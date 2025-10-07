ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
150元爽嗑20片！台東超佛心厚切生魚片　平假日都排滿人潮

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼台東必吃美食，一盤只要150元的高CP值海味享受。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

說到台東美食，生魚片絕對榜上有名，而其中最具代表性的就是位於台東市區的葉氏生魚片。這間店幾乎是遊客來到台東的指定打卡美食，不管平日或假日，店門口總是能看到滿滿的排隊人潮，足以證明它的高人氣與高CP值。最棒的就是只要花150元，就可以品嚐到鮮嫩厚實的生魚片。

▲▼台東必吃美食，一盤只要150元的高CP值海味享受。（圖／部落客黑皮提供）

環境介紹
不論是平日還是假日，只要來到這裡，迎接你的第一幕就是門口滿滿的人潮。大家不辭辛勞排隊，只為了那一盤份量驚人的生魚片，能用最實惠的價格大快朵頤，絕對是台東旅程中不能錯過的美食體驗。

▲▼台東必吃美食，一盤只要150元的高CP值海味享受。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼台東必吃美食，一盤只要150元的高CP值海味享受。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼台東必吃美食，一盤只要150元的高CP值海味享受。（圖／部落客黑皮提供）

▲推開店門後，視線自然被前方的冰櫃吸引。

▲▼台東必吃美食，一盤只要150元的高CP值海味享受。（圖／部落客黑皮提供）

▲裡頭整齊擺放著各式漁獲，每一片魚肉都透著鮮豔而誘人的色澤，閃著自然的光澤。

▲▼台東必吃美食，一盤只要150元的高CP值海味享受。（圖／部落客黑皮提供）

▲站在櫃前，看著厚實飽滿的鮭魚、鮪魚與旗魚切片，真的會讓人瞬間食指大動，心中默默盤算著要點上幾盤才夠過癮。

菜單
這裡的生魚片最少一盤只要150元，卻能吃到滿滿約20片厚切魚肉，幾乎是一般日式料理店的一半價格，但份量卻是雙倍。這裡的生魚片選擇也相當多樣，有鮭魚、鮪魚、旗魚等，切得厚實飽滿。

▲▼台東必吃美食，一盤只要150元的高CP值海味享受。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼台東必吃美食，一盤只要150元的高CP值海味享受。（圖／部落客黑皮提供）

▲每一片入口都能感受到扎實的口感與鮮甜的滋味。

▲▼台東必吃美食，一盤只要150元的高CP值海味享受。（圖／部落客黑皮提供）

▲尤其鮭魚，油脂分布均勻，放進嘴裡幾乎是入口即化；鮪魚則帶著淡淡的海味，咀嚼之間能感受到來自大海的清爽鮮美。

葉氏生魚片

地址：台東縣台東市強國街211號
電話：089－339220
營業時間：10：00－20：00（周一、二公休）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》

關鍵字： 葉氏生魚片 台美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 黑皮的旅遊筆記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【災區最噁一幕！】阿伯狂纏單獨女　她機警反應被讚爆

