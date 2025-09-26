ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱
黑膠唱片牆藏密門！東區R＆B密室酒吧　重現復古DISCO空間

水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼Slap&Pop。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

每次跟朋友來到東區聚餐，吃完正餐總是會忍不住來個酒精接力賽，這裡的餐酒館酒吧實在是太多了！這次發現一間十分、非常神秘的酒吧「Slap&Pop」，在地圖上找到地點後卻找不到門口在哪，只有一道唱片牆，想了一下不太對勁，直接貼近牆面看有什麼機關，果然有按鈕，一按下去門立刻就打開了，哇賽！一進門就那麼有趣，實在是太期待了！

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

環境
位於忠孝敦化站，距離七號出口最近，門口就是唱片行的樣子，整面黑膠唱片牆。按鈕大家就自己找了，不用懷疑跑錯地方，就是這裡沒錯。

▲▼Slap&Pop。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼Slap&Pop。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼Slap&Pop。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲空間帶點復古的氣氛，紅色沙發，DJ台前的水晶球閃亮亮的，有早期DISCO的氛圍。

▲▼Slap&Pop。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼Slap&Pop。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼Slap&Pop。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼Slap&Pop。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼Slap&Pop。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼Slap&Pop。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼Slap&Pop。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼Slap&Pop。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼Slap&Pop。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

菜單

▲▼Slap&Pop。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲要點下酒菜小點炸物也有，想要吃飽也可以；不過才剛吃完燒烤，就點了個炸物下酒，菜單就是黑膠唱片封套的感覺。

▲▼Slap&Pop。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼Slap&Pop。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼Slap&Pop。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

餐點

炸洋蔥圈

▲▼Slap&Pop。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲炸洋蔥也太好吃，麵衣非常酥脆。冷掉也是脆得不得了，搭配黃芥末跟番茄醬都好吃得不得了。

Pop
酒精濃度最高的就是這一杯，加了愛丁堡加農砲琴酒海軍加強版、38度高粱、蘭姆酒、龍舌蘭，再加上百香果、脆梅、紅牛、金萱茶；雖說酒精濃度高，有著熱帶水果香氣，還喝得出清新金萱茶香，喝了幾口真的覺得有點茫了！

▲▼Slap&Pop。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

Slap
有著芭樂味的調酒，以琴酒、萊姆酒以及龍舌蘭為基底，喝起來帶著紅心芭樂以及化應子的酸甜味，順口到一不小心就會忽略它的酒精濃度。

▲▼Slap&Pop。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼Slap&Pop。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

September
這杯喝起來口味清爽，酒感不會太重，還帶有茉莉茶香；以琴酒、白蘭地利口酒為基底，還帶有葡萄柚的清新香氣，三杯中最喜歡這一杯。

▲▼Slap&Pop。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼Slap&Pop。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

用餐心得
平日來到「Slap&Pop」時間還早，客人不多，音樂也很不錯，以R&B、Hip-hop為主，整體氣氛不會太吵，想要好好聊天的話其實也很適合喔！

Slap&Pop

地址：台北市大安區敦化南路一段177巷10號B1
電話： 02－87735095
營業時間：周二至周四、周日18：00－01：00、周五六18：00－03：00（周一公休）

水晶安蹄 不務正業過生活
IGFB部落格

分享給朋友：

