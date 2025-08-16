ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

老泡沫紅茶店重溫80年代舊時光！古早味蛋蜜、芬蘭汁都能喝到

糖糖's 享食生活

糖糖's 享食生活 糖糖's 享食生活

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

▲▼台中人氣老字號茶行，懷舊感滿滿。（圖／部落客糖糖提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者柯珮萱

又要來推薦給大家一間懷舊感滿滿的台中泡沫紅茶店！這間位在台中西區的上寶茶行據說已營業超過30年，至今生意一直都很好，不管平假日都是滿座狀態，不限時且價格不算貴，古早味蛋蜜汁、芬蘭汁這裡通通有，還有簡餐、麵食、各式飲品及小點。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼台中人氣老字號茶行，懷舊感滿滿。（圖／部落客糖糖提供）

上寶茶行位置
位在台中西區美村路上，靠近五權五街，距離美術館、美術園道不遠，前方就有個公車站牌，有開車的朋友可以停在美術園道上的路邊停車格。

▲▼台中人氣老字號茶行，懷舊感滿滿。（圖／部落客糖糖提供）

上寶茶行環境
裝潢散發著濃厚的懷舊風情，店內以木質家具為主，搭配綠色皮椅與大理石紋桌面，營造出樸實而溫馨的用餐氛圍；是說糖糖這天平日下午來生意依舊超級好，店內客滿狀態，要內用的朋友需現場候位。

▲▼台中人氣老字號茶行，懷舊感滿滿。（圖／部落客糖糖提供）

炸豆腐 60元
每次去茶行必點炸豆腐，上寶茶行的炸豆腐還不錯，外皮金黃香酥，裡頭豆腐也很嫩，旁邊還有附上台式泡菜可以搭配享用，增添層次，份量上如果再多一些會更好。

▲▼台中人氣老字號茶行，懷舊感滿滿。（圖／部落客糖糖提供）

滷豆干 45元
這份滷豆干是來上寶茶行必點的茶點之一，將豆干切成不規則形狀，滷製非常入味，口感軟嫩，咬下去也相當多汁。

▲▼台中人氣老字號茶行，懷舊感滿滿。（圖／部落客糖糖提供）

雞絲蛋麵 80元
也是不少人來上寶茶行必點的麵食之一，充滿古早味的雞絲蛋麵，一上桌就香氣撲鼻，本來不餓的糖糖聞到香氣也垂涎三尺了！雞絲麵體吸附著濃濃的沙茶湯頭，讓人一口接一口，裡頭的配料很簡單，就雞蛋跟青菜，簡單的一碗雞絲蛋麵，滋味卻讓人難以忘懷。

▲▼台中人氣老字號茶行，懷舊感滿滿。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中人氣老字號茶行，懷舊感滿滿。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中人氣老字號茶行，懷舊感滿滿。（圖／部落客糖糖提供）

珍珠奶茶 小 70元／百香綠茶 小 60元
珍珠奶茶還不錯，珍珠很大顆，吃起來還蠻Q的，不會爛爛的，嚼起來帶有黑糖香氣，另一杯百香綠茶就中規中矩，喜歡傳統泡沫紅茶店的朋友，糖糖還蠻推薦這間上寶茶行；環境上比起亞芳茶行還要好上很多，餐點也不錯，激推滷豆干，聽說花生厚片也不錯，改天再來吃看看。

▲▼台中人氣老字號茶行，懷舊感滿滿。（圖／部落客糖糖提供）

上寶茶行

電話：04－23754521
地址：台中市西區美村路一段628號
營業時間：09：30－21：30

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►台中「功夫上海手工魚丸」口感軟嫩　必點蔥油拌麵香氣逼人
►台中深夜緬式火鍋還有葡萄湯可選！炭火現烤活體龍蝦肉必吃
►飄香超過半世紀！台中30元米粉湯老店　口感脆彈蝦米熬湯更清甜

關鍵字： 上寶茶行 台美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 糖糖`s 享食生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

見徐藝洋直播大露長腿！ 黃子韜急護妻：能不能穿褲子？

推薦閱讀

台中草悟道迪士尼快閃店開箱！挖寶玩具總動員＋史迪奇限定周邊

台中草悟道迪士尼快閃店開箱！挖寶玩具總動員＋史迪奇限定周邊

台中4.6顆星天井老宅咖啡！招牌青葡萄抹茶提拉米蘇細緻綿密

台中4.6顆星天井老宅咖啡！招牌青葡萄抹茶提拉米蘇細緻綿密

韓國人氣減糖馬卡龍進軍台中！變身起司漢堡鹹甜口感超驚豔

韓國人氣減糖馬卡龍進軍台中！變身起司漢堡鹹甜口感超驚豔

免費續冰甜度可調太貼心！台中黃昏市場藏無名豆花芋泥超綿密

免費續冰甜度可調太貼心！台中黃昏市場藏無名豆花芋泥超綿密

南投「遮雨棚夜市」每周只開三天

南投「遮雨棚夜市」每周只開三天

基隆「玻璃屋」喝石花凍冰棒氣泡飲

基隆「玻璃屋」喝石花凍冰棒氣泡飲

米其林評審最愛的8道新北必比登美食

米其林評審最愛的8道新北必比登美食

花蓮港環境教育園區綠色港埠與海洋教育有成　落實企業永續經營

花蓮港環境教育園區綠色港埠與海洋教育有成　落實企業永續經營

360度俯瞰全球最大人工島＋阿拉伯海灣

360度俯瞰全球最大人工島＋阿拉伯海灣

全台首個「海上調香課」在基隆

全台首個「海上調香課」在基隆

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

必比登「蔡家牛排麵」開賣即完售

彰化1.2公頃「恐龍樂園」必搭飛天騎士　還可拍彩色氣球屋

淡水10分鐘煙火主題、卡司快筆記

「新・肉多多」8/16試營運限量買1送1

登台7年「珍寶海鮮」8/31後撤出台灣

曼谷最新侏羅紀世界體驗館10亮點先看

觀音瀑布門票降價　6種人免費

開箱花蓮無印風青旅

台中隱世湖畔動物園！可愛萌寵超友善

捐血送西堤牛排5折券！王品公益活動8/27開跑

熱門行程

最新新聞更多

南投「遮雨棚夜市」每周只開三天

基隆「玻璃屋」喝石花凍冰棒氣泡飲

米其林評審最愛的8道新北必比登美食

花蓮港環境教育園區綠色港埠與海洋教育有成　落實企業永續經營

360度俯瞰全球最大人工島＋阿拉伯海灣

全台首個「海上調香課」在基隆

隱藏臭豆腐直接阿莎力給整盤台式泡菜

超商周末優惠齊發！全家冰品買1送1、7-11多樣買2送2

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366