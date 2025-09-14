鬧中取靜侘寂風民宿　隱身台東市區＋自助入住超便利

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

這兩年越來越多有質感的台東民宿，而其中這一間鬧中取靜的「倆人侘」就是其中之一。以「侘寂美學」為設計靈魂的小型旅宿，以極簡、自然、安靜為主軸，為旅人營造一處心靈喘息的角落。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

環境

外觀低調不張揚，白色立面配上極簡門牌，隱身在住宅區內，但也因此更加顯得寧靜舒適。從門口走出去，不遠處就是熱鬧的台東市區，生活便利卻不失隱私。

▲▼屬於自助民宿，一走進大門，可以先換上室內拖鞋，迎面而來的就是拱形的長廊，這樣的設計宛如走進了時空隧道中。

▲櫃子上也有提供鹿野的紅烏龍茶包，需要的話都可以自己拿取。

▲每一層樓的廊道都有木質的桌椅，讓人忍不住停下腳步發呆一會兒。

房型介紹

W01

這次入住的是位於三樓的W01房型。整體以柔霧米白為基調，搭配淺木色地板與簡約家具，空間感極為通透，給人一種平靜與療癒的氛圍。房內特別設有一組米白色三人沙發，質地柔軟，配上兩張深色圓桌，剛剛好適合早晨在這喝杯紅烏龍茶或是午後懶洋洋地發呆。

▲大片落地窗配上紗簾與遮光簾，既保有隱私，又能引入自然光線，整個空間隨著光影變化更顯靜謐。

▲▼床頭隔板另一側，設有一張原木色系書桌。雖為小角落，卻營造出極佳的閱讀與工作的氛圍。

▲房間外還有陽台的設計。

▲浴室與房間一樣延續極簡設計，裡頭採用乾濕分離的設計。洗手台與鏡面簡約俐落，質感十足。

T01

位在一樓的T01，擁有極佳的自然採光與靜謐氛圍。牆面採用柔霧灰白色調，搭配深灰色腰線設計，簡單卻不單調，營造出沉穩且安心的空間層次。

▲每一間房間宛如都是不同的電影場景。

T02

同樣在一樓的T02不同於其他房型的極簡風，天花板選用刷舊墨灰質感，搭配同色系牆面線條收邊，營造出如夜色般靜謐的包覆感。開門即見弧拱門設計，搭配一層柔白布簾，空間更加立體且沉穩，極具藝術氣息。

倆人侘

地址：台東縣台東市漢中街185巷46弄39號

電話：0937－212818

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►墾丁民宿4人就能包棟！恆春市區開車8分鐘 泳池麻將KTV全都有

►台南新開幕「榴槤千層蛋塔」挑戰味蕾！還有現烤叉燒酥鹹甜脆口

►翻越山河只為一碗手打烏龍麵！藏身台東深山秘境的職人麵店