫驟降，再加上靠近瀑布，9月底來到白絲瀑布下午3～4點也會覺得有點涼。

▲前往白絲瀑布，會經過白絲瀑布熱鬧的四季茶屋。

▲白絲瀑布就在裡面，跟著人群走就對了。

白絲瀑布

比想像中的還要壯觀震撼，靠近時，也能感覺到磅礴的瀑布水流，而且還能隱約感覺到被水花噴濺，相當涼快，站在瀑布前取景非常好看，想像被瀑布包圍，周圍是綠意片片的森林美景，來這裡很是忘憂。而且漫遊白絲瀑布，還有吸收滿滿的負離子，白絲瀑布景色迷人，每個來訪的朋友相機拍不完，更特別的是，據說周圍種滿了繡球花，每到5、6月繡球花盛開時，花海景色更是夢幻。

▲越走進白絲瀑布時，你會覺得自己越渺小，尤其是看到站在瀑布旁邊拍照的旅人，你就能感受到，白絲瀑布是多麼的雄偉。

想要近距離欣賞瀑布必須先走上階梯

親子同行一定要注意小朋友的安全，也因為白絲瀑布非常大，所以各角度取景都好看，雖說人潮踴躍，但想要拍照，稍微等一下就可以了。

▲欣賞完白絲瀑布後，我們順遊旁邊的四季茶屋，這裡最大的特色，就是可以在茶屋裡用餐邊欣賞瀑布，並提供豐富的定食套餐。

流水麵

一份是600日元（約台幣121元），朋友們可依人數來購買，於茶屋旁的攤位購買，服務人員會提供白麵、醬料和餐具，然後帶你到指定的流水席座位。吃法很簡單，就是將滿滿麵條放置流水下，被瀑布水流冰鎮洗淨後，再透過竹筒間來夾取食用，其實就是透過白絲瀑布乾淨且清澈的水源泡過就能吃，其中有趣的，就是透過竹筒來夾麵，相當好玩。

▲被白絲瀑布冰鎮過的流水麵真的超級好吃，直接品嚐會有種清爽甘甜的口感，味道還不賴，放入醬汁後，加點綠蔥和哇沙米，更是人間美味，白線麵條口感佳。

▲這裡也有販售定食、小物、冰淇淋和啤酒，若想吃得更豐盛，也可以搭配一起享用。

▲除了必體驗看瀑布吃流水麵之外，現場還可以體驗釣魚，一竿3000日元，若是有釣到魚的朋友，還能拿到茶屋去料理。

心得

滿分一家當天在糸島白絲瀑布玩拍得很開心，很喜歡白絲瀑布的壯觀與磅礴，美景猶如仙境，來山林裡看瀑布很是涼爽，還能體驗吃流水麵，山林裡的冰淇淋也很美味，推薦可以吃吃看，此外一定要記得近距離和白絲瀑布合影，畫面很壯觀，親子同行也值得來糸島白絲瀑布走一走，再搭配糸島景點一日遊，絕對更充實旅程。

白絲瀑布

地址：460-6 Shiraito, Itoshima, Fukuoka 819-1154日本

營業時間：09：00～17：00

