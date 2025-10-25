萬華60年油飯店封存老台北滋味！飯粒顆顆油亮飽滿＋必淋秘製醬

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

這家位於台北萬華車站對面的「艋舺阿萬油飯」，要追溯初訪的時間，應該是西門町中華商場還在的高中時期；而這家小吃店在地也經營超過60年一甲子的時間；以前在這裡吃完飯後，會到隔壁的來碗林家仙草冰，真的很讓人滿足！雖然主打油飯，但我個人更喜歡他們的刈包，再配碗四臣湯真的是絕讚！

位置環境

從捷運龍山寺站步行大約是十分鐘左右，萬華車站的兩側分別是格萊天漾與凱達大飯店，我也皆曾造訪過；而這一帶小吃林立，走到南機場夜市也不會很久。

在地人從小吃到大

褪色的招牌寫著41年，但實際上是超過。這個鐵皮屋的小吃攤也承載著許多在地人的回憶，以前我帶朋友去附近的植物園拍照後，有時也會拉來這裡用餐；簡單的擺設沒啥裝潢，但是生意卻很不錯。如果你熟悉台北小吃，其實會發現大同萬華的內容很相似，而這也是因為早期大稻埕商圈繁榮的關係。

菜單價格

用餐流程為先填單找好座位，等上菜齊了之後付款；餐具醬料皆為自助，在牆面上還有以前的媒體採訪介紹。內容主要以油飯、刈包、湯品、麵食及滷菜等為主，平均單人消費100－200元左右。

四臣湯

他們的四臣湯其實就是我們熟悉的四神湯，裡頭有豬腸豬肚與薏仁等，清淡但帶香氣的微溫湯頭是它的特色；每項食材口感都保持得很好，配油飯刈包都很搭。

刈包

刈包的重點在於那鍋滷焢肉，搭配香菜、酸菜與花生粉很好吃，刈包麵皮較鬆軟不是很Q的那種，半肥瘦的五花鹹香夠味，可以再加點桌上的醬料更夠味！

油飯



▲他們招牌的油飯很有特色，我都會再加點顆滷蛋來搭配，嚐起來更豐富。

淋上秘製醬料

油飯本身黏性較低偏顆粒感重，嚐起來介於粽子與米糕之間，不過米粒晶亮飽滿很誘人，再加上自製偏瘦的紅蔥頭肉醬，再淋上甜鹹混搭的古早甜辣醬很夠味。他們的醬料是其秘密武器，有點像味噌醬調出來的風格，算是很少見的風格。

阿萬油飯

地址：台北市萬華區艋舺大道162－4號

電話：02－23360122

營業時間：06：00－14：00（周日公休）

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

