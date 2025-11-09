ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

九成體積塞滿餡料！晴光市場20元爆漿紅豆餅　蘿蔔絲口味最搶手

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼台北晴光市場裡的晴光紅豆餅。（圖／部落客Wisely）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者柯珮萱

這家位於台北晴光市場裡的「晴光紅豆餅 中山店」我應該吃了快20年，印象中從一個10元到今年九月漲到20元，也真的見證物價通膨的時代！本身有蘿蔔絲、奶油與紅豆三種口味，當中蘿蔔絲較難買很快賣光，而紅豆在兩年前混了花豆，算是漲價前的折抵成本的方式，不過味道跟早期真的差很多。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼台北晴光市場裡的晴光紅豆餅。（圖／部落客Wisely）

▲在以前的那個年代，能吃到這樣的爆漿紅豆餅真算是小確幸。

▲▼台北晴光市場裡的晴光紅豆餅。（圖／部落客Wisely）

▲如今「晴光紅豆餅」也開枝散葉，已經在多處販售經營，不過我覺得晴光本店算是退步了。

▲▼台北晴光市場裡的晴光紅豆餅。（圖／部落客Wisely）

▲▼台北晴光市場裡的晴光紅豆餅。（圖／部落客Wisely）

▲今年九月份新聞報導單顆價漲至每個20元。

▲▼台北晴光市場裡的晴光紅豆餅。（圖／部落客Wisely）

▲▼台北晴光市場裡的晴光紅豆餅。（圖／部落客Wisely）

▲▼台北晴光市場裡的晴光紅豆餅。（圖／部落客Wisely）

選用在地紅豆
如果比較熟悉老歷史的人應該曉得，選用在地紅豆製作，所以口感味道內容品質很好。以前我雖然偏愛吃奶油，但是當時紅豆的細緻濃郁滋味還是很誘人的。店家大約兩年前改用花豆，我一嚐味道看了內餡覺得不太對，詢問店家後才曉得改了內容；以現今紅豆一斤150元花豆大約80元左右，算是有些變相漲價。

▲▼台北晴光市場裡的晴光紅豆餅。（圖／部落客Wisely）

▲晴光紅豆餅其實脫胎於屏東的萬丹紅豆餅。

▲▼台北晴光市場裡的晴光紅豆餅。（圖／部落客Wisely）

▲▼台北晴光市場裡的晴光紅豆餅。（圖／部落客Wisely）

▲甜內餡偏濃稠，所以製作時會多放堆高，讓車輪餅可以填滿空位。

販售奶油、紅豆、蘿蔔絲口味
比較沒有特別在地的話，其實也不會覺得有差，但是口感味道真實是有差別的；前陣子還刻意去吃了涼州街的萬丹紅豆餅，內容沒變價格為18元。晴光紅豆餅的餅皮屬於薄皮的類型，與日式偏厚的口感很不同，所以現場吃是最好的。

▲▼台北晴光市場裡的晴光紅豆餅。（圖／部落客Wisely）

▲▼台北晴光市場裡的晴光紅豆餅。（圖／部落客Wisely）

▲▼台北晴光市場裡的晴光紅豆餅。（圖／部落客Wisely）

▲這回路過看到蘿蔔絲口味有賣，就買回家拍照嚐嚐。

▲▼台北晴光市場裡的晴光紅豆餅。（圖／部落客Wisely）

整體心得
實際品嚐之後，奶油味道沒有變太多只是感覺有點變單薄了些，蘿蔔絲微辣較鬆散現場吃水分較足；紅豆內餡味道偏很多，花豆與紅豆其實是不太相同的口感。雖然店家一直跟我說花豆是大紅豆，但我心知肚明其實它就是花豆，而且它會讓紅豆的香氣與甜味被稀釋，呈現感覺像漿糊狀，我自己主觀不是很愛這種口味。

晴光紅豆餅 中山店

地址：台北市中山區雙城街12巷16之1號
電話：02－25918496
時間：11：00－19：30

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁部落格IG

【你可能也想看】

►莫斯科闆娘手作「俄羅斯布林餅」　隱身景美夜市只賣50元
►隱世淨土坐落蘇澳僻靜漁港！漸層海水礫灘＋礁岩奇石環繞四周
►無招牌只賣四小時！景美開業三十多年古早味　濃郁鹹豆漿必嘗

關鍵字： 晴光紅豆餅 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 WISELY’S 拍拍照寫寫字

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【這水很深欸】橘貓搶先用媽媽的泡腳桶 整隻塞入媽看傻眼

推薦閱讀

佐賀牛認證板前日料！隱身桃園尊爵天際大飯店　還有預約制包廂

佐賀牛認證板前日料！隱身桃園尊爵天際大飯店　還有預約制包廂

2公斤戰斧牛淋上金門高粱桌邊炙燒！台北六福萬怡預約制粵式新菜

2公斤戰斧牛淋上金門高粱桌邊炙燒！台北六福萬怡預約制粵式新菜

無空調但生意超好！宜蘭鐵皮屋麵攤　在地人最愛濃郁肉燥

無空調但生意超好！宜蘭鐵皮屋麵攤　在地人最愛濃郁肉燥

礁溪人私藏秘密早餐！熟客必點烤肉包　厚實韭菜餡餅超實在

礁溪人私藏秘密早餐！熟客必點烤肉包　厚實韭菜餡餅超實在

老闆退休　必比登老字號「昶鴻麵點」熄燈

老闆退休　必比登老字號「昶鴻麵點」熄燈

ITF旅展「挪威森林住宿券51折起」　春天酒店平日泡湯半價

ITF旅展「挪威森林住宿券51折起」　春天酒店平日泡湯半價

九成體積都是料！晴光市場20元爆漿紅豆餅

九成體積都是料！晴光市場20元爆漿紅豆餅

桃園最新「大湖之森步道」月底啟用

桃園最新「大湖之森步道」月底啟用

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

1元搶爆品、天天買1送1　超商「雙11優惠」懶人包

1元搶爆品、天天買1送1　超商「雙11優惠」懶人包

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

7家手搖飲優惠懶人包　麻古買1送1、迷客夏免費加料

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

谷關「滑水道露天溫泉」群山環抱！

老爺酒店「千萬刷手」首日現身

台中「勤美草悟聖誕村」11/21開逛

黃仁勳美食地圖新增「劉家莊牛肉爐」

ITF周末首日「寒舍狂賣2000萬」奪冠

必比登老字號名店「昶鴻麵點」熄燈

台中最新「小王子玫瑰園」免費開放

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

老闆退休　必比登老字號「昶鴻麵點」熄燈

ITF旅展「挪威森林住宿券51折起」　春天酒店平日泡湯半價

九成體積都是料！晴光市場20元爆漿紅豆餅

桃園最新「大湖之森步道」月底啟用

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

1元搶爆品、天天買1送1　超商「雙11優惠」懶人包

宜蘭120年市場入選「文化基地」

ITF周末首日「寒舍狂賣2000萬」奪冠

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366