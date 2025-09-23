ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
隱世淨土坐落蘇澳僻靜漁港！漸層海水礫灘＋礁岩奇石環繞四周

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者蘇相云

位於宜蘭的「東澳粉鳥林秘境」本身在蘇澳烏石鼻的僻靜漁港裡，因早期此地諸多鴿子棲息，故取其台語音名為粉鳥林漁港，是在地極具特色的天然景點。其本身依山傍水擁有極美的漸層海水礫灘，還有許多很有特色的礁岩奇石，所以跟日本岩手縣的淨土之濱有點類似，故吸引不少旅人遊客們前來拍照打卡。

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

路線
當天我是一大早從礁溪騎機車出發，先到南方澳觀景台後，再去烏石鼻瞭望台；如果沒有途中的逗留，就算是從宜蘭市區開車前來，差不多也要兩三個小時，而我頂著近40度的高溫，背著攝影器材到這裡，差不多已經是要五個小時左右。

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

交通
自駕開車：國道1／3／5號，接著沿著台9線（蘇花改）前往東澳路，進入東澳後再行駛約3公里，即可抵達粉鳥林漁港。
大眾交通：搭乘台鐵至東澳車站，出站後步行約1分鐘到「東澳火車站」公車站，搭乘蘇澳幸福巴士－東澳紫線（蘇澳往南強、朝陽方向）至「粉鳥林漁港」站，下車後步行約80公尺即可抵達。

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲在進入粉鳥林之前，會先經過柔軟細緻的東澳沙灘，在此一般車輛是進不來，所以最後是將車停放在外頭，然後再步行進入。

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲這裡也是許多上水活動的指定場所，尤其是立槳衝浪等等，是不少愛好者的天堂。

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲抵達時間差不多是下午兩點多左右，現場長灘上已經有許多的遊客。

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲接著順行到底便到了粉鳥林漁港的入口，在這裡可以看到在地的歷史介紹，入內後側邊有停車場和洗手間。

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲這裡跟市區已經有一大段的距離，來此的遊客不像頭城外澳那麼多，大眾交通工具其實也不甚發達，所以來此多為在地人或是自駕旅客。

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

粉鳥林秘境就在海堤旁階梯入口處
在這有個小攤在營業，女老闆應該是外籍新娘，她和小孩一起顧攤，除了凍飲之外，燒烤和花生捲冰淇淋不貴也好吃。

秘境美景

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲入口在防波堤旁，所以大小石塊堆積不是很好進入，如果鞋子不防滑或是身手不好的朋友，進去可得要小心注意，落差有點大！

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲此地又被稱之為愛情鎖海灘，本身為礫灘環境，與東澳沙灘完全不同，所以行走要小心，而且灘上有些石頭頗銳利要小心割傷。

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲此地暗流很多不適合下水游泳，並且天氣變化也很大，浪頭兇猛很危險。

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲上午與下午的光線角度不同，若要拍海景上午最美，如果要拍黃昏照就得下午，而且還得帶腳架，這裡在傍晚是逆光位。

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲在旁邊有個小小的礁洞，以前有人會在這裡更換泳衣或上廁所，所以裡頭的環境自然不言可喻，從裡面往外看就是這個樣子。

▲▼台版淨土之濱美景「宜蘭東澳粉鳥林秘境」，蘇澳烏石鼻僻靜漁港。（圖／部落客WISELY提供）

▲如果是喜歡風景人像的話，這裡可算是極佳之處；在20年前攝影論壇就有不少在此拍攝的泳裝寫真作品，而此地也才慢慢被發掘出來。

東澳粉鳥林秘境

地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇花路三段
電話：03－9252257

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
關鍵字： 東澳粉鳥林秘境 宜蘭旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 WISELY'S 拍拍照寫寫字

