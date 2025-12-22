苗栗2新展區開箱！自然圈「波感溫室」超威　花露農場增英式花園

▲自然圈農場Lofi Land主打「包圈式」免裝備露營，三五好友享有獨立活動空間。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／苗栗報導

苗栗卓蘭壢西坪位於大安溪畔的河階台地，從水果栽種逐步演變為知名的休閒農業區。其中，自然圈農場顛覆農村印象，於場內新增五感沉浸式體驗的「波感溫室」，而鄰近的花露農場，成立至今已38年，有被聖誕紅包圍的展區，類英式花園也首度見客。

▲▼自然圈農場以多肉植物點綴，夕陽西下時，如置身美洲西部荒野；落羽松轉紅，為景致增添一抹濾鏡。（圖／記者彭懷玉攝）

自然圈農場Lofi Land主打免裝備露營，以生態工法打造「曠野沙漠」與「溫帶森林」兩大區域，仙人掌與多肉植物林立，尤其在夕陽西下時，猶如置身美洲西部荒野，吸引旅人拍出充滿意境的美照；此際落羽松轉紅，為景致增添一抹柔美濾鏡。

▲▼澳式溫帶圈最多可容納10人入住，除了5個帳篷之外，一旁挑高6公尺的起居室也能使用。（圖／記者彭懷玉攝）

農場採「包圈式」一泊三食露營，平日2人就能包圈，記者這次入住去年7月新開的澳式溫帶圈，最多可容納10人入住，除了5個帳篷之外，一旁附設挑高6公尺的玻璃屋起居室，配備兩間乾濕分離浴室、無煙烤肉爐、露營椅，應有盡有，自備個人盥洗用具，一咖行李就能入住。

▲▼戶外均設置石砌圓形浴池，供應俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉，讓旅客在大自然中徹底放鬆。（圖／記者彭懷玉攝）

戶外均設置石砌圓形浴池，供應俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉，讓旅客在大自然中徹底放鬆。還能搬露營椅到戶外草坪區，與三五好友仰望星空話家常，享受不被叨擾的悠然時光。

▲▼自然圈農場晚餐含烤半雞、BBQ海陸大餐及火鍋；翌日早餐則於玻璃屋享用。（圖／記者彭懷玉攝）



餐食方面，抵達時便有迎賓下午茶，晚餐包含烤半雞、BBQ海陸大餐及火鍋，翌日早餐則於玻璃屋享用可頌、時蔬、薯條及生菜沙拉等餐點。

▲▼入口處的「心音迴廊」先靜心；「無盡之境」以莫比烏斯環為概念，呈現科幻氛圍。（圖／記者彭懷玉攝）



全新主題場館《SensWave波感溫室》於今年8月開幕，以「波」（聲波、水波、光波、電波、心波等）為靈感，打造「心音迴廊」、「泡泡峽谷」、「無盡之境」、「心波靈池」與「共聲植島」五大沉浸式展區，旅客可透過觸覺、嗅覺等方式與展品互動。

▲「心波靈池」可藉敲頌缽或播放音樂使池水共振產生波紋。（圖／記者彭懷玉攝）

其中，「心波靈池」可藉敲響頌缽或播放音樂使池水共振產生波紋，甚至模擬打雷聲響、結冰的水波，體驗令人印象深刻；「無盡之境」則以莫比烏斯環為概念，搭配光影、聲音和霧氣，呈現如同置身外星球的奇幻氛圍。波感溫室需額外購票，成人票300元，自然圈也首次與花露農場推出套票，一次暢玩兩座特色農場只要450元。

▲體驗森林苔球手作（300元）。（圖／記者彭懷玉攝）



除了波感溫室，原一泊三食方案另附贈木棍麵包DIY，民眾亦可在導覽老師帶領下，額外體驗森林苔球手作（300元），藉由觸摸泥土與植物，感受大自然療癒的生命力。

▲▼花露農場矗立苗栗卓蘭已有38年，場長持續推陳出新展區；類英式花園即日起開放至明年4月。（圖／記者彭懷玉攝）





另外，距離自然圈步行7分鐘的花露農場，最新打造「類英式花園」，即日起開放至明年4月，與繡球花季銜接。場長陳基能說，元月至4月氣候適合溫帶植物生長，便以飛燕草、毛地黃、魯冰花、虞美人、蜀葵、瑪格麗特等300個溫帶物種，穿插自然生長的隨性元素，讓花園既有艷麗花卉，又不失大自然的樸實，營造出仿若英式花園的雛形。

▲▼迷迭香雞腿排軟嫩多汁；水果茶等各式飲品真材實料。（圖／記者彭懷玉攝）





花露農場餐食也相當吸引人，雨林部落餐廳主要提供西式簡餐，包括迷迭香雞腿排、牛腩煲、花生豬腳飯，搭配沙拉、甜點及湯品，份量充裕。旅客可坐在霧氣繚繞的水池旁用餐，享受仙氣飄飄的氛圍。餐後更可至「Roses Bar」享用花淇淋，口味涵蓋玫瑰、優格，近期還加入開心果新口味。

▲旅客可在霧氣繚繞的水池旁用餐，享受仙氣的氛圍。（圖／記者彭懷玉攝）



此外，農場一月斥資逾2千萬元打造「牡丹花館」，採日式庭園造景設計，目前為鳳羽彩葉展，明年將換上有「國色天香」之譽的牡丹花。業者指出，來自日本島根的600棵牡丹花目前仍在冷房養護中，牡丹花展預計明年1月20日登場。

▲▼日式庭園風格的「牡丹花館」明年1月中將換上牡丹花；聖誕紅主題區洋溢過節氣氛。（圖／記者彭懷玉攝）



因應聖誕節到來，花露農場於12月初再度打造聖誕紅主題區，不妨走上觀景台，收進被五顏六色聖誕紅包圍的場景，感受濃郁的節慶氣氛。