脆友激推世界冠軍麵包隱身台中西屯　酥香水果丹麥百元有找

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

台中麵包店你最愛哪一間呢？相信麵包林里一定是不少人的口袋名單，話說最近在脆上看到有不少脆友推薦這間「徐紹桓原麥烘焙所」，口味上不輸麵包林里，甚至還有人說超越，讓我忍不住想要一探究竟，沒想到師傅竟然是世界冠軍呢！

位置

店家位在台中西屯區寧夏路上，鄰近漢口立體停車場、華美黃昏市場，外觀看起來相當有質感；如果不說，我還以為是間質感咖啡廳或甜點店。

環境

一走進店裡頭，撲鼻而來的麵包香讓人著迷不已。店內裝潢以溫潤的木質色調為主軸，搭配石材與鐵件元素，營造出溫暖帶有質感的氛圍；大面積的木製檯面陳列著各式手工麵包，井然有序又充滿豐盛感，彷彿走進歐洲鄉村的麵包房。

▲這天是平日下午兩點多來，店裡頭麵包已經陸續出爐上架；品項非常豐富，歐式、日式、台式麵包等通通有。

▲水果丹麥系列在這裡也買得到，跟麵包林里相比，這裡的水果丹麥系列價格比較甜一些。

▲吐司的部分有皇冠小吐司、生吐司及巧克力生吐司。

▲徐紹桓師傅在2022年「路易樂斯福世界盃麵包大賽（Coupe Louise Lesaffre）」中獲得團體賽冠軍，店內還有放置復刻版的冠軍獎盃。

▲除了麵包外，這裡還有販售甜點，就在前方的甜點櫃中，品項也不少。

藍莓乳酪丹麥 95元

採用新鮮藍莓搭配野生藍莓餡及卡士達乳酪餡，底下的丹麥麵包相當酥脆。咬下去還會卡滋卡滋的，交織著藍莓的酸甜果香，不時還會大爆汁，我覺得這款跟麵包林里的野生藍莓乳酪丹麥兩間都好吃。

芒果乳酪丹麥 95元

另外芒果乳酪丹麥是採用新鮮愛文芒果，搭配芒果果餡，芒果的份量還不少，果肉香甜，搭配酥脆丹麥也好吃。這次買的水果丹麥系列都好吃，聽說可頌及蛋黃酥也很厲害，改天再來吃看看。

徐紹桓原麥烘焙所

地址：台中市西屯區寧夏路65號

電話：0928－520821

時間：13：30－20：00（周四公休）

