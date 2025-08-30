嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

如果你夢想踏進童話世界，那麼摩洛哥的「舍夫沙萬（Chefchaouen）」，絕對是你不能錯過的旅行目的地！這座被譽為「藍色之城」的山城，不僅充滿神秘氛圍，也藏著許多值得深度探索的角落。不論你是想拍下最夢幻的藍色街巷、欣賞壯麗的舍夫沙萬日落、還是尋找高CP值的舍夫沙萬住宿，珊莎都幫你整理好了攻略，一起來探索這座迷人山城吧！

這裡是什麼樣的城市？

「舍夫沙萬」位於摩洛哥北部，隱身在里夫山脈中。這座城市最出名的，就是那一整片塗滿不同層次藍色的街道與建築。《孤獨星球》將這裡評為「摩洛哥最詩意的城市之一」，是摩洛哥旅遊中不可錯過的靜謐角落，無論是清晨漫步還是傍晚捕捉舍夫沙萬日落，這裡的光影都美得讓人屏息。

天氣建議

這裡是山城，屬於地中海型氣候，夏季（6－9月）氣溫偏高，但乾爽不悶熱，我這次是6月前往，早上很涼爽約17－20度，冬季（12－2月）氣溫會較低，早晚偏涼。作為摩洛哥知名景點之一，應該說一年四季都很適合到訪，每個季節都各有不同美景。

交通方式

前往這裡的交通方式較為單一，如果要搭乘大眾運輸工具，從菲斯（Fes）出發，可搭乘CTM或Supratours巴士，車程約4－5小時，或是從丹吉爾（Tangier）出發距離較近，巴士約2－3小時，但因為巴士班次不多，因此對自由行旅客來說比較不方便。

這次我們是找摩洛哥當地旅行社，安排九天的行程，可以完整走訪摩洛哥各大景點，而進入舊城區後，大多都是石頭路跟坡道，需要徒步行走，因此建議行李不要太大件，還好我們全程都有包車司機協助，會協助我們搬行李，以及旅館入住等事宜，省了很多麻煩，只要照著行程開心玩就好。

景點推薦

這次我們入住的是舊城區的Riad，步行到烏塔哈曼廣場只需5分鐘，大多數的拍照點都集中在這裡，大約只需要1－2小時就可以逛完，而最遠的景點是西班牙清真寺，大約需要走30－40分鐘。

舊城區（Medina）

▲藍城隨便一個轉角都是IG大片，很推薦一早8到9點來慢慢逛，沒有擁擠人潮還能愜意逛逛。

▲這一個巷子無敵美的，穿上亮眼顏色的衣服，只要不穿藍色同色系，怎麼拍都很出片。

▲這一個階梯也非常美，搭配鮮豔的紅花，襯托藍城的獨特魅力。

拍照點：Derb El Assri

▲這個地點Derb El Assri蠻多人推薦的，連地板都是藍色的，整體拍起來相當漂亮！

拍照點：Orange Shop－Said Juice Seller

這是販售柳橙汁的小店，需要跟老闆買柳橙汁才能拍照（一杯20MAD迪拉姆等於約65元新台幣），如果自己一個人，老闆也會協助幫拍，算是服務不錯。

▲路上也會經過不少小店，山城的氛圍讓我覺得很像九份。

烏塔哈曼廣場（Plaza Uta el Hammam）

烏塔哈曼廣場很密集，鄰近有許多小攤販跟餐廳，我們只要走近一點就會被服務生招攬，這裡可以說越晚越熱鬧。

▲這裡也有咖啡廳，很適合在山城散步時，下午來這裡休憩喝咖啡。

卡斯巴堡壘（Kasbah）

黃色的卡斯巴堡壘，是一座15世紀建造的城堡，裡面有小型博物館與花園，入內需要收費，而頂樓可以欣賞山城美景。

西班牙清真寺（Spanish Mosque）



▲清真寺是登高遠眺的最佳地點，可以俯瞰整個市區，也是欣賞日落的私房景點。



瀑布區（Ras El Ma）

▲瀑布是當地人洗衣與納涼的地方，也是一個可以短暫避暑的好去處。

住宿

這次我們入住的是 Casa Perleta，旅館鄰近舍夫沙萬（Chefchaouen）的 Medina 區，距離熱鬧的烏塔哈曼廣場（Plaza Uta el-Hammam）步行僅需約6分鐘，地點相當理想。走出旅館就是藍城迷人的巷弄，拍照、散步都非常方便。旅館本身有附設專屬廚房，隔天一早我們上到頂樓享用早餐，菜色非常豐富，除了基本的麵包、果醬，還有現煎雞蛋和好吃的摩洛哥甜甜圈（Sfenj），讓人一早就感到超級滿足！

必買推薦

除了拍照打卡，這裡也是手作藝品的天堂，像是手工編織披肩與地毯、傳統摩洛哥皮件與涼鞋、天然染料與香料、手繪磁磚與陶器、街頭畫家的作品等等，這裡價格相對便宜，可以帶去撒哈拉沙漠的沙瓶，這裡買也很便宜，而我們也有遇到抬價店家，很適合來這裡先練習議價技巧。

評價

「舍夫沙萬」很推薦住一晚，早晨悠閒地在藍色巷弄中漫步，不用人擠人還能愜意拍照，如果你正計畫摩洛哥自由行，記得把這座藍色之城納入行程清單中！

