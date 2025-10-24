ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
脆友激推50嵐隱藏版點法！麵茶拿鐵＋冰淇淋秒變香甜奶昔

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

▲▼50嵐麵茶紅茶拿鐵。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

最近脆上爆紅的「50嵐麵茶紅茶拿鐵」你跟風了嗎！之前只有指定門市販售，於10月1日全台門市同步販售，目前詢問了附近幾間50嵐都有賣，不過還是建議大家出發前，可以先打電話詢問去的50嵐門市有沒有販售新品麵茶紅茶拿鐵，聽說還有隱藏版點法更好喝。

▲▼50嵐麵茶紅茶拿鐵。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

麵茶紅茶拿鐵
50嵐今年新推出的麵茶紅茶拿鐵一開賣就大受好評，之前只有限定門市開賣，現在其他門市也都能喝到了！我這次是來到台中南屯的大墩門市，櫃台上方就有擺放麵茶紅茶拿鐵的牌子。

▲▼50嵐麵茶紅茶拿鐵。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲小杯是55元，大杯75元，加冰淇淋的話是加五元。

▲▼50嵐麵茶紅茶拿鐵。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

麵茶紅茶拿鐵＋冰淇淋 小杯60元
我點了脆上爆紅的隱藏版點法，小杯的麵茶紅茶拿鐵再加冰淇淋，有些人還會加波霸或燕麥，記得點無糖，因為冰淇淋跟麵茶本身就有甜度了。

▲▼50嵐麵茶紅茶拿鐵。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲以錫蘭紅茶及香濃鮮乳為基底的紅茶拿鐵，上頭撒上滿滿麵茶粉，再加入一球香草冰淇淋。

▲▼50嵐麵茶紅茶拿鐵。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

心得
在喝之前記得先攪拌均勻，直接喝很容易被麵茶粉給嗆到！喝起來有點像麵茶奶昔的感覺，雖然點了無糖，但還是有甜度在，不過整體上不會到太過甜膩，還不錯喝，喜歡麵茶的人會愛！如果想要有飽足感可以加波霸、珍珠或燕麥，直接當午茶甜點超讚。

50嵐－大墩二店

地址：台中市南屯區大墩路803號
電話：04－23207120
營業時間：09：00－21：00

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

