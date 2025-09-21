深入太平洋邊的隱世小鎮！長濱秘境一日遊　搭木造帆船隨風而行

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云

很多人說某間咖啡廳或某條小路是秘境，但來到台東長濱，我才明白這裡不只是景點，而是一座真正的秘境小鎮。沒有喧囂與擁擠，只有蔚藍天空、閃亮稻田與低語的海浪，走進這裡，步伐會慢下來，空氣裡混合海鹽與青草香，讓人放鬆、安然停留，旅行也成了與自己對話的時光。

書粥

這是一間結合書籍與咖啡的老屋書店，店名取自「書」與「粥」，幽默卻貼切，一踏入便能聞到老屋獨有的古調香氣，書架上陳列著文學、藝術、旅行散文，甚至還有在地作家的作品，旅人可以隨手取書，在光影斑駁的角落坐下，翻書聲與海浪聲交織成最動人的樂章。旅行最美的時光，不是走馬看花，而是找到一處角落，靜靜與文字相伴，書粥，也因此成了長濱最有溫度、文青旅人必訪的咖啡書店。

▲這一次前往，剛好參與到書粥主理人的經驗分享，聽完所有的故事，真的收益良多。

地址：台東縣長濱鄉219－1號

電話：0936－263913

營業時間：13：00～19：00

鳳奶客棧

在這裡，用餐不只是填飽肚子，而是一場原住民文化的體驗。桌上每一道菜都取材自在地的山海食材，如新鮮野菜、烤魚與手工米食；坐在純樸的村落小鎮中，微風吹拂，口中品嚐的每一口都是樸實卻鮮美的滋味，鳳奶客棧以最真誠的方式，將長濱的好山好水呈現在餐桌上。

▲其中最讓我印象深刻的就是現烤的烤魚，剛烤起來特別的鮮美。

地址：台東縣長濱鄉四維路20號

村落裡的手工DIY

午餐過後，旅程來到原住民吊飾DIY體驗，老師幽默風趣地示範編織技巧，鼓勵大家挑選喜愛的顏色繩線，從生疏到熟練，手指在繩索間穿梭打結，逐漸編出獨一無二的手機掛繩，每件作品風格各異，蘊含著參與者的巧思與心意，也讓整個課堂充滿笑聲與專注的樂趣。

▲最後還會做一個可以掛在身上的水杯。

金剛大道

來到長濱，金剛大道不可錯過，筆直的道路穿越稻田與山巒，遠方延伸至閃亮的太平洋。漫步其間，雲影在田野上移動，陽光變幻出不同層次的景色，每一步都讓心情被洗滌。對我而言，金剛大道不只是拍照勝地，更像一首大地的詩，讓人與自然靜靜對話。

長濱金剛大道

地址：台東縣長濱鄉長光產業道路

mini Gelato

走了一整天後，我來到長濱有名的冰淇淋店mini Gelato，享受午後的甜點。小店充滿清新氛圍，冰櫃裡擺滿以當地水果如釋迦、洛神、芒果製作的天然冰淇淋。我點了雙球冰淇淋，坐在木椅上邊吃邊看窗外行人，感受到旅行的幸福，其實就是在對的時間享用屬於當地的甜點。

地址：台東縣長濱鄉16鄰12號

電話：0937－534262

營業時間：11：00～17：00（周二、三、四公休）

長濱船團體驗

如果長濱的稻田是大地的饋贈，那大海就是居民的生命，我參加了「長濱船團」體驗，由當地職人打造的帆船劃破浪花，隨風而行，眼前是一望無際的太平洋，海風混著鹹味拂面，讓心靈彷彿被洗滌。這不只是海上體驗，更像與自己對話的旅程，也是一扇理解長濱靈魂的窗口。

教唱祈福

上午活動結束後，我們在在地餐廳用餐補充體力，接著前往長濱船團基地展開下午行程。重頭戲「原住民祈福歌曲」教唱體驗，由在地歌手以莉·高露帶領，即使沒有音樂基礎，也能跟著旋律慢慢哼唱。歌手解釋歌詞意涵，像是向海洋祈福、感謝大地，一句句練唱時，氣氛特別溫馨，讓旅程不只是欣賞風景，更真實參與長濱的生活與文化。

植物與藤草DIY體驗

接下來的行程安排了特別的DIY體驗，使用大自然的植物與藤草編織手環或小吊飾，老師一步步示範編結技巧，並解說植物象徵的意涵，如堅韌、守護與祝福，大家一邊動手一邊聊天，輕鬆卻帶著儀式感，看著普通素材慢慢化為獨一無二的飾品，成就感與喜悅特別難忘。

體驗如何以繩索將船固定

整個行程的最後重頭戲是傳統製船工藝體驗，每位旅人都能親手參與，先學習基本繩結技巧，了解其在航海與造船中的實用與智慧，接著實際操作綁船，感受繩索的張力與船身重量。透過雙手參與，不僅學到技巧，更與長濱的海洋文化建立深厚連結，完成綁船時的汗水與笑聲，成為整趟旅程最難忘的片段。

東海岸長濱liáo天室

