九成體積塞滿餡料！晴光市場20元爆漿紅豆餅　蘿蔔絲口味最搶手

這家位於台北晴光市場裡的「晴光紅豆餅 中山店」我應該吃了快20年，印象中從一個10元到今年九月漲到20元，也真的見證物價通膨的時代！本身有蘿蔔絲、奶油與紅豆三種口味，當中蘿蔔絲較難買很快賣光，而紅豆在兩年前混了花豆，算是漲價前的折抵成本的方式，不過味道跟早期真的差很多。

▲在以前的那個年代，能吃到這樣的爆漿紅豆餅真算是小確幸。

▲如今「晴光紅豆餅」也開枝散葉，已經在多處販售經營，不過我覺得晴光本店算是退步了。

▲今年九月份新聞報導單顆價漲至每個20元。

選用在地紅豆

如果比較熟悉老歷史的人應該曉得，選用在地紅豆製作，所以口感味道內容品質很好。以前我雖然偏愛吃奶油，但是當時紅豆的細緻濃郁滋味還是很誘人的。店家大約兩年前改用花豆，我一嚐味道看了內餡覺得不太對，詢問店家後才曉得改了內容；以現今紅豆一斤150元花豆大約80元左右，算是有些變相漲價。

▲晴光紅豆餅其實脫胎於屏東的萬丹紅豆餅。

▲甜內餡偏濃稠，所以製作時會多放堆高，讓車輪餅可以填滿空位。

販售奶油、紅豆、蘿蔔絲口味

比較沒有特別在地的話，其實也不會覺得有差，但是口感味道真實是有差別的；前陣子還刻意去吃了涼州街的萬丹紅豆餅，內容沒變價格為18元。晴光紅豆餅的餅皮屬於薄皮的類型，與日式偏厚的口感很不同，所以現場吃是最好的。



▲這回路過看到蘿蔔絲口味有賣，就買回家拍照嚐嚐。

整體心得

實際品嚐之後，奶油味道沒有變太多只是感覺有點變單薄了些，蘿蔔絲微辣較鬆散現場吃水分較足；紅豆內餡味道偏很多，花豆與紅豆其實是不太相同的口感。雖然店家一直跟我說花豆是大紅豆，但我心知肚明其實它就是花豆，而且它會讓紅豆的香氣與甜味被稀釋，呈現感覺像漿糊狀，我自己主觀不是很愛這種口味。

晴光紅豆餅 中山店

地址：台北市中山區雙城街12巷16之1號

電話：02－25918496

時間：11：00－19：30

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

