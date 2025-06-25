台中草悟道迪士尼快閃店開箱！挖寶玩具總動員＋史迪奇限定周邊

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

喜歡玩具總動員、史迪奇的朋友們準備衝一波囉！快閃店就位在Park2 草悟廣場的B1樓，門口處有巨大的三眼怪及史迪奇可以打卡拍照，快閃期間為6／7至8／10，店內還有超多限定周邊商品等著大家來挖寶！

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各式周邊商品琳瑯滿目

一走進快閃店，映入眼簾的就是琳瑯滿目的周邊商品，從玩偶、公仔到各式實用小物，每一樣都充滿童趣與驚喜，讓人忍不住想通通帶回家收藏。

玩具總動員火箭造型夾娃娃機

門口旁有一台大型的紅色火箭造型夾娃娃機，機台上方有經典的天空藍背景與白色雲朵圖案，一秒進入動畫中房間的氛圍，裡頭有可愛的胡迪、抱抱龍、熊抱哥、火腿豬、小綠人等，每一隻都超級可愛，是粉絲們拍照打卡的絕佳地點。

▲另一邊也是快閃店的吸睛打卡區，胡迪與巴斯光年等人形比例公仔栩栩如生的模樣，真的超殺底片。

▲這邊也有玩具總動員及史迪奇的收藏卡機。

▲喜歡史迪奇的朋友必打卡點，可愛的史迪奇拿著衝浪板的模樣超可愛。

▲這邊有各式各樣的史迪奇周邊商品，從療癒玩偶到精緻公仔應有盡有，讓粉絲們一次買個過癮，不論是收藏還是送禮都超合適！

▲還有史迪奇的服飾、包包、文具、提袋、襪子等，每一樣都超可愛，好想全部打包回家。

玩具總動員的粉絲看過來

另外一區是玩具總動員的周邊商品，胡迪、巴斯光年、熊抱哥、三眼怪等經典角色通通登場，無論是造型公仔、實用小物還是限量商品，都讓人愛不釋手，粉絲們絕對要來挖寶。

▲現場還設有盲盒專區，充滿驚喜與樂趣的設計，等你來試試手氣！每一盒都有可能抽到你最愛的角色，收藏控們千萬別錯過。

超Q史迪奇公仔

每一款史迪奇公仔都超級可愛，無論是經典造型還是限定版本，都萌度爆表，讓人每看到一款都想帶回家收藏，粉絲們看到絕對會心動！

總結

這場快閃店絕對讓你收穫滿滿、拍照拍不停！快揪上好友一起來Park2 草悟廣場B1逛逛，把可愛的史迪奇和玩具總動員角色們通通帶回家吧！活動時間為6／7－8／10，錯過可就可惜囉！

玩在一奇・盛夏快閃店

地址：台中市西區英才路534號B1（ PARK2 草悟廣場 B1F）

時間：6／7－8／10 12：30－21：30

*部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團、部落格

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