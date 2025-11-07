ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

登山客口耳相傳的美味！礁溪跑馬古道隱藏版潤餅香腸攤

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼礁溪香腸伯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳品勻

這家位於宜蘭通往礁溪五峰旗瀑布與礁溪老爺酒店的「礁溪香腸伯」，就在跑馬古道南入口處路邊擺攤。印象中，在地人很久以前曾跟我說過，這是登山健行客會光顧的小吃，十多年前也吃過一次，但當時沒像現在那麼多樣化，而且排隊人潮眾多！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼礁溪香腸伯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼礁溪香腸伯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼礁溪香腸伯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼礁溪香腸伯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

交通位置
攤位距礁溪車站有一段距離，往酒店和瀑布的途中，會有個往回不同路段的交界叉口，這裡也是跑馬古道南入口處，搭乘台灣好行或公車112也都可以來此。看了官網臉書除了在宜蘭各地夜市擺攤外，現在於彰化鹿港鎮民族路168號（玉珍齋旁）也開了分店。

▲▼礁溪香腸伯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼礁溪香腸伯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼礁溪香腸伯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼礁溪香腸伯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

假日人潮眾多
這個位置我偶爾會經過，主要是因為我在礁溪的住家距離不遠，平日生意還好但是假日排隊人龍就拉得很長，店家沒有限制數量，一般大約等10－30分鐘左右。

▲▼礁溪香腸伯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼礁溪香腸伯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

旁邊還有水果攤
相鄰燒烤攤的水果攤也是他們家，本身提供座位給來客使用；當天我也點了瓶紅茶喝30元，味道還不錯甜度也夠，也有人推薦石花凍做個參考。這裡不算好停車，大多數都會直接將車停在路邊，但是出入的人多要注意小心！

▲▼礁溪香腸伯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

販賣品項
這裡主要販售的是香腸、糯米腸、烤甜不辣和大腸包小腸，價格有點貴平均單人消費100元左右，生意很不錯來此排隊的不少。

▲▼礁溪香腸伯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

烤製過程
當天在頭城忙完工作，回礁溪家洗漱後繞來此看看，發現排隊的人並不多，所以就現場買來吃，等候的時間大約10多分鐘，其實比想像中要快些，後來才看到現場有兩個烤爐，一個烤熟一個加熱，所以時間上會快上許多！

▲▼礁溪香腸伯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼礁溪香腸伯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

使用潤餅皮包覆
他們家招牌便是以潤餅包覆的大腸包小腸，裡頭添加香菜與辣蘿蔔乾，這樣的吃法可以不用擔心肉汁油脂會黏到紙袋上，而且也增加口感和風味。

▲▼礁溪香腸伯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼礁溪香腸伯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼礁溪香腸伯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼礁溪香腸伯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼礁溪香腸伯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

用餐心得
實際品嚐，我個人覺得還不錯，雖然香腸不大而調味也一般，但是至少不會是難吃的內容；加潤餅這個點子很棒，但如果還可以再淋醬那就更完美了！當天用餐後，相鄰有個視障按摩青年，也跟他點了一節20分鐘100元的按摩，他是入行沒很久的新手，所以經驗談不上老道；但人很熱情跟香腸伯一家感情很好，有空可以去按一下打發時間。

礁溪香腸伯

地址：262宜蘭縣礁溪鄉五峰路（跑馬古道南口）
電話：0982－202743
營業時間：10：00－17：00

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁部落格IG

【你可能也想看】

►萬華60年油飯店封存老台北滋味！飯粒顆顆油亮飽滿＋必淋秘製醬
►米其林一星高空下午茶！坐落微風南山46樓、嘗鮮芒果冷麵琴酒冰
►莫斯科闆娘手作「俄羅斯布林餅」　隱身景美夜市只賣50元

關鍵字： 礁溪香腸伯 宜蘭美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 WISELY’S 拍拍照寫寫字

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

推薦閱讀

隱世淨土坐落蘇澳僻靜漁港！漸層海水礫灘＋礁岩奇石環繞四周

隱世淨土坐落蘇澳僻靜漁港！漸層海水礫灘＋礁岩奇石環繞四周

無招牌只賣四小時！景美開業三十多年古早味　濃郁鹹豆漿必嘗

無招牌只賣四小時！景美開業三十多年古早味　濃郁鹹豆漿必嘗

佐賀牛認證板前日料！隱身桃園尊爵天際大飯店　還有預約制包廂

佐賀牛認證板前日料！隱身桃園尊爵天際大飯店　還有預約制包廂

2公斤戰斧牛淋上金門高粱桌邊炙燒！台北六福萬怡預約制粵式新菜

2公斤戰斧牛淋上金門高粱桌邊炙燒！台北六福萬怡預約制粵式新菜

速食店雙11優惠！拿坡里炸雞桶、大披薩199元　頂呱呱買1送1

速食店雙11優惠！拿坡里炸雞桶、大披薩199元　頂呱呱買1送1

鶴茶樓推「天線寶寶飲料杯」　還有聯名提袋、零錢包

鶴茶樓推「天線寶寶飲料杯」　還有聯名提袋、零錢包

礁溪跑馬古道登山客口耳相傳的美味！

礁溪跑馬古道登山客口耳相傳的美味！

7家手搖飲優惠懶人包　麻古買1送1、迷客夏免費加料

7家手搖飲優惠懶人包　麻古買1送1、迷客夏免費加料

衝香港！「Merry Balloon」亮點先看

衝香港！「Merry Balloon」亮點先看

ITF展場限定優惠！加購烤鴨二吃券61折

ITF展場限定優惠！加購烤鴨二吃券61折

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

台中最新「小王子玫瑰園」免費開放

中壢紅豆餅「三顆10元」就是不漲價！

ITF台北旅展Buffet優惠餐券懶人包

台南晶英推出港式早午茶吃到飽

7家手搖飲優惠懶人包　麻古買1送1、迷客夏免費加料

王品集團搶普發現金商機大方送菜

迴轉港點用F1賽車送餐！

士林官邸菊展11/28開跑！亮點先看

今登場！2025ITF旅展逛展攻略

熱門行程

最新新聞更多

速食店雙11優惠！拿坡里炸雞桶、大披薩199元　頂呱呱買1送1

鶴茶樓推「天線寶寶飲料杯」　還有聯名提袋、零錢包

礁溪跑馬古道登山客口耳相傳的美味！

7家手搖飲優惠懶人包　麻古買1送1、迷客夏免費加料

衝香港！「Merry Balloon」亮點先看

ITF展場限定優惠！加購烤鴨二吃券61折

ITF台北國際旅展「舒華遊桃園」!

新竹巨城走路6分鐘秒切京都氛圍！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366