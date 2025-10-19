ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
禪風庭院享用無菜單日料只要660元！坐落員林百果山的秘境小店

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

彰化秘境「合掌喫茶食事處」是間創意無菜單料理餐廳，園區幽靜唯美，充滿日式禪風的氣息，走進餐廳，彷彿置身日本渡假。環境柔美雅緻，用餐很享受，無菜單表現還不錯，很適合家庭聚餐及情侶約會。

交通方式＆停車資訊
開車可以直接搜尋導航即達，園區有提供戶外大型停車場，開車比較方便。搭車的旅人可以搭彰化客運6915於百果山站下車，再步行約15分鐘，也能順利抵達。

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

室外環境
走進懷舊日系的正門，會先看到一把大紅傘，旁邊是療癒的綠林，還有個舖上紅布的長凳。庭院步道能通往餐廳，雖然庭院占地不大，但綠意滿滿，讓人很放鬆。而餐廳建築莊嚴有美感，延續入口大門的設計，長廊旁還有一座小池塘，能看到魚兒們自在悠游。

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲假日用餐人潮相當踴躍，建議想在假期來訪的旅人可以先預約。

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

室內環境

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲帶有一股濃烈日式禪風的味道，牆面的層架上陳列許多杯盤瓷器與茶壺，每個器皿都看起來好精緻，有點像古物藏寶閣。

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲用餐空間也布置得非常漂亮，榻榻米座位區搭配質感的木製桌椅，還能透過一大片落地窗欣賞庭院景觀。

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲非榻榻米區就不用脫鞋，牆面上鮮豔繽紛的花布也很有特色，一字排開有點像傳統的旗袍西服定製店。

無菜單料理
合掌喫茶食事處提供660元及960元兩種價位的餐點選擇，服務人員親切客氣，在訂位時就會先詢問想吃的無菜單料理價位，我首次來訪，就先來吃基本的660元套餐。

餐點

胡麻醬鮑魚
第一道以胡麻蔬食作為開胃菜，豐富的蔬菜水果，搭配胡麻醬還不錯，沙拉裡還有木耳、玉米筍、小黃瓜和紫洋蔥，以及一塊九孔鮑魚，不過鮑魚的口感有點偏硬。

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

雞肉沙拉

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲第二道像是醃製過的雞肉沙拉，雞肉味道十足，肉質軟嫩，再搭配特調醬汁及青菜，吃起來很清爽。

鮮蝦蒸蛋

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲這一道是鮮蝦蒸蛋，上層是處理過的蝦子，蝦肉Q軟彈牙。底層是我最愛的蒸蛋料理，蒸蛋醬汁香濃，還吃得到肉絲和香菇。

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

時蔬肋排

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲肋排味道也很香，肉塊有處理過，輕咬就能骨肉分離，搭配的醬汁也很特殊，會讓人想慢慢品嚐。

芋頭米糕
這道芋頭米糕我很喜歡，以米糕為主食，每一口都吃得到米粒的香氣，重點是米糕裡還有放滿滿的芋頭塊，再搭配蔥花、栗子和鮭魚卵，多層次的口感在嘴裡咀嚼，非常好吃。

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

烤魚

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲烤魚的表現也不錯，但多少帶點魚刺，一定要特別注意。

海鮮湯

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲以瓷盅上海鮮湯，看起來就好加分。湯頭輕甜，湯裡有筍塊和蛤蜊，飽餐一頓後，喝湯暖心又暖胃。

飯後甜點

▲▼合掌喫茶食事處。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲紅豆抹茶凍沁涼好食，甜而不膩口，醋飲也非常解膩，另外還有附上新鮮水果。

心得
合掌喫茶食事處的無菜單料理真的能吃得飽，一共有八道菜，整體的餐點表現都還不錯。但老實說，我覺得好吃，但不到令人驚艷，吃過不少間無菜單料理的我們覺得有點普通，說不定960元的套餐會有不同的感受呢！

合掌喫茶食事處

地址：彰化縣員林市員水路一段102巷74弄208號
電話：04－8368919
營業時間：11：30－20：30（周一公休）

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

