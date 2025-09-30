ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

莫斯科闆娘手作「俄羅斯布林餅」　隱身景美夜市只賣50元

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼台北文山「薇薇俄羅斯布林餅」，景美夜市莫斯科店主手作。（圖／部落客WISELY提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者蘇相云

這家位於台北文山區景美夜市裡的「俄羅斯布林餅」，是我在吃完飯逛街時偶然發現的，店主是來自俄國莫斯科的女老闆，中文十分流利，因為沒有店名所以詢問她的名字就以此做代號，本身也擅做許多甜點。主要販售的薄餅有巧克力與蘋果肉桂兩種口味，都是銅板價50元，我覺得很划算而且好吃！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼台北文山「薇薇俄羅斯布林餅」，景美夜市莫斯科店主手作。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北文山「薇薇俄羅斯布林餅」，景美夜市莫斯科店主手作。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北文山「薇薇俄羅斯布林餅」，景美夜市莫斯科店主手作。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北文山「薇薇俄羅斯布林餅」，景美夜市莫斯科店主手作。（圖／部落客WISELY提供）

介紹
目前以攤販的形式販售，地點在捷運景美站1號出口、相鄰景美集應廟，旁邊是獎券行算是滿好找的位置。一開始，我是被那桌上的俄羅斯娃娃畫作所吸引，再看一下店主才發現是外國人，女店主俄名叫Ве́ра （Vera），我沒有詳細問拼音但這個名字在俄羅斯很常使用，其來自拉丁語意真理或信仰，因為我的發音不太準確，所以她說叫薇薇也行。

▲▼台北文山「薇薇俄羅斯布林餅」，景美夜市莫斯科店主手作。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北文山「薇薇俄羅斯布林餅」，景美夜市莫斯科店主手作。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北文山「薇薇俄羅斯布林餅」，景美夜市莫斯科店主手作。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北文山「薇薇俄羅斯布林餅」，景美夜市莫斯科店主手作。（圖／部落客WISELY提供）

俄羅斯布林餅（Blini）
是俄羅斯在地有名的日常美食，它源起於東歐早期宗教五旬節，桌上擺的是有名的俄羅斯娃娃。它以小麥或蕎麥粉製作，口味變化很多，除了果醬之外，還可以搭配酸奶油、魚子醬、蘑菇起司及鮭魚火腿等，口味可甜可鹹，是道容易客製的創意料理。

▲▼台北文山「薇薇俄羅斯布林餅」，景美夜市莫斯科店主手作。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北文山「薇薇俄羅斯布林餅」，景美夜市莫斯科店主手作。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北文山「薇薇俄羅斯布林餅」，景美夜市莫斯科店主手作。（圖／部落客WISELY提供）

▲當天看到時，我對她那蘋果肉桂口味很有興趣，因為看攤位上擺的手工蘋果內餡的色澤和內容，就讓我喚起在國外旅行時的記憶。

▲▼台北文山「薇薇俄羅斯布林餅」，景美夜市莫斯科店主手作。（圖／部落客WISELY提供）

蘋果肉桂餅
餅皮是預製做好的，所以實際嚐起來有點偏溫但口感很Q，內餡微酸但不會太甜應該有調整，嚐起來有一定的濃稠度，可想像控溫攪拌的掌控，如果現做熱熱吃應該更美味。這樣的薄鬆餅加上擺盤及奶油水果等配飾。

▲▼台北文山「薇薇俄羅斯布林餅」，景美夜市莫斯科店主手作。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北文山「薇薇俄羅斯布林餅」，景美夜市莫斯科店主手作。（圖／部落客WISELY提供）

▲蘋果肉桂餅沒兩三下就吃完，所以走回頭時再買一份巧克力口味來吃。

巧克力俄羅斯布林餅
主要運用的食材為花生碎與Nutella巧克力醬，這個不是自製巧克力醬，所以一開始就沒選擇，不過我本身是很愛吃堅果的人，所以還是想點來嚐嚐；巧克力俄羅斯布林餅的餅皮與另一種不同，有混入巧克力食材，所以外觀呈現圓形圖紋，塗上巧克力醬與灑上花生碎，然後捲起來放紙袋裡品嚐。

