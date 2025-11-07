登山客口耳相傳的美味！礁溪跑馬古道隱藏版潤餅香腸攤

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳品勻

這家位於宜蘭通往礁溪五峰旗瀑布與礁溪老爺酒店的「礁溪香腸伯」，就在跑馬古道南入口處路邊擺攤。印象中，在地人很久以前曾跟我說過，這是登山健行客會光顧的小吃，十多年前也吃過一次，但當時沒像現在那麼多樣化，而且排隊人潮眾多！

交通位置

攤位距礁溪車站有一段距離，往酒店和瀑布的途中，會有個往回不同路段的交界叉口，這裡也是跑馬古道南入口處，搭乘台灣好行或公車112也都可以來此。看了官網臉書除了在宜蘭各地夜市擺攤外，現在於彰化鹿港鎮民族路168號（玉珍齋旁）也開了分店。

假日人潮眾多

這個位置我偶爾會經過，主要是因為我在礁溪的住家距離不遠，平日生意還好但是假日排隊人龍就拉得很長，店家沒有限制數量，一般大約等10－30分鐘左右。

旁邊還有水果攤

相鄰燒烤攤的水果攤也是他們家，本身提供座位給來客使用；當天我也點了瓶紅茶喝30元，味道還不錯甜度也夠，也有人推薦石花凍做個參考。這裡不算好停車，大多數都會直接將車停在路邊，但是出入的人多要注意小心！

販賣品項

這裡主要販售的是香腸、糯米腸、烤甜不辣和大腸包小腸，價格有點貴平均單人消費100元左右，生意很不錯來此排隊的不少。

烤製過程

當天在頭城忙完工作，回礁溪家洗漱後繞來此看看，發現排隊的人並不多，所以就現場買來吃，等候的時間大約10多分鐘，其實比想像中要快些，後來才看到現場有兩個烤爐，一個烤熟一個加熱，所以時間上會快上許多！

使用潤餅皮包覆

他們家招牌便是以潤餅包覆的大腸包小腸，裡頭添加香菜與辣蘿蔔乾，這樣的吃法可以不用擔心肉汁油脂會黏到紙袋上，而且也增加口感和風味。

用餐心得

實際品嚐，我個人覺得還不錯，雖然香腸不大而調味也一般，但是至少不會是難吃的內容；加潤餅這個點子很棒，但如果還可以再淋醬那就更完美了！當天用餐後，相鄰有個視障按摩青年，也跟他點了一節20分鐘100元的按摩，他是入行沒很久的新手，所以經驗談不上老道；但人很熱情跟香腸伯一家感情很好，有空可以去按一下打發時間。

礁溪香腸伯

地址：262宜蘭縣礁溪鄉五峰路（跑馬古道南口）

電話：0982－202743

營業時間：10：00－17：00

