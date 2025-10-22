ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
米其林一星高空下午茶！坐落微風南山46樓、嘗鮮芒果冷麵琴酒冰

▲▼台北米其林一星下午茶「The Ukai Taipei」！微風南山景觀餐廳推薦。（圖／部落客WISELY提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者蘇相云

位於台北微風南山星空塔46樓的「The Ukai Taipei」是2020～2025連年入選米其林指南推薦一星級餐廳，主打的是鐵板燒、割烹料理的景觀餐廳，他們近期推出不同類型的特色下午茶，結合跨界和洋混搭元素，讓饕客在高樓景觀餐廳的環境下，享受不同內容的視覺佳餚美饌。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼台北米其林一星下午茶「The Ukai Taipei」！微風南山景觀餐廳推薦。（圖／部落客WISELY提供）

交通環境
從捷運象山站步行到微風南山，大約是十多分鐘的步程，本身相鄰台北101與微風廣場，欲前往可從星空塔專屬直達電梯到46樓，一出來便可以看見這家赫赫有名的台北高空景觀餐廳。

▲▼台北米其林一星下午茶「The Ukai Taipei」！微風南山景觀餐廳推薦。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北米其林一星下午茶「The Ukai Taipei」！微風南山景觀餐廳推薦。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北米其林一星下午茶「The Ukai Taipei」！微風南山景觀餐廳推薦。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北米其林一星下午茶「The Ukai Taipei」！微風南山景觀餐廳推薦。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北米其林一星下午茶「The Ukai Taipei」！微風南山景觀餐廳推薦。（圖／部落客WISELY提供）

介紹
餐廳本身因其中日雙廚的加持，所以鐵板燒用餐時段相當地熱門！環境有開放座與包廂房，其入口銜接兩側的長形吧台後方偌大窗景，可將信義區周邊的遠山美景盡收眼底，而餐廳除了米其林一星認證外，也得到500盤的青睞。

▲▼台北米其林一星下午茶「The Ukai Taipei」！微風南山景觀餐廳推薦。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北米其林一星下午茶「The Ukai Taipei」！微風南山景觀餐廳推薦。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北米其林一星下午茶「The Ukai Taipei」！微風南山景觀餐廳推薦。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北米其林一星下午茶「The Ukai Taipei」！微風南山景觀餐廳推薦。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北米其林一星下午茶「The Ukai Taipei」！微風南山景觀餐廳推薦。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北米其林一星下午茶「The Ukai Taipei」！微風南山景觀餐廳推薦。（圖／部落客WISELY提供）

▲雖然時至中秋，但今年台灣閏月讓好天氣延長，所以在下午三點半至五點半這個時間，可以在此以順光位角度，把山巒美景收入眼簾。

▲▼台北米其林一星下午茶「The Ukai Taipei」！微風南山景觀餐廳推薦。（圖／部落客WISELY提供）

下午茶菜單
The Ukai Taipei新推出的下午茶以和洋混搭的異國風為訴求，每一季度都會有新品發布，目前採預約制為主，可單人享用也可以搭載其它的餐點內容。這回推出的「重箱下午茶套餐」提供鹹點、重箱小點、戚風蛋糕、茶香檳及咖啡茶飲擇一，價格為1500元／組，另加一成服務費，屬於在地特色偏中高價的定位！

▲▼台北米其林一星下午茶「The Ukai Taipei」！微風南山景觀餐廳推薦。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北米其林一星下午茶「The Ukai Taipei」！微風南山景觀餐廳推薦。（圖／部落客WISELY提供）

▲首先會提供一杯青梅康普茶的茶香檳，感受一下消暑酸甜的清涼滋味，再由咖啡與茶的各個選項中，挑出一款自己喜歡的飲品。

▲▼台北米其林一星下午茶「The Ukai Taipei」！微風南山景觀餐廳推薦。（圖／部落客WISELY提供）

▲我們點了洋甘菊茶及熱拿鐵，是店家推薦適合點心的搭配。

▲▼台北米其林一星下午茶「The Ukai Taipei」！微風南山景觀餐廳推薦。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北米其林一星下午茶「The Ukai Taipei」！微風南山景觀餐廳推薦。（圖／部落客WISELY提供）

▲將和洋點心採用日式重箱搭配真的是很特別的點子，其表面接合的圖案紋理，讓本身由淡至重，由淺入深的氣質典雅料理，呈現出其低調華麗的白底金漆風格。

▲▼台北米其林一星下午茶「The Ukai Taipei」！微風南山景觀餐廳推薦。（圖／部落客WISELY提供）

新英格蘭龍蝦堡佐瑞卡塔無花果
鹹食提供的是新英格蘭龍蝦堡佐瑞卡塔無花果，這是偏向歐風特色的內容。選用具彈性且口感足的波士頓龍蝦肉，配上義大利的瑞可塔起司佐無花果，令軟綿的三明治堡有著不同的風味，淡淡的香氣讓人有置身地中海的感覺！

▲▼台北米其林一星下午茶「The Ukai Taipei」！微風南山景觀餐廳推薦。（圖／部落客WISELY提供）

重箱小點
重箱小點裡，有著首嚐的芒果冷麵琴酒冰，然後接續著是柚香烏龍和菓子、開心果甜圈、歐培拉與哈密瓜檸檬塔共五品，其各自呈現不同的吸睛外觀，讓饕客可在此細品甜香酸的好滋味，尤其那帶金箔的歐培拉，更是甜點師傅的得意之作。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼台北米其林一星下午茶「The Ukai Taipei」！微風南山景觀餐廳推薦。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北米其林一星下午茶「The Ukai Taipei」！微風南山景觀餐廳推薦。（圖／部落客WISELY提供）

蜂蜜戚風蛋糕
最後收尾的是蜂蜜戚風蛋糕，蛋糕本身輕盈柔軟，充分體現了這款蛋糕所應具備的特性風味，再搭配脆口的焦糖堅果與鹹味太妃醬，讓品嚐時具備衝擊力，並使味覺得到滿足。

▲▼台北米其林一星下午茶「The Ukai Taipei」！微風南山景觀餐廳推薦。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北米其林一星下午茶「The Ukai Taipei」！微風南山景觀餐廳推薦。（圖／部落客WISELY提供）

心得
在好天氣的加持下，輕鬆地品嚐享用視覺味覺雙重享受的下午茶，真的很讓人開心，而他們家的鐵板燒據說也相當厲害，尤其是蒜香炒飯更是擄獲人心的一絕，讓人會想嚐嚐它的味道。

The Ukai Taipei下午茶

地址：台北市信義區松智路17號46樓
電話：02－77301166
營業時間：15：30～17：30

關鍵字： The Ukai Taipei 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 WISELY'S 拍拍照寫寫字

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

推薦閱讀

米其林一星下午茶！坐落微風南山46樓

高雄「最大XR影展」體驗搭鐵達尼撞冰山

