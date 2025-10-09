踏入嘉義舊工廠認識水泥製程！門票只要50元還藏退役飛機

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者柯珮萱

嘉義阿里山好玩觀光工廠「欣欣水泥森活園區」，欣欣水泥森活園區是首座水泥主題的觀光工廠，佔地寬敞，到處都是歷史悠久的老舊建築，如廢墟的荒地，特色建築好似霍爾的移動城堡，透過導覽能認識水泥的製程，以及水泥的重要性。

還能玩拍童趣的工地風藝術，體驗水泥模型DIY，館內還有小朋友最愛的彩球池和數位互動小遊戲，結合趣味、休閒、餐食和教學的水泥森活園區，玩阿里山時，也值得順遊規劃來探索新知。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式&停車資訊

嘉義有夠大，景點也是多到一個數不完，滿分曾經在一個月內，來嘉義玩2次，上一次規劃玩阿里山周邊景點，有隙頂觀景臺、二延平步道、鄒族文化部落石頭村阿將的家。

這次來到嘉義番路鄉的欣欣水泥森活園區，欣欣水泥森活園區就在旺萊山愛情大草原對面，開車來訪的朋友，可直接導航地標即達，園區有提供戶外停車場，開車搭車都很方便，搭車旅人，可搭台灣好行於愛情大草原站下車。

入園門票只要50元（2歲以下免門票）

滿分帶著ZAQ寶來阿里山賞櫻花，也順遊來到適合親子的欣欣水泥森活園區，欣欣水泥森活園區是座水泥主題觀光工廠，50元銅板價門票還能折抵消費很划算，重點是，現在欣欣水泥森活園區不用預約，現場直接購票入園就可以。

園區導覽地圖

欣欣水泥森活園區佔地相當寬闊，旅人能自遊參觀室內的故事展區，而戶外廠區，是曾經的水泥製作工廠，因建築老舊，為避免危險意外發生，戶外廠區，僅能由導覽人員帶領參觀。

遊戲設施

距上次滿分來欣欣水泥森活園區已經好幾年了，這次想再來，主要是發現園區有新的設施和造景，好吸睛的迴旋溜滑梯，亮眼的貨櫃遊戲設施，讓滿分也想帶著ZAQ寶一起來探索放電。

▲購票入園後，咱們不急著進去欣欣水泥森活園區，ZAQ寶是先被旁邊的溜滑梯吸引，如我們所料。

▲但由於設施僅限5－12歲小朋友玩樂，滿分就只能帶著ZAQ寶跑跳拍拍照。

▲溜滑梯旁邊的跳格子也很好玩，滿分先示範，ZAQ寶小小的身體也想挑戰。

▲就這樣，小小的遊戲基地，我們也能待段時間。



許多拍照裝置藝術

幾年沒有來，欣欣水泥森活園區變得很不一樣，園區多了許多繽紛又療癒藝術造景，像是七彩色的三角錐，好拍照還能套圈圈，退役的大飛機，來訪旅人也能近距離拍照。還有超大的扭蛋機，旁邊也像是有活動市集，只是當天沒有開，要是戶外園區還有市集或是遊戲體驗，想必更好玩，而且空地大，也很適合規劃小朋友玩車車。

室內環境

▲室內空間與初訪時變化不大，櫃台可以諮詢手作DIY活動，也能報名導覽體驗，還有伴手禮區、以及餐飲的服務。



▲當然必拍施工場景，滿分第一次來水泥觀光工廠，也收錄滿滿美圖。

▲超童趣的水泥工拍攝空間，道具愈來愈齊全，ZAQ寶拿著鏟子，秒變成萌呆水泥工。

▲水泥觀光工廠裡有大人小孩的水泥工帽子，還有各式水泥工具，都可以拿起來合影。

▲其中最好拍的，就是超大包的欣欣水泥包，觀光工廠服務人員很親切，還貼心幫我們合照。

大球池

▲有小朋友超愛的大球池，環境乾淨舒服，ZAQ寶也玩到不想起來。

▲手作DIY品項也很豐富，有水泥多肉盆栽和彩繪，能現場報名也能先預約。

伴手禮區

商品也很多樣化，不僅有各式欣欣水泥觀光工廠的周邊商品，還推出欣欣牌水泥芝麻酥，以及水泥抱枕，居然還有水泥冰淇淋，吃過的朋友都說讚，水泥酥味道不錯，送禮自用都很適合。

