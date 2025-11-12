ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
桃園580元羊肉爐吃到飽！免收服務費＋羊排肉片蔬菜無限供應

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

羊肉爐吃到飽來推薦吃這家「一鍋羊肉」，網路評價近5000則，更被網路鄉民封為超強桃園羊肉爐吃到飽，不分時段只要580元，有免費停車場還不收服務費。菜單有羊大骨、羊排、羊肉片等等，整排冷藏櫃的火鍋蔬菜食材無限供應，還有滷肉飯吃到飽，周末假日只要到營業時間就一堆人，平日用餐時段人潮也很多，生意很好來跟大家分享。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

在哪裡？
位置就在桃園蘆竹中正北路上，下國一蘆竹交流道直行就能抵達，附近有人和釣蝦場、風車的故鄉、川門子等等，開車來免費停車場可以停車。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲從早上11點營業到晚上9點，平日非用餐時段人潮會比較少，至於周末假日人會比較多，建議假日想吃就要早點去。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

用餐須知

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲一人不開鍋，其實蠻想建議店家平日離峰時間可以開放一人開鍋，當然以不浪費食材為主，用餐以2小時為限。

吃到飽價錢
收費方式為成人580元，不另收服務費，小孩身高150公分以下～90公分酌收200元，90公分以下不收費，有些人也會來外帶，順帶附上外帶價目表。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

外帶價目表

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

用餐環境

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲用餐環境寬敞舒適，算算應該可以容納上百人沒問題，人多的話也可以坐在一起，天氣冷人多一起圍爐聚餐也不錯。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲小編平日用餐時間提早來吃，人不多自己選擇座位入座，櫃台有位姐姐態度很親切，入座後店家就會送上羊肉爐高湯以及盤子，就能開始去夾菜。

吃到飽自助吧
羊肉爐吃到飽都是自助取餐，冷藏櫃內有許多火鍋食材可以夾取，其中有羊肉片、羊排、羊大骨等等，蔬菜也很肯給，快要沒有也會馬上補食材。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲羊大骨、羊排、羊髓骨等等。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲蔬菜有茼蒿、水蓮、花椰菜、絲瓜、玉米筍、芋頭、高麗菜等等。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲人潮比較多會把羊排、羊大骨等等放在另外一區，這樣大家才不會通通擠在那邊，另外肉片也在另外一個冷藏櫃內。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲王子麵無限供應。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲沾醬料區，有滿滿蔥花以及薑絲。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲沒有收服務費，高湯自己加很合理。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲開鍋起手式就是先把羊肉爐塞滿滿，應該是多少人就給多少個盤子，所以我們就先把食材往鍋裡放。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲我覺得肉品部分，羊大骨、羊排可以拿，羊肉片表現一般，而且有明顯的羊味，我個人是可以接受，但我朋友則是不太喜歡，我後來則是吃羊排居多。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲這價位提供的蔬菜品質倒是不錯，喜歡吃蔬菜的朋友可以多拿點，另外朋友很喜歡他們家的丸子，我個人則是一直狂吃鳥蛋，感覺是個賠錢貨。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲滷肉飯也不錯吃。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

▲後來到了用餐時間，陸陸續續人就越來越多，店家也很認真隨時在補食材，580元不收服務費，果然CP值很高，好像之前更便宜，希望不要再漲價了。

▲平價高CP值桃園羊肉爐吃到飽「一鍋羊肉」。

一鍋羊肉

地址：338桃園市蘆竹區中正北路1139之6號
電話：03－2122730
營業時間：11：00～21：00

關鍵字： 一鍋羊肉 桃園美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌

分享給朋友：

追蹤我們：

