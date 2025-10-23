ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

上千艘精緻船艦模型免費參觀到11月底！航海迷必訪長榮海事博物館

紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活

紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活 紫色微笑

Ben & Jean 的美好生活小旅行...美食/旅遊/親子/生活日記 <<旅行的樂趣-在於用味蕾記錄回憶 >>

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者蘇相云

免費參觀到2025年11月底！「長榮海事博物館」是一座以海洋與航海為主題的特色博物館，館藏豐富，包含上千艘各式船艦模型，從古代獨木舟、帆船，到現代軍艦、貨輪一應俱全。館內還展示許多以海洋為主題的畫作與文物，並設有航海探索區，透過航海儀器與多媒體互動裝置，讓參觀者宛如置身大海，親身體驗航行的樂趣。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

交通停車資訊
長榮海事博物館位於路網綿密、交通便利的中山南路上，正對凱達格蘭大道，緊鄰台大醫院及自由廣場（中正紀念堂），距離台大醫院捷運站步行約5分鐘，至台北車站車程為5分鐘。

搭乘大眾工具
搭乘捷運淡水信義線至「台大醫院」站2號出口下車（距離本館步行時間約5分鐘左右）、搭乘捷運淡水信義線或松山新店線至「中正紀念堂」站5號或6號出口下車（距離本館步行時間約10分鐘左右）

自行開車
Google導航輸入長榮海事博物館即可到達，大樓B3備有地下停車場，可供中小型汽車停放。開放時間07：00～22：00，收費每小時40元，消費滿500可以折抵兩個小時。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

門票價位（幼稚園以下兒童免費）
全票：200元
學生票：150元（20人以上100元）
優待票：100元（持有證明之65歲以上長者、持有證明之身心障礙者及其陪伴者一人）
團體票：150元（20人以上）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲一樓展示許多大船，每個展品都有文字介紹，非常好看。

五樓世界船舶區
入口位於大樓五樓，參觀方向是從樓上往下逛，所以可以直接搭乘電梯到五樓，五樓主題是世界船舶區，每個樓層都有不同的主題，這樓層展示中古世紀從原始簡易小船到風帆、機械為動力的模型船，馬上就令人有大開眼界的感覺。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲每艘船的模型都非常精緻，真的好漂亮！

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲如果N年前有看過北海小英雄的朋友，一定看過這艘船。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲當年英國清教徒就是搭這五月花號到美洲大陸，進而建立美國。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲這船真的太精緻太美了。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲閃電號。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲東港的燒王船祭。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲除了靜態的展覽外，每層樓都會安排有趣互動遊戲體驗，讓參觀展覽多了生動的樂趣和探索性。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

四樓現代輪船區

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲這一層樓包含各式輪船、遊輪、貨輪以及軍艦等展示，可說是館藏種類最豐富的一個樓層。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲精緻的模型維妙維肖。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲畫面上的就是知名的鐵達尼號。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲越上層的社經地位越高，如果有看過鐵達尼號電影就知道了。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲歷史上很有名的瑪麗皇后號。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲原來不同的船有不同的名稱。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲這一區是長榮的貨輪展示區，這就是長榮最大的貨輪了。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲這麼多軍艦、大船類的模型展出，真的看得津津有味。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲宇宙戰艦大和號。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲目前在珍珠港底的亞歷桑那號。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲潛水航空母艦。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲一定很難想像一艘航空母艦的人員一日所需吧。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲既然是戰艦區，當然要來玩玩射擊遊戲。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲黑潮互動區。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲來試試當年唐山過台灣的移民狀況，還有分正式和偷渡的。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

三樓海洋畫作區　海洋台灣區

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲海洋畫作也很精采，都是非常難得一見的油畫。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲很多場景栩栩如生。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

二樓航海探索區

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲這一區則是進入現代的貨櫃船及港口的相關運作了。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲透過這個掌控船隻入港的遊戲，才知道要控制角度可不容易。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲這個地球儀顯示了洋流、氣象、船位、衛星雲圖，非常厲害，而且它是真實呈現目前地球的狀態。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲最後還可以填問卷換獎品，就是貼紙。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲這裡也是昔日國民黨黨部。

