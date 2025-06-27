飄香超過半世紀！台中30元米粉湯老店　口感脆彈蝦米熬湯更清甜

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

這間位在第二市場附近的「柳川米粉湯」也是在地人推爆的口袋名單，在地經營超過50年，除了招牌米粉湯，水晶餃及黑白切也是來店必點。早上七點半就開店，營業至下午三點半，不管是早餐、午餐還是下午茶都是不錯的選擇。

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位置

柳川米粉湯位在台中中區柳川東路上，之前的店面不是在這邊，比較靠近中山路那邊，近期搬到後面一些，其實跟舊店距離不遠，一樣靠近第二市場，附近除了柳川的路邊停車格，靠近民權路上也有個收費停車場。

環境

▲新址空間更加寬敞，裝潢也變得新穎許多，環境乾淨整潔，燈光明亮，我這天是平日下午來的，人潮依舊不少呢！

▲除了用菜單點餐，也可以現場跟老闆直接點，老闆記性很好就算一次點很多也記得住。

菜單

生腸 50元

▲我很愛吃生腸的部位，每次看到幾乎必點，柳川米粉湯的生腸還不錯，口感爽脆彈牙，吃起來不會有腥味。

油豆腐 30元

▲這裡的油豆腐我就沒有那麼喜歡，不是一般那種傳統的油豆腐口感，裡頭軟嫩的那種，空洞感比較強一些。

水晶餃 40元

▲水晶餃一份是6顆，一樣可以點湯的或乾的，外皮非常Q彈，裡頭肉餡鮮甜帶有胡椒香氣，讓人一顆接一顆，不沾醬就很夠味。

米粉湯 30元

必點的招牌米粉湯，一碗30元，裡頭的米粉是粗米粉，口感偏脆，裡頭配料很簡單，加上韭菜及些許胡椒，湯頭還用了蝦米下去熬湯，喝起來相當清甜，不過胡椒味稍微偏重了些。

骨頭肉湯 50元

骨頭肉其實就是外面常說的骨仔肉，骨仔肉本身軟嫩中帶有嚼勁，吃得到膠質與肉香，湯頭喝起來也相當清甜，帶有油脂及胡椒的香氣。

心得

無論是早起想來碗熱呼呼的古早味米粉湯，還是嘴饞想配幾樣黑白切，柳川米粉湯都是在地人一早就會報到的好味道，讓人一吃就懂為什麼能飄香這麼多年，如果你來台中，記得早點來，不然熱門時段可是要排隊的呢！

柳川米粉湯

地址：台中市中區柳川東路三段14號

電話：0953－280819

營業時間：07：30－15：30

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