▲回想起初訪欣欣水泥森活園區，覺得很像廢墟，但因為建築很有特色，來取景拍照也很好看，結合水泥相關主題的小知識和介紹。

導覽服務

這一區介紹著欣欣水泥的產業歷程與文化，帶領大家認識水泥的製作方式和用途，大家知道嗎？水泥是世界上最重要的建築材料之一，除了展區牆面上的文字解說之外，欣欣水泥森活園區也有定時的導覽服務，若想更了解水泥，建議能參與導覽。

數位互動遊戲

玩拍欣欣水泥森活園區，館內還有好玩的小遊戲，趣味十足的數位遊戲，能透過玩遊戲互動，闖關玩樂，更能加深對於水泥知識的吸收，滿分覺得好好玩，大動作擺動，還玩到流汗。

手作DIY體驗

欣欣水泥DIY手作教室佈置的好像實驗室，滿分當天體驗的是玩泥模型，手作愛心水泥盒，可以用來放置小物，或是種植多肉植物都不錯，體驗時間大約20分鐘，簡單快速，也有專人指導，大小朋友都適合來玩，還能拉近親子間的距離。

▲水泥工廠也有適合親子的DIY能體驗，當時有布印包、手工皂和水泥小物等手作課程。

用餐區

▲要是在館內逛累了，室內也有餐飲的服務，提供舒適寬敞的用餐空間，感覺還不賴，有漢堡、吐司、輕食、炸物和各式飲品。



水泥工廠戶外導覽

一座座堅固的灰色建築，就是製作水泥的生產線，水泥的製程也很複雜，主要將生料磨製、燃燒，最後是水泥製作和包裝，每棟建築都是製作水泥的步驟，那個年代，水泥廠都是開放式的，因為山區人煙稀少，不太會有人靠近，所以整個工廠外，並沒有建大門和圍牆。

▲展區裡也有水泥工廠作業的影片可以觀賞。

▲若有更多時間，也可以參與欣欣水泥的導覽活動，導覽人員詳細的介紹水泥工廠的由來及製程。

▲這些老舊的工廠建築被保留了下來，但看得出來，不少已斑駁脫落，感覺快要損毀。

▲有些已不敷使用的設備早已拆除，主要就是擔心，已老舊壞掉而造成意外。

人氣的美拍打卡點

滿分和凱文一邊參觀水泥工廠，一邊玩拍，其中這棟大型圓筒的熟料工庫外型非常特別，很多人都說，很像是宮崎駿動畫，霍爾城堡的場景，滿分也有這種感覺，不過，也因為建築太老舊，所以僅能遠遠觀賞。

▲圓形的生料庫相當壯觀，超過60公尺高，直徑14公尺，站在生料庫旁的滿分超渺小。

紀念品部

玩樂欣欣水泥觀光工廠遊園結束後，別忘了買個紀念品，門票可以折抵消費，滿分當天就讓ZAQ寶挑選一套水泥車組，看他開心的表情，結帳後還吵著要自己拿，小小肥短的手拿這麼大盒的玩具也太俏皮了。

整體心得

滿分、凱文和ZAQ寶體驗水泥工人挑戰大成功，欣欣水泥森活園區是個趣味十足的水泥觀光工廠，擁有繽紛的水泥場景、數位互動遊戲和DIY體驗，還能走進水泥工廠，深度認識水泥的製造過程，有小朋友最愛的溜滑梯、大球池，以及扭蛋機，整個遊園的過程，滿分一家都覺得好玩開心，一處隱身在阿里山公路的水泥主題樂園，超級適合玩阿里山時，親子同遊放電探索的好地方。

常見問題&玩樂攻略



Q1.欣欣水泥森活園區怎麼去？

➤欣欣水泥森活園區地址嘉義縣番路鄉12號，開車導航地標即達，也能搭阿里山巴士來玩。

Q2.欣欣水泥森活園區需要門票嗎？

➤入園門票50元，2歲以下免費，免預約，可折抵消費。

Q4.欣欣水泥森活園區有停車場嗎？

➤有停車場。

Q5.欣欣水泥森活園區可以推推車嗎？

➤可以。

Q6.欣欣水泥森活園區可以帶寵物嗎？

➤依園區規定。

欣欣水泥森活園區

地址： 嘉義縣番路鄉觸口村車埕12號

營業時間：09：30～16：00（周一二公休）

電話：05－2591588

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格、粉絲專頁、Instagram

【你可能也想看】

►療癒沙灘咖啡吧隱身澎湖森林小徑！享受第一排遼闊牛奶海景

►沖繩雨備親子樂園！沙坑裡挖恐龍化石尋寶 還能釣蠑螈小龍蝦

►屏東偽出國景觀餐廳！峇里島茅草屋賞蓮花、享用活蝦料理