▲▼台北文山「薇薇俄羅斯布林餅」，景美夜市莫斯科店主手作。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北文山「薇薇俄羅斯布林餅」，景美夜市莫斯科店主手作。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北文山「薇薇俄羅斯布林餅」，景美夜市莫斯科店主手作。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北文山「薇薇俄羅斯布林餅」，景美夜市莫斯科店主手作。（圖／部落客WISELY提供）

▲俄羅斯本身氣候較寒冷，所以料理多以高熱量、重口味為主；而這份味道比較偏中規中矩，但是花生堅果的氣味還是好吃，算是尋常易見的內餡口味。

▲▼台北文山「薇薇俄羅斯布林餅」，景美夜市莫斯科店主手作。（圖／部落客WISELY提供）

俄羅斯布林餅

地址：台北市文山區景文街45號
營業時間：18：00～21：30（周一公休）

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁部落格IG

【你可能也想看】

隱世淨土坐落蘇澳僻靜漁港！漸層海水礫灘＋礁岩奇石環繞四周
無招牌只賣四小時！景美開業三十多年古早味　濃郁鹹豆漿必嘗
佐賀牛認證板前日料！隱身桃園尊爵天際大飯店　還有預約制包廂

關鍵字： 俄羅斯布林餅 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 WISELY’S 拍拍照寫寫字

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【神級刀工】花蓮義煮團太神！不看菜就能光速狂切！一個個都是職人啊

推薦閱讀

2公斤戰斧牛淋上金門高粱桌邊炙燒！台北六福萬怡預約制粵式新菜

2公斤戰斧牛淋上金門高粱桌邊炙燒！台北六福萬怡預約制粵式新菜

無空調但生意超好！宜蘭鐵皮屋麵攤　在地人最愛濃郁肉燥

無空調但生意超好！宜蘭鐵皮屋麵攤　在地人最愛濃郁肉燥

礁溪人私藏秘密早餐！熟客必點烤肉包　厚實韭菜餡餅超實在

礁溪人私藏秘密早餐！熟客必點烤肉包　厚實韭菜餡餅超實在

蘆洲4.9星深夜台式串燒酒場！下酒菜甜鹹燒雞肝、肥腸蔥捲必點

蘆洲4.9星深夜台式串燒酒場！下酒菜甜鹹燒雞肝、肥腸蔥捲必點

聯航全新波音737 MAX 8機上設計亮相

聯航全新波音737 MAX 8機上設計亮相

必勝客蒜香起司燻雞培根比薩新上市

必勝客蒜香起司燻雞培根比薩新上市

隱身桃鶯陸橋下豆花三輪車！

隱身桃鶯陸橋下豆花三輪車！

全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到

全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到

長榮酒店線上旅展10月開跑

長榮酒店線上旅展10月開跑

大苑子酪梨系列回歸！中秋推買1送1

大苑子酪梨系列回歸！中秋推買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

日本免稅新制3步驟曝光　明年11月實施

龍潭最佛心咖啡館100元手沖咖啡無限續杯

苗栗飯店「美食音樂嘉年華」免費開放

參觀養樂多製造生產線！

宜蘭車站旁60年深夜排隊老店

客美多咖啡淡水店10/2開幕

三峽老街祖師廟藏美人魚雕刻　最美冰店喝碧螺春豆奶

莫斯科闆娘手作「俄羅斯布林餅」

竹市風箏節「外星軍團」首次登台

隱身桃鶯陸橋下豆花三輪車！

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

聯航全新波音737 MAX 8機上設計亮相

必勝客蒜香起司燻雞培根比薩新上市

隱身桃鶯陸橋下豆花三輪車！

全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到

長榮酒店線上旅展10月開跑

大苑子酪梨系列回歸！中秋推買1送1

客美多咖啡淡水店10/2開幕

莫斯科闆娘手作「俄羅斯布林餅」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366