老泡沫紅茶店重溫80年代舊時光！古早味蛋蜜、芬蘭汁都能喝到

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者柯珮萱

又要來推薦給大家一間懷舊感滿滿的台中泡沫紅茶店！這間位在台中西區的上寶茶行據說已營業超過30年，至今生意一直都很好，不管平假日都是滿座狀態，不限時且價格不算貴，古早味蛋蜜汁、芬蘭汁這裡通通有，還有簡餐、麵食、各式飲品及小點。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

上寶茶行位置

位在台中西區美村路上，靠近五權五街，距離美術館、美術園道不遠，前方就有個公車站牌，有開車的朋友可以停在美術園道上的路邊停車格。

上寶茶行環境

裝潢散發著濃厚的懷舊風情，店內以木質家具為主，搭配綠色皮椅與大理石紋桌面，營造出樸實而溫馨的用餐氛圍；是說糖糖這天平日下午來生意依舊超級好，店內客滿狀態，要內用的朋友需現場候位。

炸豆腐 60元

每次去茶行必點炸豆腐，上寶茶行的炸豆腐還不錯，外皮金黃香酥，裡頭豆腐也很嫩，旁邊還有附上台式泡菜可以搭配享用，增添層次，份量上如果再多一些會更好。

滷豆干 45元

這份滷豆干是來上寶茶行必點的茶點之一，將豆干切成不規則形狀，滷製非常入味，口感軟嫩，咬下去也相當多汁。

雞絲蛋麵 80元

也是不少人來上寶茶行必點的麵食之一，充滿古早味的雞絲蛋麵，一上桌就香氣撲鼻，本來不餓的糖糖聞到香氣也垂涎三尺了！雞絲麵體吸附著濃濃的沙茶湯頭，讓人一口接一口，裡頭的配料很簡單，就雞蛋跟青菜，簡單的一碗雞絲蛋麵，滋味卻讓人難以忘懷。

珍珠奶茶 小 70元／百香綠茶 小 60元

珍珠奶茶還不錯，珍珠很大顆，吃起來還蠻Q的，不會爛爛的，嚼起來帶有黑糖香氣，另一杯百香綠茶就中規中矩，喜歡傳統泡沫紅茶店的朋友，糖糖還蠻推薦這間上寶茶行；環境上比起亞芳茶行還要好上很多，餐點也不錯，激推滷豆干，聽說花生厚片也不錯，改天再來吃看看。

上寶茶行

電話：04－23754521

地址：台中市西區美村路一段628號

營業時間：09：30－21：30

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►台中「功夫上海手工魚丸」口感軟嫩 必點蔥油拌麵香氣逼人

►台中深夜緬式火鍋還有葡萄湯可選！炭火現烤活體龍蝦肉必吃

►飄香超過半世紀！台中30元米粉湯老店 口感脆彈蝦米熬湯更清甜