老屋咖啡廳重現三合院風華！烏日稻浪下午茶秘境、只營業周末

小林陳舍可以說是台中烏日相當具有代表性的咖啡廳之一，最吸引人的特色就是那一整座保存完整的三合院建築。紅磚牆面、木製門窗與寧靜的庭院，處處散發著濃厚的古色古香氛圍，彷彿走進時光隧道般，將人拉回到早年的農村記憶中。

環境介紹

這裡當初在疫情期間，不得不暫時熄燈，讓不少老顧客心中留下遺憾。幸好，時隔多年後，換了一位新老闆，再次讓小林陳舍重獲新生，最難得的是，重新開幕後的空間依舊維持著原有的樣貌，從名稱到氛圍，幾乎完整保留當年的感動。

▲熟悉的懷舊氣息依舊，卻又多了一份重逢的喜悅，坐在老屋裡喝杯咖啡、享受下午茶，在歲月靜好的氛圍中，重溫那份記憶裡的美好。

環境

推開小林陳舍的大門，熟悉的懷舊氣息撲面而來，紅磚、木窗、斑駁卻溫暖的牆面，彷彿時間留下的印記，默默等待老朋友歸來。對曾在此度過午後時光的老饕而言，這裡不只是喝咖啡的地方，更像一段歲月的寄託，陽光灑進庭院時，點上一杯香濃咖啡搭配精緻甜點，整個人瞬間放鬆，氛圍讓人自然而然放慢腳步，靜靜感受老屋特有的溫度。

特色空間

在傳統三合院之外，還特別設置了一間別具特色的空間，與古色古香的紅磚瓦屋不同；這裡運用了大量的玻璃窗設計，讓整體氛圍更顯明亮通透，當陽光灑落時，玻璃反射著溫潤的光線，彷彿將室內與戶外的景致無縫融合。

▲最迷人的地方，就是坐在窗邊的位置時，眼前那一整片翠綠的稻田就這樣毫無保留地展開。

▲隨著季節更替，景色也有不同風貌。

菜單

飲品甜點

目前小林陳舍重新開幕不到兩個月，在甜點與飲品上的選擇不算多，未來還有機會再新增更多的選項，而他們的甜點都是純手工製作，吃起來算蠻有層次感的。

小林陳舍

地址：台中市烏日區溪岸路6號

電話：04－92511910

營業時間： 周六／日13：00～18：00

