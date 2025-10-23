上千艘精緻船艦模型免費參觀到11月底！航海迷必訪長榮海事博物館

Ben & Jean 的美好生活小旅行...美食/旅遊/親子/生活日記 <<旅行的樂趣-在於用味蕾記錄回憶 >>

免費參觀到2025年11月底！「長榮海事博物館」是一座以海洋與航海為主題的特色博物館，館藏豐富，包含上千艘各式船艦模型，從古代獨木舟、帆船，到現代軍艦、貨輪一應俱全。館內還展示許多以海洋為主題的畫作與文物，並設有航海探索區，透過航海儀器與多媒體互動裝置，讓參觀者宛如置身大海，親身體驗航行的樂趣。

交通停車資訊

長榮海事博物館位於路網綿密、交通便利的中山南路上，正對凱達格蘭大道，緊鄰台大醫院及自由廣場（中正紀念堂），距離台大醫院捷運站步行約5分鐘，至台北車站車程為5分鐘。



搭乘大眾工具

搭乘捷運淡水信義線至「台大醫院」站2號出口下車（距離本館步行時間約5分鐘左右）、搭乘捷運淡水信義線或松山新店線至「中正紀念堂」站5號或6號出口下車（距離本館步行時間約10分鐘左右）



自行開車

Google導航輸入長榮海事博物館即可到達，大樓B3備有地下停車場，可供中小型汽車停放。開放時間07：00～22：00，收費每小時40元，消費滿500可以折抵兩個小時。

門票價位（幼稚園以下兒童免費）

全票：200元

學生票：150元（20人以上100元）

優待票：100元（持有證明之65歲以上長者、持有證明之身心障礙者及其陪伴者一人）

團體票：150元（20人以上）

▲一樓展示許多大船，每個展品都有文字介紹，非常好看。

五樓世界船舶區

入口位於大樓五樓，參觀方向是從樓上往下逛，所以可以直接搭乘電梯到五樓，五樓主題是世界船舶區，每個樓層都有不同的主題，這樓層展示中古世紀從原始簡易小船到風帆、機械為動力的模型船，馬上就令人有大開眼界的感覺。

▲每艘船的模型都非常精緻，真的好漂亮！

▲如果N年前有看過北海小英雄的朋友，一定看過這艘船。

▲當年英國清教徒就是搭這五月花號到美洲大陸，進而建立美國。

▲這船真的太精緻太美了。

▲閃電號。

▲東港的燒王船祭。

▲除了靜態的展覽外，每層樓都會安排有趣互動遊戲體驗，讓參觀展覽多了生動的樂趣和探索性。

四樓現代輪船區

▲這一層樓包含各式輪船、遊輪、貨輪以及軍艦等展示，可說是館藏種類最豐富的一個樓層。

▲精緻的模型維妙維肖。

▲畫面上的就是知名的鐵達尼號。

▲越上層的社經地位越高，如果有看過鐵達尼號電影就知道了。

▲歷史上很有名的瑪麗皇后號。

▲原來不同的船有不同的名稱。

▲這一區是長榮的貨輪展示區，這就是長榮最大的貨輪了。

▲這麼多軍艦、大船類的模型展出，真的看得津津有味。

▲宇宙戰艦大和號。

▲目前在珍珠港底的亞歷桑那號。

▲潛水航空母艦。

▲一定很難想像一艘航空母艦的人員一日所需吧。

▲既然是戰艦區，當然要來玩玩射擊遊戲。

▲黑潮互動區。

▲來試試當年唐山過台灣的移民狀況，還有分正式和偷渡的。

三樓海洋畫作區 海洋台灣區

▲海洋畫作也很精采，都是非常難得一見的油畫。

▲很多場景栩栩如生。

二樓航海探索區

▲這一區則是進入現代的貨櫃船及港口的相關運作了。

▲透過這個掌控船隻入港的遊戲，才知道要控制角度可不容易。

▲這個地球儀顯示了洋流、氣象、船位、衛星雲圖，非常厲害，而且它是真實呈現目前地球的狀態。

▲最後還可以填問卷換獎品，就是貼紙。

▲這裡也是昔日國民黨黨部。

榮雍坊餐廳

▲一樓附設餐廳食堂，供應長榮空廚的餐點。

▲套餐價格滿討喜的，味道尚可。

▲點餐流程很有趣，如果小孩逛累了走不動，可以考慮這裡休息一下。

心得

「長榮海事博物館」是張榮發先生投入相當多資源非常用心打造的博物館，博物館的環境舒適，裡面的館藏也相當的豐富，非常值得前來參觀！從博物館入口5樓開始往下參觀，建議至少待個3小時，有時間也可參加導覽，模型作工都非常細緻，也有詳細的介紹，船迷真的不能錯過的地方，每層至少有2個有趣且可以讓小朋友玩的互動設施！可以玩很久，小孩子也玩開心！

長榮海事博物館

地址：台北市中正區中山南路11號5樓

電話：02－23516699

營業時間：09：00～17：00（周一公休）

