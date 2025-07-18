台中「功夫上海手工魚丸」口感軟嫩　必點蔥油拌麵香氣逼人

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

說到台中西區的隱藏版美食，絕對不能錯過這間入選「台灣500碗」的「功夫上海手工魚丸」！榮獲台中唯一3碗殊榮的名店，主打手工製作的魚丸與道地上海風味料理，無論是香氣逼人的上海蔥油拌麵，還是麻辣夠味的老麻炒手，每一道都讓人一試成主顧，是在地老饕激推的必吃名單。

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位置

功夫上海手工魚丸位在台中西區中美街，鄰近向上市場、勤美商圈，外觀充滿濃濃懷舊風情，以木作小攤搭建出溫暖的氛圍，攤前兩張木椅，簡單又帶點人情味，宛如巷弄間的老味道。

環境

老闆與店員在開放式廚房忙進忙出，現點現煮的手工抄手飄出香氣，吸引不少老饕駐足。店內空間雖不大，但環境溫馨簡約，帶有一種老宅的復古感，木質桌椅搭配暖色系燈光，營造出舒適不拘的用餐氛圍。

菜單

餐點

上海蔥油拌麵 70元

來到功夫上海手工魚丸必點上海蔥油拌麵，上桌前千萬記得先拌勻，讓每根麵條都均勻裹上香濃蔥油。乍看樸實無華，卻一入口就驚艷味蕾，撲鼻而來的蔥香帶著淡淡醬香，麵條Q彈滑順、帶點嚼勁，完美吸附濃郁的蔥油醬汁，每一口都香氣四溢、唇齒留香，吃完還會忍不住想再來一碗。

陳醋青蔥拌麵 70元

一上桌就能感受到陣陣清香撲鼻，濃郁的青蔥香氣搭配陳年香醋的微酸提味，拌勻後的麵條同樣Q彈有嚼勁，醬汁緊緊附著在麵身上，每一口都帶著爽口的醋香與蔥香在舌尖交織，不時還會蹦出花生的爽脆風味，整體吃起來開胃又解膩，很適合夏天來上一碗。

老麻抄手 大 160元

老麻抄手其實就是紅油抄手，有大、小份可以選擇，外皮香Q不爛，肉餡扎實鮮甜，搭配店家特製麻辣醬汁，香辣帶麻，吃起來超涮嘴。

手工魚丸湯 50元

採用魚漿製成的手工魚丸，口感偏軟嫩，不像一般吃到火鍋料那種彈牙的魚丸，吃起來鮮味十足，搭配清甜的湯頭還不錯。

結語

藏身在台中西區巷弄的功夫上海手工魚丸，是許多饕客心中不可取代的美味，無論是人氣老麻抄手，還是招牌蔥油拌麵與陳醋青蔥拌麵的驚艷滋味，每一道都吃得出用心與細膩，難怪能榮登台灣500碗，更是台中唯一獲得3碗殊榮的店家，下次來到台中西區，不妨走進這間低調卻人氣爆棚的小店，好好品嚐一碗有溫度的功夫美味！

功夫上海手工魚丸

地址：台中市西區中美街380號

電話：0932－618038

時間：11：30－14：00、17：00－20：00（周日店休）

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