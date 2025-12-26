松屋籌備板橋第2家店　品牌曝地點「鄰近捷運站與知名大學」

▲松屋籌備板橋第2家店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼11月底首度進軍桃園市，日本知名平價牛丼品牌「松屋」繼續籌備新分店，接下來將在新北市板橋區開出第2家門市，品牌在徵才網透露地點是「鄰近捷運站與知名大學」，預計明年初開幕。

2018年9月登台的松屋，主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理，並且不定時推出限定新商品。目前雙北地區有13家門市，第14家則是首度跨出雙北地區的「桃園南平店」，已於11月28日正式開幕。

▲「松屋Ｘ松乃家」複合店昨開幕。（資料照／記者黃士原攝）

此外，全台首家「松屋Ｘ松乃家」複合店11月重新開幕，同時供應牛肉飯與炸豬排餐點。官網也公布松乃家菜單，定食類有小食豬排、招牌炸豬排、小食味噌豬排、招牌味噌豬排、嫩炸雞里肌、味噌雞里肌及本格唐揚炸雞可選，價格195元起。

▲麵屋一燈台中港店限定「山葵海老雞豚拉麵」。（圖／麵屋一燈提供）

被譽為「東京拉麵之王」的麵屋一燈則是年底前再展新店，正式進駐MITSUI OUTLET PARK台中港，延續各店各自擁有限定口味的傳統，推出「山葵海老雞豚拉麵」，在經典雞豚拉麵中加入特選山葵，細膩展現山葵香氣，微辣不嗆鼻，配上鮮香白蝦與淡菜。

慶祝麵屋一燈台中港店開幕，明年1月2日前，來店現場用餐即可享整單88折優惠。明年1月3日至1月10日點用限定拉麵，即可獲得「第2碗半價券」1張（每人限領1次，隔日即可使用，效期30天）。