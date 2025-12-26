2025新飯店盤點！國際酒店插旗金山溫泉區　台北洲際拼明年中見客

▲新北北海溫泉洲際酒店11月開幕。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

從繁華的台北市區，到被溫泉滋養的金山好山水，2025年，全台陸續迎來多家國際品牌新飯店，為旅宿市場注入新氣息，也為旅客帶來更多下榻選擇。

▲新北北海溫泉洲際酒店每間房皆可泡湯。（圖／記者彭懷玉攝）



新北北海溫泉洲際酒店

位於金山的「新北北海溫泉洲際酒店」鄰近金山老街、財神廟與朱銘美術館，飯店主館與別館共規劃 211 間客房，房型從 15 坪起。每間景觀房皆配備溫泉可泡湯，另也設置陽台，更首創總統套房內就能享受私廚鐵板燒料理。自11月開幕以來，成為話題十足的度假新據點。

▲台北嘉佩樂酒店 (Capella Taipei)由國際設計師 André Fu 打造，規劃86間客房與套房。（圖／記者彭懷玉攝）

台北嘉佩樂酒店

嘉佩樂酒店集團首次進駐台灣，選址於敦化北路，步行至小巨蛋僅需5分鐘。酒店由國際設計師 André Fu 打造，以「城市綠洲」為核心概念，規劃86間客房與套房，坪數從14.5坪至81.6坪不等。酒店內綠意盎然，宛如一座沉浸式美術館，4月1日開幕後立即掀起話題。

▲長榮酒店全新品牌「采．寓halo house」位於台中七期核心地段。（圖／長榮提供）



采．寓halo house台中

長榮酒店旗下新品牌「采．寓halo house」位於台中七期核心地段，斜對面即秋紅谷生態公園，擁有130間客房，選用 BVLGARI 寶格麗及伊聖詩等精品洗浴備品，豪華樓層更配備 Dyson吹風機，滿足追求時尚與質感的旅客。

▲蘆洲成旅晶贊更名「TwoTails Hotel Luzhou」，已於6月開幕。（圖／業者提供）



此外，全台首間 Two Tails Hotel Luzhou已於6月在新北蘆洲開幕，改造自營運逾10年的「成旅晶贊飯店」，規劃140間主題插畫客房，顛覆傳統旅宿印象；桃園華航諾富特飯店也已改名為「桃園國際機場凱悅酒店」重新迎客；福泰集團接手「富士大飯店」，並於1月更名為「汐止福泰大飯店」，大廳畫作亦將換為福泰系列藝術品。

▲新北板橋馥華艾美預計明年第一季開幕。（圖／翻攝自粉專）



展望2026年

「台北板橋馥華艾美酒店」由馥華集團攜手萬豪國際打造，擁有236間客房，預計明年第一季開幕；洲際集團第四家「台北洲際酒店」位於大巨蛋旁邊，是集團在北台灣的重點佈局之一，業者透露，預計2026年6月底見客。



信義區方面，正對台北101的四季酒店仍在興建中；而常被誤認為台北101的 The Sky Taipei 收尾工程已進入尾聲，其內將有「柏悅酒店（Park Hyatt Taipei）」進駐，齊力為台北天際線寫下新頁，完工後，勢必成為各國旅客來台下榻的目的地。