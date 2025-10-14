高鐵從旁呼嘯而過太震撼！彰化鐵道餐廳俯瞰180度浪漫夜景

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

彰化景點「銀河鐵道望景餐廳」擁有遼闊寬廣的視野，來訪可以用餐和享用簡單下午茶，站在觀景平台，就能飽覽城市之美，重點是還能隨時欣賞高鐵在鐵軌上奔馳，近距離感受高鐵時速300公里的速度與震撼！銀河鐵道景觀優美，能將壯麗群山盡收眼底，白天景緻壯麗廣闊，夜裡點燈夢幻迷人，非常適合旅人假期來約會放鬆。

交通方式＆停車資訊

開車來訪的朋友，可以導航直接搜尋；搭車的旅人，可於永靖車站轉乘計程車。園區有提供戶外大型停車場，開車比較方便，沿途也能看到餐廳的指示標。

景觀

銀河鐵道是間坐落在社頭山上的景觀餐廳，停好車時，還得爬坡一小段路，但距離不遠，沿途有座椅可以拍照、休息。入口草皮有規劃帳篷，還有唯美的綠意庭院，療癒的池塘瀑布彷彿山林裡的小型生態園，池子裡還有不少魚兒在悠游玩耍，可以到餐廳櫃台購買魚飼料體驗餵魚。

▲玻璃城堡建築充滿異國風情，入口處放了一張巴黎鐵塔的夢幻布景，讓坐在長椅前的旅人，彷彿置身巴黎渡假。

▲還有小朋友最愛的遊戲空間。

戶外景觀座位

這一區是銀河鐵道望景餐廳戶外座位區，沒想到視野這麼好，坐在這裡就能享有180度的賞景視角，一望無際的城市風光，通通都能盡收眼底。

▲另一邊的看台座位也可以欣賞高鐵風光，瞭望平台視野不錯，還有唯美花藝拱門可以取景。

高鐵風光

讓人驚艷的是，銀河鐵道旁就是高鐵的鐵軌，可以看著高鐵快速奔馳而過。觀景平台上還有一座亮眼的彎月造景，可以坐在彎月上賞景拍照，不僅能飽覽整座都市，還能和高鐵合影，高鐵班次很多，所以想取景的旅人可以耐心等候。

室內座位

空間寬敞有質感，而且冷氣開放，夏季午後炎熱比較適合坐在室內。當天服務人員熱心帶位並提供菜單，白天的人潮其實不多，聽說這裡夜景超美，所以晚人才會比較多人，但是白天餐廳採光明亮也很舒適。

菜單

品項相當豐富，有火鍋、飯食套餐、義式麵食、炸物點心，還有鬆餅、咖啡、冰沙和各式特調飲，餐點整體價格落在100到400元之間，每人低消為150元。

▲劃單後需自行到1樓櫃台區結帳。

▲餐廳有各式火車鐵道的介紹。

餐點

芒果冰沙$180 薰衣草奶茶$180

▲薰衣草奶茶味道不錯，冰沙好喝甜滋滋，但是冰沙打得不夠細，一直吃到大顆冰塊。

心得

銀河鐵道望景餐廳視野極佳，佔地廣、座位數多，還有草皮、池塘和庭院，站在任一角落都能欣賞遼闊的城市之美。我特別喜歡園區的月亮觀景平台，不僅能坐上彎月觀景，還能近距離與高鐵合影。聽說銀河鐵道夜晚的景緻更迷人，若下次再訪，一定要看到銀河鐵道的百萬夜景！

銀河鐵道望景餐廳

地址：彰化縣社頭鄉協和村後路巷27－1號

電話：04－8721022

營業時間：周一、二、四17：00－22：50／周五17：00－23：50／周六11：00－23：50／周日11：00－23：50（周三休息）



