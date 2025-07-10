台中深夜緬式火鍋還有葡萄湯可選！炭火現烤活體龍蝦肉必吃

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

台中西屯新開了一間特色餐廳，店名很可愛，叫做「西屯太太」主打少見的緬式火鍋，酸爽帶勁的緬式酸湯，讓人難以忘懷，還有炭火烤物也深得我心，現烤活體龍蝦肉質超讚，營業至凌晨一點半，台中特色鍋物又多了新選擇。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通位置

位在台中西屯區文心路三段，鄰近台中捷運文心櫻花站，附近交通便利，除了捷運、公車，還有多個收費停車場，開車來也不怕找不到停車位。

環境

內用空間環境寬敞明亮，採用溫潤木質與灰階水泥牆面搭配，營造出現代且舒適的用餐氛圍，座位區以半包廂式卡座為主，兼顧私密性與舒適度，非常適合家庭聚餐或朋友聚會。

菜單

招牌太太鍋有三種，其中緬式檸檬酸湯是招牌，湯底以大量蒜頭為基礎，融合洋蔥、魚露與新鮮檸檬汁等食材，熬製出酸香開胃的特製醬料，再搭配以蔬果熬煮的高湯，風味層次豐富、用料講究，是店內饕客一致推薦的必點美味。

緬式檸檬酸鍋 中鍋 588元＋蛤蜊

中鍋大小約2－3人的份量，選完湯頭再選擇自己想要搭配的海鮮，這次選了蛤蜊，整鍋滿滿的新鮮蛤蜊。基底配料還有春筍、金針菇、香菇、豬肉片、花生等食材，真的很喜歡這鍋緬式檸檬酸湯，喝起來酸爽入味，非常開胃很適合夏天呢！

緬式檸檬酸鍋 中鍋 588元＋鯛魚

▲另一鍋基底依舊選了招牌緬式檸檬酸鍋，這次搭配的海鮮是鯛魚，分量也非常實在，喜歡吃鯛魚的朋友必點。

▲愛吃辣的朋友可以試試將老闆的特製辣椒加入湯頭中，多了香辣風味，讓湯頭喝起來層次更加豐富。

蔬果葡萄湯 獨享鍋 358元＋軟絲

如果本身不太吃酸的朋友，這裡也有剝皮辣椒湯跟清爽蔬果湯，其中清爽蔬果湯特別加入綠葡萄提味，湯頭清甜中帶有果香，滋味自然甘醇，搭配新鮮軟絲，肉質鮮嫩彈牙，為整體湯品增添豐富口感與鮮美層次。

▲除了緬式火鍋，炭火烤物也是必點，尤其是炭火烤活體龍蝦。

▲純炭火燒烤最大特色就是木炭的溫度可以輕鬆達到600度以上，能瞬間鎖住食材的精華，還多了一股迷人的炭香味呢！

波士頓龍蝦 時價

波士頓龍蝦經過炭火烤製後香氣四溢，烤出的焦香更襯托出龍蝦本身的鮮甜滋味，連甲殼素在炭烤後也釋放出獨特的香氣，搭配彈牙鮮美的肉質，讓人食指大動。

▲不僅蝦肉鮮美彈嫩，蝦膏與蝦腦更是鮮甜濃郁，入口散發出迷人的海味精華。

皮蛋飛魚卵溫泉蛋飯 90元

喜歡吃皮蛋的朋友一定不能錯過這碗皮蛋飛魚卵溫泉蛋飯，特別選用皮蛋界勞斯萊斯之稱的廣大利松花溏心皮蛋，搭配嗶嗶啵啵的飛魚卵，吃起來無腥味，配上白飯讓人一口接一口停不下來。

鮭魚卵溫泉蛋飯 150元

加入一大匙的新鮮鮭魚卵，中間附上一顆滑嫩的溫泉蛋，將溫泉蛋劃破，讓黃澄澄的蛋黃與鮭魚卵融合在一起，滑嫩中帶著嗶嗶啵啵的口感，就像鮭魚卵在嘴裡跳舞一樣，鮮甜不鹹膩。

綠寶石豬肉串 55元／白玉豬肉串 55元／蘋果豬肉串 55元

選用大顆無籽的綠葡萄來包入肉串中，讓軟嫩的肉串多了綠葡萄的爽脆及鮮甜口感，多了果香，吃起來更加解膩；白玉指的是紅毛丹，口感一樣帶點脆度，裡頭還添加了鳳梨，讓整體吃起來多了微酸的氣息；最後的蘋果也很特別，沒想到蘋果可以搭配肉串享用，吃起來更加爽口。

明太子小飯糰 69元／松葉蟹膏小飯糰 69元

除了溫泉蛋飯系列，還有烤飯糰也是人氣必點，表層塗上厚厚一層明太子醬或松葉蟹膏，經炭火烘烤後香氣四溢，外層微酥、內裡飽滿，鹹香中帶有炙烤的迷人風味。

厚切牛舌 399元

採用修清的舌根部位，也就是舌頭最軟嫩的部位，採厚切方式，經過炭火直烤，將豐富油脂給逼出來，肉質軟嫩鮮脆。

皮蛋豆腐界的愛馬仕 80元

剛剛的皮蛋飛魚卵不只配飯讚，搭配嫩豆腐更是一絕，濃郁鹹香的風味與豆腐的滑嫩口感完美融合，層次更加豐富。

明太子北海道山藥 100元

嚴選北海道山藥，表面均勻抹上厚厚一層明太子醬，再以炙燒手法引出迷人的焦香氣息，山藥口感爽脆中帶有自然黏滑，搭配香濃鹹香的明太子醬，讓人回味無窮。

總結

台中又多一間厲害的深夜美食啦！位在西屯的西屯太太，主打緬式火鍋及炭火烤物， 不只湯頭講究、用料實在，連小品料理也讓人驚喜連連，無論是想吃鍋，還是想吃炭火烤物，來西屯太太絕對能滿足你的味蕾，是夜貓族不容錯過的新選擇。

西屯太太

地址：台中市西屯區文心路三段144號

電話：04－23171102

時間：18：00－01：30（周二公休）

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►免費續冰甜度可調太貼心！台中黃昏市場藏無名豆花芋泥超綿密

►台中封存舊時光的泡沫紅茶店 花生厚片每桌必點重溫兒時回憶

►北屯「冬瓜爌肉飯」排隊人潮沒停過 網友狂推魯香豬排