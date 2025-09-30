莫斯科闆娘手作「俄羅斯布林餅」　隱身景美夜市只賣50元

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

這家位於台北文山區景美夜市裡的「俄羅斯布林餅」，是我在吃完飯逛街時偶然發現的，店主是來自俄國莫斯科的女老闆，中文十分流利，因為沒有店名所以詢問她的名字就以此做代號，本身也擅做許多甜點。主要販售的薄餅有巧克力與蘋果肉桂兩種口味，都是銅板價50元，我覺得很划算而且好吃！

介紹

目前以攤販的形式販售，地點在捷運景美站1號出口、相鄰景美集應廟，旁邊是獎券行算是滿好找的位置。一開始，我是被那桌上的俄羅斯娃娃畫作所吸引，再看一下店主才發現是外國人，女店主俄名叫Ве́ра （Vera），我沒有詳細問拼音但這個名字在俄羅斯很常使用，其來自拉丁語意真理或信仰，因為我的發音不太準確，所以她說叫薇薇也行。

俄羅斯布林餅（Blini）

是俄羅斯在地有名的日常美食，它源起於東歐早期宗教五旬節，桌上擺的是有名的俄羅斯娃娃。它以小麥或蕎麥粉製作，口味變化很多，除了果醬之外，還可以搭配酸奶油、魚子醬、蘑菇起司及鮭魚火腿等，口味可甜可鹹，是道容易客製的創意料理。

▲當天看到時，我對她那蘋果肉桂口味很有興趣，因為看攤位上擺的手工蘋果內餡的色澤和內容，就讓我喚起在國外旅行時的記憶。

蘋果肉桂餅

餅皮是預製做好的，所以實際嚐起來有點偏溫但口感很Q，內餡微酸但不會太甜應該有調整，嚐起來有一定的濃稠度，可想像控溫攪拌的掌控，如果現做熱熱吃應該更美味。這樣的薄鬆餅加上擺盤及奶油水果等配飾。

▲蘋果肉桂餅沒兩三下就吃完，所以走回頭時再買一份巧克力口味來吃。

巧克力俄羅斯布林餅

主要運用的食材為花生碎與Nutella巧克力醬，這個不是自製巧克力醬，所以一開始就沒選擇，不過我本身是很愛吃堅果的人，所以還是想點來嚐嚐；巧克力俄羅斯布林餅的餅皮與另一種不同，有混入巧克力食材，所以外觀呈現圓形圖紋，塗上巧克力醬與灑上花生碎，然後捲起來放紙袋裡品嚐。

▲俄羅斯本身氣候較寒冷，所以料理多以高熱量、重口味為主；而這份味道比較偏中規中矩，但是花生堅果的氣味還是好吃，算是尋常易見的內餡口味。



俄羅斯布林餅

地址：台北市文山區景文街45號

營業時間：18：00～21：30（周一公休）

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