榮雍坊餐廳

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲一樓附設餐廳食堂，供應長榮空廚的餐點。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲套餐價格滿討喜的，味道尚可。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲點餐流程很有趣，如果小孩逛累了走不動，可以考慮這裡休息一下。

▲▼「長榮海事博物館」2025免費參觀到11月底！上千艘戰船、互動遊戲超好玩。（圖／部落客紫色微笑提供）

心得
「長榮海事博物館」是張榮發先生投入相當多資源非常用心打造的博物館，博物館的環境舒適，裡面的館藏也相當的豐富，非常值得前來參觀！從博物館入口5樓開始往下參觀，建議至少待個3小時，有時間也可參加導覽，模型作工都非常細緻，也有詳細的介紹，船迷真的不能錯過的地方，每層至少有2個有趣且可以讓小朋友玩的互動設施！可以玩很久，小孩子也玩開心！

長榮海事博物館

地址：台北市中正區中山南路11號5樓
電話：02－23516699
營業時間：09：00～17：00（周一公休）

我們是紫色微笑Ben&Jean，喜歡美食、旅遊、攝影、3C
部落格粉絲團

【你可能也想看】

19歲以上女性限定！首爾超狂野「猛男秀」現場互動大公開
嘉義3000坪遊樂場＆迷你動物園！130元一票玩到底
吉卜力公園超詳細攻略！必吃美食有哪些＆選票教學＆交通懶人包

關鍵字： 長榮海事博物館 台北市旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 紫色微笑

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【傳遞暖心力量】光復救災贈帽士官長陳保宏受邀台灣大賽G3開球

推薦閱讀

身分證拿來對　設籍北北基「免費玩全台最美歐風莊園」

身分證拿來對　設籍北北基「免費玩全台最美歐風莊園」

住嘉義親子飯店免費玩三隻小豬農場　再享早餐、宵夜吃到飽

住嘉義親子飯店免費玩三隻小豬農場　再享早餐、宵夜吃到飽

全台首座化石主題博物館在台南！五大展館介紹＆交通門票一次看

全台首座化石主題博物館在台南！五大展館介紹＆交通門票一次看

宜蘭超佛399元燒肉吃到飽　18種肉類＋蔬菜、丼飯甜點無限續

宜蘭超佛399元燒肉吃到飽　18種肉類＋蔬菜、丼飯甜點無限續

東京六本木11/4聖誕點燈！2攝影點拍美照　還可逛市集

東京六本木11/4聖誕點燈！2攝影點拍美照　還可逛市集

睽違2年！台南生命之樹藍眼淚現蹤

睽違2年！台南生命之樹藍眼淚現蹤

「燒肉界勞斯萊斯」插旗台中

「燒肉界勞斯萊斯」插旗台中

藏在台東海邊的療癒懶人院！

藏在台東海邊的療癒懶人院！

台灣、日本都落榜！2026必訪旅遊城市揭曉

台灣、日本都落榜！2026必訪旅遊城市揭曉

加州迪士尼樂園空降台北信義區3天

加州迪士尼樂園空降台北信義區3天

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

宜蘭玻璃屋咖啡坐擁湖景第一排！

「不二訪國家」排名曝光！韓國奪冠

東京車站最美金色燈海11/13登場

點餐吆喝聲此起彼落！三重無名麵攤

熊大、兔兔主燈　新北耶誕城4區亮點

五桐號聯名Care Bears一次看

CoCo限時1天百香雙響炮第2杯10元

高雄五星飯店「住一晚下殺29折起」　送早餐吃到飽

60年乾麵老店隱身基隆巷仔內

大屯自然公園整修後重新開放

熱門行程

最新新聞更多

東京六本木11/4聖誕點燈！2攝影點拍美照　還可逛市集

睽違2年！台南生命之樹藍眼淚現蹤

「燒肉界勞斯萊斯」插旗台中

藏在台東海邊的療癒懶人院！

台灣、日本都落榜！2026必訪旅遊城市揭曉

加州迪士尼樂園空降台北信義區3天

上千艘精緻船艦模型免費參觀到11月底！

航港局開啟AI檢查新時代　船舶智慧檢查系統11月1日正式上線

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366