佐賀牛認證板前日料！隱身桃園尊爵天際大飯店　還有預約制包廂

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者蘇相云

桃園知名的「TSUBASA翼 日本料理」是在地全功能國際飯店「尊爵天際大飯店」的附屬餐廳，環境氛圍一流，而且提供當季新鮮食材以傳統手法製作，讓來客品嚐和風手藝滋味。這回品嚐的是兩款假日親子套餐，分別是2680元定番與3600元自慢兩種內容，用料都是一時之選，且相當精緻可口，滿足喜歡和風美饌饕客的味蕾！

餐廳環境介紹

餐廳位於飯店一樓，可從正門或是側門進入，環境以深色極簡的風格色調為主，與飯店富麗堂皇的設計完全不同，而且也是日本佐賀牛食材認證的餐廳。

▲側邊出入口相鄰吧台與包廂，其挑高的空間設計，搭配木質開放式包廂的裝潢，看起來就很吸睛。

▲坐在板前座位時，可以與師傅互動，欣賞他製作料理的畫面。

▲包廂部分採預約制，環境搭配自然窗光很美，並且包廂名以日本市區做命名，大小不一共11間。

▲我當天是在開放餐區享用，環境很舒適服務也不錯，會讓人有種身處在京都裡的感覺，這間餐廳是尊爵天際大飯店的亮點，累積不錯的口碑。

定番假日親子套餐

▲首先品嚐的是鮮蝦手卷、日式茶碗蒸與和風野菜沙拉三品，現做手卷份量十足而且要盡快品嚐，不然海苔易軟化影響口感。

▲日式茶碗蒸搭配濃厚高湯味道不錯。

▲和風野菜沙拉顏色豔麗，裡頭還有多樣水果，味道很清爽。

▲四種7片的綜合刺身搭配三種綜合壽司很不錯，厚切生魚片很新鮮。

▲而壽司也蠻好吃的，整體而言算是比較偏中規中矩的內容。

▲野菜炸蝦天婦羅做的很有水準，可沾醬汁一起品嚐；麵衣口感很脆，鮮蝦大小適中，裡頭還有南瓜、茄子、香菇與青椒等食材。

▲鹽燒松阪豬是使用俗稱黃金六兩肉－豬頰與下巴連結部位所製作，採鹽燒料理手法呈現彈牙本味，搭配盤飾的食用紅麴，讓料理有不同風味的展現。

▲烤季節魚會依當日進貨做不同的提供，當天嚐的是烤青花魚，隨附檸檬和蜜餞等做搭佐，其魚肉外酥內嫩無腥味，火候的掌控很不錯，略有點魚刺但是好吃的。

▲炒時蔬的部分這回嚐的食材是水蓮，本身搭配切片杏鮑菇一起料理，鹹香帶點蒜味，是滿飽含汁水的蔬食熱炒料理。

▲日式味噌湯本身湯頭偏甜，內容以魚片、菇茸和豆腐為主，配料很多是其特色。

▲結尾是水果甜點雙組合，以兩種水果配上布朗尼，再喝杯日式煎茶很不錯。

自慢假日親子套餐

▲也有提供日式小菜做品嚐，口感清爽很開胃我滿喜歡的。

▲開局的蘆筍鮮蝦綜合手卷味道很好，內容豐富之外食材本身的比例也很均衡。

▲裝飾做了變化的日式茶碗蒸，其特點在高湯風味更具層次，讓蒸蛋更濃郁好吃。

▲食材醬汁分裝的和風海鮮沙拉真的食材大升級，鮮蝦與透抽口感十足，而且配上蔬果和帶有果香的醬汁，讓人覺得很滿意，2680元定番完全就被比了下去。

▲四種9片的綜合刺身不單是量的增加，而且在品項部位也做了點變化，並且擺盤也更漂亮，搭配現磨山葵很棒！

▲綜合壽司的呈現也很不錯，除了鰻握與比目魚握之外，還有放了魚卵的鮭魚握，算是相當豪華而且豐富的組合。

▲野菜炸蝦天婦羅的內容變化不算大，主要在於炸蝦的體積感覺大了一點點，同樣是沾醬汁品嚐享用，感覺可以搭配芥末鹽或是山椒粉吃，味道應該也很不錯。

▲選用美國翼板牛製作的牛肉蒲葉燒很好吃，不管是盛器或是食材都很好看，豐厚的油脂與味噌的香氣很足。

▲個人建議可點碗米飯一起品嚐享用，它是來自台東的越光米，煮得超級好吃！

▲日式雞肉串我也很喜歡，雖然不是炭火直烤的味道，但是火候溫度掌控得很好；本身採醬燒的方式料理，焦脆的雞皮與彈牙的雞肉很搭，可擠點檸汁享用更佳。

▲烤季節魚的部分，自慢套餐提供的是較無魚刺的黃魚食材，以一夜干的方式製作，同樣搭配檸檬蜜餞享用，雖然體積不算大，但是肉質油脂豐富味道很好吃。

▲炒時蔬的部分，以龍鬚菜搭配香菇去料理，口感味道也很棒，也是採用小農有機食材去製作，味道同樣是帶蒜味鹹香風格，我和家人也都喜歡。

▲最後一道料理是日式土瓶蒸，本身湯頭較清雅，裡頭有蛤蜊、雞肉、魚肉和香菇等食材，以文火慢煮製作，喝起來相當地暖胃，食材豐富也是其特點。

▲收官甜品同樣是水果西點，鳳梨與西瓜都是當季水果多汁夠甜，布朗尼很扎實而且滿濃厚的，是大人小孩都愛吃的味道。

心得

整體而言，自慢與定番雖然價差約一千元左右，但可顯感受到兩者的不同，無論食材、擺盤與做工都不太一樣，以三個人享用的話剛剛好，如果是有其他人一起品嚐的話，也可以加點不同的料理，其實也滿划算的！

TSUBASA翼 日本料理

地址：桃園市蘆竹區南崁路一段108號

電話：03－2228100 分機 6133

營業時間：11：30－14：00、17：30－21：00（周日公休）



Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

