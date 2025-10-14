ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高鐵從旁呼嘯而過太震撼！彰化鐵道餐廳俯瞰180度浪漫夜景

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

彰化景點「銀河鐵道望景餐廳」擁有遼闊寬廣的視野，來訪可以用餐和享用簡單下午茶，站在觀景平台，就能飽覽城市之美，重點是還能隨時欣賞高鐵在鐵軌上奔馳，近距離感受高鐵時速300公里的速度與震撼！銀河鐵道景觀優美，能將壯麗群山盡收眼底，白天景緻壯麗廣闊，夜裡點燈夢幻迷人，非常適合旅人假期來約會放鬆。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式＆停車資訊
開車來訪的朋友，可以導航直接搜尋；搭車的旅人，可於永靖車站轉乘計程車。園區有提供戶外大型停車場，開車比較方便，沿途也能看到餐廳的指示標。

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

景觀
銀河鐵道是間坐落在社頭山上的景觀餐廳，停好車時，還得爬坡一小段路，但距離不遠，沿途有座椅可以拍照、休息。入口草皮有規劃帳篷，還有唯美的綠意庭院，療癒的池塘瀑布彷彿山林裡的小型生態園，池子裡還有不少魚兒在悠游玩耍，可以到餐廳櫃台購買魚飼料體驗餵魚。

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲玻璃城堡建築充滿異國風情，入口處放了一張巴黎鐵塔的夢幻布景，讓坐在長椅前的旅人，彷彿置身巴黎渡假。

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲還有小朋友最愛的遊戲空間。

戶外景觀座位
這一區是銀河鐵道望景餐廳戶外座位區，沒想到視野這麼好，坐在這裡就能享有180度的賞景視角，一望無際的城市風光，通通都能盡收眼底。

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲另一邊的看台座位也可以欣賞高鐵風光，瞭望平台視野不錯，還有唯美花藝拱門可以取景。

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

高鐵風光
讓人驚艷的是，銀河鐵道旁就是高鐵的鐵軌，可以看著高鐵快速奔馳而過。觀景平台上還有一座亮眼的彎月造景，可以坐在彎月上賞景拍照，不僅能飽覽整座都市，還能和高鐵合影，高鐵班次很多，所以想取景的旅人可以耐心等候。

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

室內座位
空間寬敞有質感，而且冷氣開放，夏季午後炎熱比較適合坐在室內。當天服務人員熱心帶位並提供菜單，白天的人潮其實不多，聽說這裡夜景超美，所以晚人才會比較多人，但是白天餐廳採光明亮也很舒適。

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

菜單
品項相當豐富，有火鍋、飯食套餐、義式麵食、炸物點心，還有鬆餅、咖啡、冰沙和各式特調飲，餐點整體價格落在100到400元之間，每人低消為150元。

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲劃單後需自行到1樓櫃台區結帳。

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲餐廳有各式火車鐵道的介紹。

餐點

芒果冰沙$180 薰衣草奶茶$180

▲▼銀河鐵道望景餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲薰衣草奶茶味道不錯，冰沙好喝甜滋滋，但是冰沙打得不夠細，一直吃到大顆冰塊。

心得
銀河鐵道望景餐廳視野極佳，佔地廣、座位數多，還有草皮、池塘和庭院，站在任一角落都能欣賞遼闊的城市之美。我特別喜歡園區的月亮觀景平台，不僅能坐上彎月觀景，還能近距離與高鐵合影。聽說銀河鐵道夜晚的景緻更迷人，若下次再訪，一定要看到銀河鐵道的百萬夜景！

銀河鐵道望景餐廳

地址：彰化縣社頭鄉協和村後路巷27－1號
電話：04－8721022
營業時間：周一、二、四17：00－22：50／周五17：00－23：50／周六11：00－23：50／周日11：00－23：50（周三休息）
 

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

【你可能也想看】

澎湖奎壁山摩西分海全攻略！周邊景點安排　必留意陸連島通行標示
免門票大自然戲水區！涓絲狀水簾瀑布超壯觀　新竹北埔避暑勝地
隱身草里漁港旁的希臘風觀海秘境 ！露天平台坐擁180度海景視野

關鍵字： 銀河鐵道望景餐廳 彰化美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 滿分的旅遊札記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

推薦閱讀

花蓮最強戲水樂園開放了！50元門票暢玩水上設施　挑戰刺激滑水道

花蓮最強戲水樂園開放了！50元門票暢玩水上設施　挑戰刺激滑水道

宜蘭長埤湖藏迷你驢動物園！開放餵食體驗　漫遊湖畔森林步道

宜蘭長埤湖藏迷你驢動物園！開放餵食體驗　漫遊湖畔森林步道

嘉義「台版迪士尼城堡」即將登場！門票資訊＆活動體驗搶先看

嘉義「台版迪士尼城堡」即將登場！門票資訊＆活動體驗搶先看

宜蘭天然湧泉秘境限時開放！火車穿梭其中　四周環繞療癒山景

宜蘭天然湧泉秘境限時開放！火車穿梭其中　四周環繞療癒山景

巴菲特最愛「DQ冰淇淋」回歸台灣

巴菲特最愛「DQ冰淇淋」回歸台灣

買到「翻轉布丁」！網驚口感：原來是果凍

買到「翻轉布丁」！網驚口感：原來是果凍

彰化「鐵道餐廳」感受高鐵呼嘯而過！

彰化「鐵道餐廳」感受高鐵呼嘯而過！

珍煮丹「冬茶花系列」新上市

珍煮丹「冬茶花系列」新上市

高麗園宜蘭新月店平日午餐不限時活動到年底

高麗園宜蘭新月店平日午餐不限時活動到年底

必勝客萬聖節限定黑咖哩黃金豬排比薩

必勝客萬聖節限定黑咖哩黃金豬排比薩

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

金山新飯店徵「試住員」逾6千人搶報

台東最難訂餐廳主廚回台南創業

1680秒全台最長煙火在宜蘭

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

CoCo周三限定QQ奶茶買1送1

欣葉小聚美麗華店10/20開幕

日本銀山溫泉「2025冬季管制」規則曝

台南「逸點亦旅度假村」明年完工

台南關子嶺溫泉美食節5大亮點先看

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

巴菲特最愛「DQ冰淇淋」回歸台灣

買到「翻轉布丁」！網驚口感：原來是果凍

彰化「鐵道餐廳」感受高鐵呼嘯而過！

珍煮丹「冬茶花系列」新上市

高麗園宜蘭新月店平日午餐不限時活動到年底

必勝客萬聖節限定黑咖哩黃金豬排比薩

400度石板上桌！想吃幾分熟自己煎

7-11新推「仙草凍可樂思樂冰」買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366