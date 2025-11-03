ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

90多歲嬤親手料理！樸實台式棚攤蘊藏40年老味道　新店隱藏美食

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼客家風味黑白切麵攤。（圖／部落客wisely提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者柯珮萱

這家在地經營40多餘年的「唐媽媽涼麵」我看了好久，本身是黑白切小吃麵攤，地點就在新北市新店秀朗橋頭，有名的阿三哥古早味麵攤的斜對面。這是簡單搭棚的台式風格，但90多歲阿嬤賣的是客家油蔥口味的湯頭麵食，而招牌涼麵也是獨樹一格，難怪有許多客人來此都會買一份回家享用。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼客家風味黑白切麵攤。（圖／部落客wisely提供）

▲▼客家風味黑白切麵攤。（圖／部落客wisely提供）

▲麵攤本身就在景美橋往新北環快，在新店未上秀朗橋前的右側，從捷運秀朗橋站步行大約十幾分鐘。

▲▼客家風味黑白切麵攤。（圖／部落客wisely提供）

▲斜對面是有名的阿三哥麵攤，而相鄰藥行搭棚的小吃攤就是這家。

▲▼客家風味黑白切麵攤。（圖／部落客wisely提供）

▲▼客家風味黑白切麵攤。（圖／部落客wisely提供）

▲▼客家風味黑白切麵攤。（圖／部落客wisely提供）

▲▼客家風味黑白切麵攤。（圖／部落客wisely提供）

▲幾張桌椅擺在攤位周圍，這是我特喜歡的台式風格，很樸實很簡單。

已經紮根四十多年
攤主是一對老夫妻在經營，老闆比較木訥而老闆娘相對活潑，我坐在攤前座跟她聊天互動特覺得有趣！她說現在開店是開身體健康的，平時運動游泳是她的喜好樂趣。雖然看似雜亂但實則井然有序，而且還戴手套料理很講衛生；自家的滷菜與調料都是親手做，並且價格不貴也新鮮。

▲▼客家風味黑白切麵攤。（圖／部落客wisely提供）

▲▼客家風味黑白切麵攤。（圖／部落客wisely提供）

▲平均一人用餐大約100－200元左右。

小菜
點了滷蛋、豆干與嘴邊肉吃，上頭放點薑絲再淋醬油膏是基本組合，但不同的調料，無論是蔥辣醬油、辣椒醬或蒜蓉醬，我都覺得幫小菜加了很多分。因為客家人做菜很講究，所以那怕是簡單的嘴邊肉，大小份量與口感也很有味！

▲▼客家風味黑白切麵攤。（圖／部落客wisely提供）

▲▼客家風味黑白切麵攤。（圖／部落客wisely提供）

小碗湯粄條
講到客家美食當然不可錯過他們的粄條，我點了小碗湯粄條來吃，味道很讚！本身油蔥的撲鼻香，就是一嚐便知的那種客家傳統滋味，雖然覺得有點油但卻很迷人；粄條我覺得普通但搭配豆芽菜就好，怕單薄的話也可以加點貢丸或肉來配。

▲▼客家風味黑白切麵攤。（圖／部落客wisely提供）

▲▼客家風味黑白切麵攤。（圖／部落客wisely提供）

招牌的涼麵
細麵條略帶扎實感，但自家調出微酸略甜的烏醋芝麻醬汁，在蒜泥與黃瓜絲的搭配下，會有種開胃忍不住用力猛吃的感覺，單一價格也不貴配蛋黃貢丸湯剛好。

▲▼客家風味黑白切麵攤。（圖／部落客wisely提供）

▲▼客家風味黑白切麵攤。（圖／部落客wisely提供）

▲▼客家風味黑白切麵攤。（圖／部落客wisely提供）

唐媽媽涼麵（秀朗橋頭）

地址：新北市新店區中正路680巷口
時間：06：00－13：00（周一四五休不定休）

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁部落格IG

【你可能也想看】

►莫斯科闆娘手作「俄羅斯布林餅」　隱身景美夜市只賣50元
►隱世淨土坐落蘇澳僻靜漁港！漸層海水礫灘＋礁岩奇石環繞四周
►無招牌只賣四小時！景美開業三十多年古早味　濃郁鹹豆漿必嘗

關鍵字： 唐媽媽涼麵（秀朗橋頭） 新北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 WISELY’S 拍拍照寫寫字

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

GD大巨蛋聲控場燈　超開心：我有POWER了

推薦閱讀

佐賀牛認證板前日料！隱身桃園尊爵天際大飯店　還有預約制包廂

佐賀牛認證板前日料！隱身桃園尊爵天際大飯店　還有預約制包廂

2公斤戰斧牛淋上金門高粱桌邊炙燒！台北六福萬怡預約制粵式新菜

2公斤戰斧牛淋上金門高粱桌邊炙燒！台北六福萬怡預約制粵式新菜

無空調但生意超好！宜蘭鐵皮屋麵攤　在地人最愛濃郁肉燥

無空調但生意超好！宜蘭鐵皮屋麵攤　在地人最愛濃郁肉燥

礁溪人私藏秘密早餐！熟客必點烤肉包　厚實韭菜餡餅超實在

礁溪人私藏秘密早餐！熟客必點烤肉包　厚實韭菜餡餅超實在

90多歲嬤親手料理！隱身新店秀朗橋旁

90多歲嬤親手料理！隱身新店秀朗橋旁

「炒湘湘」插旗宏匯廣場

「炒湘湘」插旗宏匯廣場

7-11美式「買11送11杯」　超商咖啡優惠

7-11美式「買11送11杯」　超商咖啡優惠

宜蘭新景點　舊穀倉改製油所開幕

宜蘭新景點　舊穀倉改製油所開幕

凌晨四點開賣！無招牌隱身萬華靜謐社區

凌晨四點開賣！無招牌隱身萬華靜謐社區

台灣出發兩大郵輪　魅力一次看

台灣出發兩大郵輪　魅力一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

11月餐飲優惠！吃到飽111元

PAUL「草莓千層派買1送1」只有3天

3家手搖飲最新聯名活動一次看　超Q「餃貓吸管套」只送不賣

日月潭花火音樂嘉年華次場3.5萬人沸騰

台灣出發兩大郵輪　魅力一次看

山口縣角島大橋、元乃隅神社二大絕景一次收

花蓮蝴蝶谷新飯店搶先看

預約2026寰宇河輪　帶你慢遊歐洲

桃園舊百吉隧道　結合生態保育即起開放

再睡5分鐘全品項買1送1只有2天

熱門行程

2025新北歡樂耶誕城 LINE好友總動員

2025新北歡樂耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題與知名LINE FRIENDS角色IP合作登場

最新新聞更多

90多歲嬤親手料理！隱身新店秀朗橋旁

「炒湘湘」插旗宏匯廣場

7-11美式「買11送11杯」　超商咖啡優惠

宜蘭新景點　舊穀倉改製油所開幕

凌晨四點開賣！無招牌隱身萬華靜謐社區

台灣出發兩大郵輪　魅力一次看

預約2026寰宇河輪　帶你慢遊歐洲

山口縣角島大橋、元乃隅神社二大絕景一次收

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366