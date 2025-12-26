ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
廣島新年必去6景點！抽超好運「大大吉籤」　收藏紙雕御朱印

▲▼廣島護國神社。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲新的一年到日本玩，記得可以挑選一間神社或寺院參拜，為新年祈福。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

新的一年即將到來，許多人都會趁著到日本旅遊，安排到神社或寺院祈福。本篇就整理出廣島6間熱門神社與寺院，可以試試手氣，看能否抽到「大大吉籤」，還能在參拜之後，將特色紙雕御朱印帶回家。

▲▼廣島草戶稻荷神社。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲▼草戶稻荷神社。

▲▼廣島草戶稻荷神社。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

█ 草戶稻荷神社

草戶稻荷神社是日本稻荷五社之一，也是福山市最熱門的新年參拜地點及能量景點，不僅能於此獲得滿滿的能量，也能保佑生意興隆、闔家平安、締結良緣及競賽勝利。

草戶稻荷神社的神籤當中，有比大吉更幸運的「大大吉」籤，新年期間不妨來試試手氣，看能否抽中「大大吉」籤，將超級好運帶回家。而神社本殿建在最上層，登殿後便能看到廣闊延伸的蘆田川和福山市街，極具開放感的景色讓人神清氣爽。 

▲▼廣島護國神社。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲▼廣島護國神社。

▲▼廣島護國神社。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

█ 護國神社

位於別名「鯉魚城」的廣島城城跡內的護國神社，拜殿兩側設有鯉魚雕像，左側「雙鯉」據說可保佑闔家平安、夫妻感情圓滿、成就戀愛；右側的「昇鯉」則可保佑突破難關、達成目標、開運升職。

來參拜時記得撫摸鯉魚雕像，以獲得神明加持庇佑。就連日本職棒球隊的廣島東洋鯉魚隊在比賽前也會到護國神社參拜，祈求勝利。 記得也別錯過鯉魚造型的可愛神籤、御守與繪馬，以及二十四節氣的期間限定彩色御朱印。

▲▼三原市瀧宮神社。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲三原市瀧宮神社。

█ 三原市瀧宮神社獅子舞　

每年1月2-3日的新年參拜期間，三原市瀧宮神社都會舉行獅子舞。自古相傳，若被獅子咬住頭，會有驅邪、消除厄運的效果，還能保佑學業進步及無病消災。另外，神社境內還提供季節性或守護神、龍神等各種御朱印及拍照用的巨大繪馬，其中較特別的是以龍為主題的紙雕御朱印。

▲▼大聖院。（HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲大聖院。

█ 廿日市千年古剎大聖院　

位於彌山山腰的「大聖院」距離嚴島神社不遠，是眺望大鳥居及海景的絕佳地點。穿越大聖院寺門，踏上石階，包覆寂靜山林的清冽空氣迎面而來，讓訪客的心自然而然沉靜、放鬆。

院內有五百羅漢庭園和遍照窟等各種景點，可以體驗撞鐘、大般若經筒轉經，並欣賞不動明王像等。近年院方也推出設計精緻的紙雕造型御朱印，吸引許多旅人收藏。

▲▼大成龍神社。（HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲▼大成龍神社。

▲▼大成龍神社。（HIT廣島縣觀光聯盟提供）

█ 世羅町大成龍神社繪馬發願　

位於世羅町的大成龍神社，牆面繪有三頭「雨龍」，是僅能操控天候、最幼小的龍，但只要累積福德提升靈格便能成長為更強大的龍，因此稱其為「出世神」，據說成功與神社結緣的人們紛紛飛黃騰達、事業有成。由於許多人在此心想事成，也讓大成龍神社被稱作「仕途順利的守護神」。

▲▼廣島桂濱神社。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲▼桂濱神社。

▲▼廣島桂濱神社。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

█ 桂濱神社登頂眺望開闊海景

吳市的桂濱神社建於倉橋島的山丘上，可俯瞰桂濱白砂海灘及蒼鬱松林，是祭祀討海人的神明「宗像三女神」及「宇佐八幡三神」的古老神社，適合在新年到此祈求生意興隆及航海、旅途平安。  　　

從海濱到相鄰的桂濱溫泉館的道路，則是通往能夠一覽瀨戶內諸島美景的名峰「火山」的登山路徑起點之一。參拜神社後不妨沿著山路漫步，約90分鐘可抵達山頂，能360度欣賞壯闊山海。

關鍵字： 日本旅遊 日本中國旅遊 亞洲旅遊 2026新年 新年旅遊 國外特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

佐藤健來台參加AAA語言不通　感謝朴寶劍暖心照顧

