無招牌只賣四小時！景美開業三十多年古早味　濃郁鹹豆漿必嘗

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者蘇相云

隱身於台北景美巷弄內的鴻珍中式早餐，我自己吃滿久的，舒國治老師也來過。本身沒有明顯的招牌，一天只營業四小時左右，賣的品項幾乎每個都很好吃，而且店主很親切跟街坊們互動也很熱絡，所以不少來用餐的都是老主顧。他們的鹹豆漿配飯糰真是一絕，而手工製作的水煎包、燒餅與油條也很棒，是來此用餐必點的選項。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲店家位於景興國小與興隆市場之間的景新街，距離最近的捷運景美站2號出口有段距離，開業已經三十多年了。

▲因為店面不大且座位有限，所以我都會挑大約七點左右的時間來吃，到九點之後客人可能會比較多。

▲我喜歡這種傳統中式早餐的氛圍，很有人間煙火的氣息，而且態度也很好。

▲不用填菜單直接跟店家講即可。

▲他們的手工油條與燒餅都很棒，尤其是蔥燒餅、鹹酥餅與豆沙酥餅，我都很推薦。

▲用餐採自助式，找好座位點好餐自取餐具醬料，用畢付帳即可。

▲近期價格微調但還是很實惠，主打燒餅油條飯糰蛋餅等，平均單人消費100元，好吃的水煎包在十多年已停售很可惜。

▲每回來我點的其實都差不多，但鹹豆漿幾乎回來兩回都會點一次來吃。

▲冰豆漿味道很濃郁，甜度我覺很剛好，目前沒有大小杯之分。

蔥花燒餅外酥內軟蔥香的風味

而且味道不會太油個頭也大，可以夾蛋或是夾肉來吃，有時帶回家我自己會烘烤加熱抹起司或是堅果醬，就算放冷味道也不錯。

豬排蛋飯糰

份量真的誇張的大，比其它店大了約快三分之一，裡頭有油條、肉鬆、豬排、蔥蛋、菜脯，拿在手上還挺燙的，他們的豬排有醃過略帶鹹香味，菜脯沒什麼辣味，但油條真的是超級好吃。

鹹豆漿

他們家的鹹豆漿堪稱一絕，本身味道豆香濃郁，而且裡頭的蔥花、菜脯和油條也給得足；自己喜歡加點辣油來提味更佳，有時吃不過癮，還會單點油條來加料，真的很令人滿足。

燒餅油條

很基本但卻經典的組合，因為我喜歡脆油條，所以點餐時都會註明一下，他們的燒餅口感帶純純的麵香，上頭的芝麻也很足，配上鹹豆漿很合拍。

玉米蛋餅

份量十足，自製蛋餅皮雖薄但是可以包覆滿滿的食材，整體看起來很豐富，我喜歡淋上醬油膏及帶香味的辣油，嚐起來具層次感。

蘿蔔糕

一直有網友說他們家的蘿蔔糕有多好吃，這回點來嚐果然名不虛傳。提供的量略大也略厚，但是煎得口感剛剛好，表層微焦但是裡頭很軟嫩，嚐起來有淡淡的香甜氣味，淋上一點醬油膏，以及老闆自製的辣油真的是絕配。

肉包

本身麵皮呈現些微老麵氣孔，而且裡頭的肉餡也很扎實，雖然沒有很明顯的肉汁，但是嚐得出那鹹甜適中的味道，而麵皮也很Q，所以有些人會沾醬品嚐。

鴻珍中式早餐

地址：台北市文山區景華街137號

電話：02－29346332

營業時間：06：00～10：30

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁、部落格、IG

【你可能也想看】

►2公斤戰斧牛淋上金門高粱桌邊炙燒！台北六福萬怡預約制粵式新菜

►無空調但生意超好！宜蘭鐵皮屋麵攤 在地人最愛濃郁肉燥

►礁溪人私藏秘密早餐！熟客必點烤肉包 厚實韭菜餡餅超實在