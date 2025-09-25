ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
龍潭最佛心咖啡館100元手沖咖啡無限續杯！70歲以上長者免費喝

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼龍潭咖啡廳推薦「瑞陽咖啡」，就連在地人都不知道的隱密咖啡廳，100塊手沖咖啡喝到飽。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云

住在龍潭這麼多年，我始終以為自己對這片土地已經相當熟悉，卻沒想到在熟悉的街景背後，竟還隱藏著一間連許多在地人都不曾聽過的龍潭咖啡廳「瑞陽咖啡」，它就這樣靜靜地坐落在石管局的眷村裡，像是一個不輕易示人的小秘密。

▲▼龍潭咖啡廳推薦「瑞陽咖啡」，就連在地人都不知道的隱密咖啡廳，100塊手沖咖啡喝到飽。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼龍潭咖啡廳推薦「瑞陽咖啡」，就連在地人都不知道的隱密咖啡廳，100塊手沖咖啡喝到飽。（圖／部落客黑皮提供）

十一份
很多人聽過九份，卻少有人知道龍潭還有個名為「十一份」的聚落，這裡承載著在地歷史與文化，過去因地名與聚落發展而留下痕跡，如今轉型為「十一份觀光文化園區」，成為體驗在地故事與懷舊氛圍的好去處。

▲▼龍潭咖啡廳推薦「瑞陽咖啡」，就連在地人都不知道的隱密咖啡廳，100塊手沖咖啡喝到飽。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼龍潭咖啡廳推薦「瑞陽咖啡」，就連在地人都不知道的隱密咖啡廳，100塊手沖咖啡喝到飽。（圖／部落客黑皮提供）

▲而「瑞陽咖啡」坐落於園區內，與在地氛圍緊密結合，不僅是一間咖啡館，更讓人能在品味咖啡的同時，感受歷史與土地的記憶。

▲▼龍潭咖啡廳推薦「瑞陽咖啡」，就連在地人都不知道的隱密咖啡廳，100塊手沖咖啡喝到飽。（圖／部落客黑皮提供）

▲走進店裡，你品嚐的不只是咖啡的香氣，更是感受眷村裡的故事與歷史。

環境介紹
走進眷村，映入眼簾的是完整保留的矮房老建築，瀰漫著懷舊氛圍。午後陽光灑落園中，咖啡香伴隨光影交錯在斑駁牆面上，彷彿引人走進另一個慢活時光，這裡沒有過度裝飾，卻因眷村獨有的歲月痕跡，讓每個角落都充滿故事。

▲▼龍潭咖啡廳推薦「瑞陽咖啡」，就連在地人都不知道的隱密咖啡廳，100塊手沖咖啡喝到飽。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼龍潭咖啡廳推薦「瑞陽咖啡」，就連在地人都不知道的隱密咖啡廳，100塊手沖咖啡喝到飽。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼龍潭咖啡廳推薦「瑞陽咖啡」，就連在地人都不知道的隱密咖啡廳，100塊手沖咖啡喝到飽。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼龍潭咖啡廳推薦「瑞陽咖啡」，就連在地人都不知道的隱密咖啡廳，100塊手沖咖啡喝到飽。（圖／部落客黑皮提供）

▲店裡的座位數不算多，其實假日前往的話很容易遇到客滿的景象，所以會建議如果可以平日前往。

▲▼龍潭咖啡廳推薦「瑞陽咖啡」，就連在地人都不知道的隱密咖啡廳，100塊手沖咖啡喝到飽。（圖／部落客黑皮提供）

▲這裡不只販售手沖咖啡與咖啡豆，老闆同時也是藝術家，店內陳列著他的創作，讓空間兼具咖啡香與藝術氣息。

▲▼龍潭咖啡廳推薦「瑞陽咖啡」，就連在地人都不知道的隱密咖啡廳，100塊手沖咖啡喝到飽。（圖／部落客黑皮提供）

渦流浮風式咖啡烘豆機

▲▼龍潭咖啡廳推薦「瑞陽咖啡」，就連在地人都不知道的隱密咖啡廳，100塊手沖咖啡喝到飽。（圖／部落客黑皮提供）

▲而渦流浮風式咖啡烘豆機也正是老闆發明的，這一次來很幸運的看到了用這台機器烘豆的過程。

▲▼龍潭咖啡廳推薦「瑞陽咖啡」，就連在地人都不知道的隱密咖啡廳，100塊手沖咖啡喝到飽。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼龍潭咖啡廳推薦「瑞陽咖啡」，就連在地人都不知道的隱密咖啡廳，100塊手沖咖啡喝到飽。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼龍潭咖啡廳推薦「瑞陽咖啡」，就連在地人都不知道的隱密咖啡廳，100塊手沖咖啡喝到飽。（圖／部落客黑皮提供）

消費方式
這裡的咖啡是真的好喝，但比起咖啡本身，我覺得收穫最多的是跟老闆聊天的過程，而且最佛心的就是，這邊的消費是一個人100塊，但是咖啡是喝到飽的！只要喝完了隨時跟老闆說，老闆會現沖咖啡，讓各位喝到不想喝為止，而且70歲以上長者還是免費。

▲▼龍潭咖啡廳推薦「瑞陽咖啡」，就連在地人都不知道的隱密咖啡廳，100塊手沖咖啡喝到飽。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼龍潭咖啡廳推薦「瑞陽咖啡」，就連在地人都不知道的隱密咖啡廳，100塊手沖咖啡喝到飽。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼龍潭咖啡廳推薦「瑞陽咖啡」，就連在地人都不知道的隱密咖啡廳，100塊手沖咖啡喝到飽。（圖／部落客黑皮提供）

瑞陽咖啡

地址：桃園市龍潭區佳安西路4巷1弄9號
電話：0987－411722
營業時間：08：30～17：30

