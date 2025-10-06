高雄玻璃屋吹冷氣＋海景第一排座位！二樓藏觀景台俯瞰藍海

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

高雄「愛琴海岸海景渡假農場」超級漂亮，充滿異國風情的莊園、一望無際的蔚藍海景，漫步其中，就像是置身在峇里島渡假。入園門票100元，可以折抵消費，想要喝咖啡、賞夕陽、看海景，來愛琴海岸就對了！

交通方式&停車資訊

開車來訪沿途都能看到愛琴海岸的指示牌，也有規劃免費停車場。也可以搭到台鐵新左營站，轉乘紅53公車，於赤崁南路下車後步行約10分鐘即達。

門票資訊

▲入園門票100元，可折抵消費，入口停車時，服務人員就會依人數收費。

園區環境

擁有一望無際的海景，海岸邊有消波塊，還有一整排的椰子樹，沿著海岸設計的白色涼亭，也充滿異國風情。農場裡也有LOVE大愛心、看海步道、彎月和盪鞦韆，在屏東枋山園區有的造景元素，高雄也能看得到，不過因地區海岸不同，與南國的感覺還是有差異。

超人氣10大造景

海上大愛心

天空步道

浪漫彎月

海上鞦韆

南洋風步道

▲這一條被稱為愛琴海岸最美麗的峇里島步道，漫步時，能感受鹹鹹的海風，以及烈日的熱情。

白色教堂

遊艇

愛心天鵝

海上玻璃屋

▲餐廳室內的玻璃屋布景也很美，挑高的設計，寬敞又明亮。

二樓觀景台

▲能俯視一整片遼闊的海洋，不過二樓目前還沒規劃座位區。

用餐空間

假期人潮相當多，建議想擁有海景視野，早點來選位較佳。園區僅接受現場排隊，不接受預約訂位。用餐空間有室內以及戶外海景座位，海景第一排的白色涼亭最熱門，但夏季炎熱，餐廳的玻璃屋內冷氣開放較涼爽。

菜單

有精緻簡餐、小火鍋、炸物點心、咖啡飲料，也有養生花茶、冰沙、微醺酒品特調能選擇。其中比較特別的是，農場最新推出偽調酒，沒有酒精卻喝起來有酒的香氣。整體餐點價格落在100到390元之間，入館每人用餐低消100元，幼稚園小朋友則是免低消，直接到櫃台點餐結帳即可。

品項

提拉米蘇奶茶140元／啤酒青檸氣泡飲180元

提拉米蘇奶茶帶有提拉米蘇糕點的香氣，又有奶茶的甜味，很像在品嚐喝的蛋糕，好特別。啤酒青檸氣泡飲是店家推薦的偽酒精飲品，沁涼好喝帶有啤酒的香氛氣息，卻不含酒精，適合需要開車的朋友。

心得

高雄愛琴海岸海景渡假農場真的是太美太好拍了，180度的海景視野，走在任一地方都能輕鬆看海，還能享受美味餐食、咖啡和特調酒！

愛琴海岸海景渡假農場

地址：高雄市彌陀區新庄路1之268號

營業時間：11：00－18：50

電話：07－6107662

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格、粉絲專頁、Instagram

