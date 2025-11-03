90多歲嬤親手料理！樸實台式棚攤蘊藏40年老味道　新店隱藏美食

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者柯珮萱

這家在地經營40多餘年的「唐媽媽涼麵」我看了好久，本身是黑白切小吃麵攤，地點就在新北市新店秀朗橋頭，有名的阿三哥古早味麵攤的斜對面。這是簡單搭棚的台式風格，但90多歲阿嬤賣的是客家油蔥口味的湯頭麵食，而招牌涼麵也是獨樹一格，難怪有許多客人來此都會買一份回家享用。

▲麵攤本身就在景美橋往新北環快，在新店未上秀朗橋前的右側，從捷運秀朗橋站步行大約十幾分鐘。

▲斜對面是有名的阿三哥麵攤，而相鄰藥行搭棚的小吃攤就是這家。

▲幾張桌椅擺在攤位周圍，這是我特喜歡的台式風格，很樸實很簡單。

已經紮根四十多年

攤主是一對老夫妻在經營，老闆比較木訥而老闆娘相對活潑，我坐在攤前座跟她聊天互動特覺得有趣！她說現在開店是開身體健康的，平時運動游泳是她的喜好樂趣。雖然看似雜亂但實則井然有序，而且還戴手套料理很講衛生；自家的滷菜與調料都是親手做，並且價格不貴也新鮮。

▲平均一人用餐大約100－200元左右。



小菜

點了滷蛋、豆干與嘴邊肉吃，上頭放點薑絲再淋醬油膏是基本組合，但不同的調料，無論是蔥辣醬油、辣椒醬或蒜蓉醬，我都覺得幫小菜加了很多分。因為客家人做菜很講究，所以那怕是簡單的嘴邊肉，大小份量與口感也很有味！

小碗湯粄條

講到客家美食當然不可錯過他們的粄條，我點了小碗湯粄條來吃，味道很讚！本身油蔥的撲鼻香，就是一嚐便知的那種客家傳統滋味，雖然覺得有點油但卻很迷人；粄條我覺得普通但搭配豆芽菜就好，怕單薄的話也可以加點貢丸或肉來配。

招牌的涼麵

細麵條略帶扎實感，但自家調出微酸略甜的烏醋芝麻醬汁，在蒜泥與黃瓜絲的搭配下，會有種開胃忍不住用力猛吃的感覺，單一價格也不貴配蛋黃貢丸湯剛好。

唐媽媽涼麵（秀朗橋頭）

地址：新北市新店區中正路680巷口

時間：06：00－13：00（周一四五休不定休）

