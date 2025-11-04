ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
戚風蛋糕變身漢堡！奶油抹茶層層堆疊　雙連站復古風甜點屋

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者蘇相云

甜點控不可錯過這間療癒系甜點「mikibika甜點屋」，近捷運雙連站新蓋大樓一樓，打造美式復古風咖啡廳氛圍，明亮橘紅色系風格，很可愛的空間。推出療癒系戚風蛋糕甜點，戚風蛋糕體神等級蓬鬆好吃，彈牙嫩口不柴，清爽不膩鮮奶油，生日蛋糕尺寸有4、6、8 吋，可外帶甜點切片蛋糕。

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲可搭乘台北捷運「雙連站1號出口」下車，步行5分鐘。

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲地處捷運雙連站附近新蓋建案大樓一樓，小小店面，打造赤峰街尾巴巷弄裡新亮點。

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲抬頭仰望，可見mikibika甜點屋，整個充滿質感。

美式復古風裝潢
推開門瞬間好驚喜，mikibika甜點屋打造美式復古風咖啡廳，黑白格紋地板、紅色主色系，超級好拍。光看這氛圍，很多人以為是販售漢堡專賣店，其實這是間販售好吃戚風蛋糕的甜點店，讓你難以想像吧。

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

無訂位服務
店內空間小巧、空間不大，一整排靠牆面的高腳椅座位，以及一張半開放式的四人座位區，讓人可內用，輕鬆吃個甜點，很愜意，座位有限，這裡無訂位服務，建議提前前往候位，可刷LINE Pay跟現金付款。

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲中間設計美式櫃檯，純白工業風金屬感美式吧台，冰櫃陳列每日限量四款甜點。

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲宛如美式復古風電影約會場景，很有梗。

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲義式咖啡機，泡出每杯好喝咖啡，打造療癒系網美咖啡廳氛圍。

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲甜點控都趁下班前來買起來，輕鬆外帶甜點。季節限定會推出草莓原味蛋糕與草莓巧克力蛋糕，滿足草莓控喜愛。

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲這張以飲品為主，甜點直接從冰櫃點選，低消每人一杯飲品，不收服務費。

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲紅色塑膠托盤裝上桌，我點了焦糖海鹽拿鐵及甜點漢堡哥戚風蛋糕，一整個很好拍，相機先食，這點少不了。

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

焦糖海鹽拿鐵170元
咖啡豆走中烘焙咖啡豆，帶有濃郁焙味，堅果香氣，漸層色，玻璃杯也很可愛，印上店家Logo圖樣，焦糖的甜搭配海鹽的鹹，激盪出這款厚實濃郁咖啡拿鐵，鹹甜風味拿鐵，很重口味，適合網美喝咖啡搭配甜點。

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

漢堡哥戚風蛋糕270元
店內超人氣招牌甜點，很多人以為這是漢堡專賣店，主理人很有梗，把這想法變成店內漢堡甜點款，充滿創意。它是海鹽焦糖奶油布丁蛋糕，蛋糕外觀超可愛的，這不是漢堡，是漢堡蛋糕。層層堆疊非常用心，蛋糕外衣宛如麵包餅皮，是使用伯爵鮮奶油，生菜部分是抹茶鮮奶油，起司使用梔子花鮮奶油，內餡醬用了海鹽焦糖奶餡、杏仁角、焦糖布丁、伯爵茶戚風蛋糕，非常豐富層次。

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲店家也提供生日蛋糕訂購，生日蛋糕尺寸有4、6、8 吋，店內可外帶切片蛋糕，喜歡可現場購買。

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲戚風蛋糕很彈，扎實嫩口，使用高品質全動物性鮮奶油，蛋奶素可食用，造就鮮奶油清爽不膩口，中間還有一整層布丁，QQ嫩口，吃完心都甜甜的。

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

創意有巧思的甜點，好吃有水準，讓人一吃成主顧，若朋友慶生想買個小蛋糕慶祝，這裡絕對值得你考慮，雖價格有點偏高，但好吃好拍，快來買起來。

▲▼美式復古風網美咖啡廳「mikibika甜點屋」！台北甜點推薦，中山站神等級好吃戚風蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

mikibika甜點屋

地址：10353台北市大同區承德路二段109巷12號1樓
營業時間：10：00～18：00

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FBIG部落格

