台東知本「無名米苔目」連招牌都沒有！手工古早味滑溜Q彈

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

「知本無名米苔目」是我超級推薦的知本美食，更是我從小吃到大的童年記憶，還記得每一次回台東的時候，都會來這邊打包回去給阿公吃。時隔多年換到了第二代，口味上依舊沒有變，尤其是他們的米苔目冰，只有這邊才有，而且料多實在，一碗只要50元，真的很佛心。

位置＆環境

藏在知本非常小的巷弄裡，早上十點一開門，就會有很多人前往。如果真的照著Google地圖找，八成會迷路，因為這間無名米苔目連招牌都沒有！

價格

米苔目介紹

湯／乾米苔目

小碗米苔目一碗只要50元，端上來時看似平凡，但只要喝一口湯，就會秒懂大家為什麼甘願排隊。湯頭是用豬骨和油蔥慢火熬製的，沒有過多調味，卻有一種家裡阿嬤煮的味道。這間米苔目都是早上手工現做，麵體滑溜Q彈，吸飽了湯汁，吃起來超順口，加一點油蔥酥，簡簡單單卻恰到好處。雖然是10點才營業，但是米苔目往往會在11點以前就賣光了，只剩下油麵。

▲如果胃口是中等的話，建議點小碗的就可以了，因為照片裡的就是小碗的份量。

▲想吃得更澎湃一點，可以加一顆滷蛋。

▲滷味也很好吃。

米苔目冰

來到這邊真的不要錯過他們的米苔目冰，還記得以前小時候，米苔目對我沒什麼太大的吸引力，所以當大人來吃湯的米苔目時，我都一定會點這碗米苔目冰。味道還是跟小時候一樣，料真的很多很實在，這樣子一碗有五種料，有超多的米苔目、仙草、愛玉、綠豆還有粉粿，真的吃得超過癮。

知本無名米苔目

地址：台東縣台東市知本路三段132巷44號950

營業時間：10：00－18：00（周一休息）

電話：08－9511252

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

