無空調但生意超好！宜蘭鐵皮屋麵攤　在地人最愛濃郁肉燥

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳品勻

這家位於宜蘭市復興國中對面的「老鄒肉燥麵」，是在地平價可口的寶藏小吃。店家主打的是那鍋滷肉燥做出的各項主食，以及使用豬肉食材做的湯品，價格在30－40元左右，真的便宜又實在，我個人也很喜歡騎著機車來母校這裡回味一下！我超推薦他們的焢肉飯、肉燥米粉麵，以及豬肝湯、豬腳湯等，風味清爽用料佳。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



位置

店家本身位於學區復興路上，它是家鐵皮屋的小吃店，沒空調但生意超好！相鄰好吃的店家不少，像是復興炸醬麵、向日葵冰店、銀萊蚵仔煎、小水牛雪花冰等等，都是滿平價而且高CP值的小吃攤。

▲別看內容很簡單，但是主要都靠那一鍋的風味肉燥，並且還有便當很划算！

人潮絡繹不絕

上回來吃時是快打烊人不多，這回帶爸媽約11點左右來用餐，沒想到來客絡繹不絕；而且絕大部分都是偏年長者，有些也跟我一樣是帶長輩來吃。

菜單

有內用與外帶兩種，用餐流程是先找好位子，然後填單等上菜，用畢之後再付款；平均單人消費大約在100元左右，有些是現做的，所以等待時間會久一點。

▲小菜有燙青菜、滷筍絲和滷油豆腐等，因為怕吃不完就點了油豆腐，味道還可以也是便當的配菜之一。

麵條口偏軟

原本只有點米粉麵但不知為何多了碗麵，但價格不貴都是滷肉燥搭豆芽菜，個人覺得口感煮得偏軟，可能跟用餐者多為長輩的關係。

滷肉飯

他們家的滷肉飯與焢肉飯我比較喜歡，滷肉飯是滷肉燥加豆芽菜，而焢肉飯則是滷三層肉搭筍絲並且同樣淋肉燥汁，都是CP值很高且米飯也煮得很棒的主食！

湯品

四種湯品我都很推薦，湯頭都是大骨熬煮但是完全不油膩，也沒加太多的鹽巴。四神湯裡有豬腸配上薏仁，淡淡酒香很好喝；瘦肉片湯是薄片，裡頭添加九層塔增添香氣；豬肝湯大塊厚實但嚐起來軟嫩，薑絲配青菜讓味道很豐富；豬腳湯簡單清爽，裡頭的豬腳處理得很乾淨且口感香Q，每碗都是我很推薦的好料！

便宜又大碗

他們的餐點特色就是份量足又便宜，口味上不算超厲害但卻新鮮也好吃，環境不算好不過我覺得可接受，這類的消費主力都是在地人，我自己很喜歡。

老鄒肉燥麵

地址：宜蘭市復興路二段120號旁

電話：0912－592884

營業時間：06：00－14：00

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁、部落格、IG

【你可能也想看】

►紅磚古蹟保存百年前的城市故事！台北火車站步行5分鐘就到

►民國35年創立宜蘭老字號扁食！從清晨一路賣到深夜

►必比登推薦深夜蔥抓餅攤！九層塔免費加 公館商圈隱藏美食