ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

萬華60年油飯店封存老台北滋味！飯粒顆顆油亮飽滿＋必淋秘製醬

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼阿萬油飯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳品勻

這家位於台北萬華車站對面的「艋舺阿萬油飯」，要追溯初訪的時間，應該是西門町中華商場還在的高中時期；而這家小吃店在地也經營超過60年一甲子的時間；以前在這裡吃完飯後，會到隔壁的來碗林家仙草冰，真的很讓人滿足！雖然主打油飯，但我個人更喜歡他們的刈包，再配碗四臣湯真的是絕讚！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置環境
從捷運龍山寺站步行大約是十分鐘左右，萬華車站的兩側分別是格萊天漾與凱達大飯店，我也皆曾造訪過；而這一帶小吃林立，走到南機場夜市也不會很久。

▲▼阿萬油飯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿萬油飯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿萬油飯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿萬油飯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿萬油飯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿萬油飯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

在地人從小吃到大
褪色的招牌寫著41年，但實際上是超過。這個鐵皮屋的小吃攤也承載著許多在地人的回憶，以前我帶朋友去附近的植物園拍照後，有時也會拉來這裡用餐；簡單的擺設沒啥裝潢，但是生意卻很不錯。如果你熟悉台北小吃，其實會發現大同萬華的內容很相似，而這也是因為早期大稻埕商圈繁榮的關係。

菜單價格
用餐流程為先填單找好座位，等上菜齊了之後付款；餐具醬料皆為自助，在牆面上還有以前的媒體採訪介紹。內容主要以油飯、刈包、湯品、麵食及滷菜等為主，平均單人消費100－200元左右。

▲▼阿萬油飯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿萬油飯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿萬油飯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿萬油飯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

四臣湯
他們的四臣湯其實就是我們熟悉的四神湯，裡頭有豬腸豬肚與薏仁等，清淡但帶香氣的微溫湯頭是它的特色；每項食材口感都保持得很好，配油飯刈包都很搭。

▲▼阿萬油飯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿萬油飯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

刈包
刈包的重點在於那鍋滷焢肉，搭配香菜、酸菜與花生粉很好吃，刈包麵皮較鬆軟不是很Q的那種，半肥瘦的五花鹹香夠味，可以再加點桌上的醬料更夠味！

▲▼阿萬油飯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿萬油飯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

油飯

▲▼阿萬油飯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿萬油飯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲他們招牌的油飯很有特色，我都會再加點顆滷蛋來搭配，嚐起來更豐富。

淋上秘製醬料
油飯本身黏性較低偏顆粒感重，嚐起來介於粽子與米糕之間，不過米粒晶亮飽滿很誘人，再加上自製偏瘦的紅蔥頭肉醬，再淋上甜鹹混搭的古早甜辣醬很夠味。他們的醬料是其秘密武器，有點像味噌醬調出來的風格，算是很少見的風格。

▲▼阿萬油飯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿萬油飯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）▲▼阿萬油飯。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

阿萬油飯

地址：台北市萬華區艋舺大道162－4號
電話：02－23360122
營業時間：06：00－14：00（周日公休）

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁部落格IG

【你可能也想看】

►莫斯科闆娘手作「俄羅斯布林餅」　隱身景美夜市只賣50元
►隱世淨土坐落蘇澳僻靜漁港！漸層海水礫灘＋礁岩奇石環繞四周
►無招牌只賣四小時！景美開業三十多年古早味　濃郁鹹豆漿必嘗

關鍵字： 阿萬油飯 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 WISELY’S 拍拍照寫寫字

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

大聲曝「從來沒去過《偶運會》」　鄭容和虧：BIGBANG不上也沒差

推薦閱讀

佐賀牛認證板前日料！隱身桃園尊爵天際大飯店　還有預約制包廂

佐賀牛認證板前日料！隱身桃園尊爵天際大飯店　還有預約制包廂

2公斤戰斧牛淋上金門高粱桌邊炙燒！台北六福萬怡預約制粵式新菜

2公斤戰斧牛淋上金門高粱桌邊炙燒！台北六福萬怡預約制粵式新菜

無空調但生意超好！宜蘭鐵皮屋麵攤　在地人最愛濃郁肉燥

無空調但生意超好！宜蘭鐵皮屋麵攤　在地人最愛濃郁肉燥

礁溪人私藏秘密早餐！熟客必點烤肉包　厚實韭菜餡餅超實在

礁溪人私藏秘密早餐！熟客必點烤肉包　厚實韭菜餡餅超實在

璞旅線上旅展「台北住2晚免4千元」

璞旅線上旅展「台北住2晚免4千元」

萬華60年油飯店封存老台北滋味！

萬華60年油飯店封存老台北滋味！

需要幫忙嗎？桃機「服務楷模」以溫柔化解旅客不安

需要幫忙嗎？桃機「服務楷模」以溫柔化解旅客不安

全新「嵐山小火車」設計搶先看

全新「嵐山小火車」設計搶先看

北越「5星級遊船」爽吃海鮮、下午茶

北越「5星級遊船」爽吃海鮮、下午茶

師大旁不限時貓咪咖啡廳！

師大旁不限時貓咪咖啡廳！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

UG全新2店開幕優惠出爐

北投「4溫泉飯店線上旅展」優惠一覽

全新「嵐山小火車」設計搶先看

點餐吆喝聲此起彼落！三重無名麵攤

2026台北跨年晚會首波卡司公布

米其林一星下午茶！坐落微風南山46樓

高雄五星飯店「住一晚下殺29折起」　送早餐吃到飽

名古屋車站旁必逛百貨開箱！

70歲阿嬤為兩孫重返煎台！

宜蘭玻璃屋咖啡坐擁湖景第一排！

熱門行程

最新新聞更多

璞旅線上旅展「台北住2晚免4千元」

萬華60年油飯店封存老台北滋味！

需要幫忙嗎？桃機「服務楷模」以溫柔化解旅客不安

全新「嵐山小火車」設計搶先看

北越「5星級遊船」爽吃海鮮、下午茶

師大旁不限時貓咪咖啡廳！

台中國際旅展開跑人潮湧現搶好康　

多架老戰機懸掛空中！高雄航空迷必朝聖

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366