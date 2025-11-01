高聳綠林內爽嗑流油白斬雞！陽明山土雞城體驗戶外森林餐桌

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

陽明山土雞城那麼多，最常去的就是青菜園，不過生意太好了最近去都好難停車，轉進了另外一家不遠的「竹湖土雞城」，用餐環境挺特別的，除了有室內用餐區外，還有在戶外森林大樹下的用餐區，風吹起來非常涼爽，夏天去也不會太熱，土雞也還算不錯，戶外用餐區真的是一大特點啦！

環境

這裡停車空間還算蠻大的，停車算方便，會車的路也比較寬敞一點，老闆會幫忙喬一下車位，這次平日下午去用餐，戶外還有很多客人在用餐。

大樹下用餐

八月的天氣原本以為會熱死人，不過還好，大樹下有風涼涼的，樹蔭擋住了太陽，不會曬也不會熱，桌椅是石桌石椅，有些座位不是平的，有帶老人或小朋友的話要注意一點。

▲如果不想在戶外用餐的話，也有室內用餐區。

菜單

餐點品項不少，土雞必點，還有一些野菜是店家自種的，服務人員介紹時會特別推薦，菜名前有星號的都是推薦菜色，這次用餐人數不多，就點了幾樣試試味道，主要是想吃看看他們家的白斬雞味道如何。

餐點

白斬雞

吃慣了青菜園的雞再吃這裡的雞會覺得比較沒味道，因為青菜園的雞味道比較甜一點，皮也比較厚，口感肥嫩一點，這裡的白斬雞口感味道其實也不差，很嫩也有自然的甜味，調味不會太重，喜歡自然原味白斬雞的人應該會很愛。

炒地瓜葉

▲蒜頭炒地瓜葉，口感軟嫩，蒜香蠻重的。

麻油麵線

▲麻油麵線帶有油蔥的香氣，原本以為是那種乾拌麻油麵線，沒想到還挺濕的。

用餐心得

「竹湖土雞城」的用餐環境是特色，白斬雞的味道中等，不過我很喜歡這裡的環境，有客人帶寵物來戶外用餐，門口還有可愛的小柴犬，覺得整體很悠閒啦！

竹湖土雞城 竹子湖用餐

地址：台北市北投區竹子湖路55－1號

電話：02－28610155

營業時間：10：00－19：00

水晶安蹄 不務正業過生活

