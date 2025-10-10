ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

隱身鄉間小路！龍潭自然系田野咖啡廳　閣樓座位獨享稻浪窗景

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

熱門的龍潭咖啡廳「茉莉花園cafe」，今年九月又在旁邊開了一間全新的「茉莉咖啡2號店」。店門口最吸睛的莫過於那台充滿美式風格的漢堡車，上頭印著斗大的「茉莉 cafe」字樣，無論是白天經過還是夜晚開車行駛在中正路上，都會被這搶眼的設計吸引，忍不住放慢車速多看兩眼，與本館僅相隔不到一分鐘步行距離，二館卻呈現出完全不同的氛圍。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

環境介紹
若說本館延續了庭園咖啡廳的悠閒愜意，那麼二館則像是走進一個全新的場域，空間設計更為摩登、活潑，彷彿將都市的潮流氣息注入其中。這樣的對比，不僅滿足了不同客層的喜好，也讓人來到這裡時，可以依照心情在兩種風格間自由切換，體驗截然不同的用餐氛圍。

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

店內環境
走進店裡，最讓人驚艷的就是滿室溫潤的木質調。從桌椅、櫃子到牆面，幾乎所有的木質傢俱與裝飾，都是由老闆娘親手打造而成。她不僅僅是一位咖啡廳經營者，更像是一位全能的職人，把對生活的品味與巧思，透過木工的手感一點一滴實現在空間裡。

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲每一處細節都能看出她的用心，彷彿空間本身就帶著她的溫度與故事。

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲整體氛圍瀰漫著濃厚的鄉村風格，走進這樣舒適的空間裡，讓人瞬間卸下心防。

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲這裡沒有華麗的裝潢，卻多了一份質樸與真實的美感。

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲當陽光從窗邊灑落，照映在木紋的肌理上，讓人恍若置身歐洲鄉村的角落，心情也跟著放慢下來。

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲這裡還有大量落地窗的設計，所以坐在位置上還可以一邊欣賞戶外的綠意稻田景色。

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲空間裡還有一個小巧思，會發現唯一的閣樓座位區，宛如隱藏版的寶藏空間。

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲最吸睛的就是那一整面超大的落地窗，能將窗外景致一覽無遺，堪稱全場最佳觀景搖滾區。

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲獨立的小區域設計，讓人彷彿擁有專屬的偽包廂氛圍，既保有隱私感，又不會與外界完全隔絕。

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲坐在這裡，不論是兩三好友聊天小聚，或是一個人帶著電腦、書本，都能感受到與眾不同的愜意。

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲如果喜歡接觸大自然的話，戶外座位區也是一個很不錯的選擇。原本以為會很熱，結果恰好相反，這樣伴隨著風的吹拂，還算涼爽。

菜單

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲這邊的飲品選擇相當的多樣化，還有甜點跟早午餐。而且甜點也都是老闆娘自己做的，所以每天也都是限量。

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲如果沒有開車的話，也可以品嚐他們的海鹽精釀，這樣炎熱的氣候喝上一杯真的相當的解暑。

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲他們的甜點也是相當的不錯，不管是口感還是味道都恰到好處，不會過甜。

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全新桃園龍潭田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

茉莉咖啡2號店

地址：桃園市龍潭區中正路三坑段525之1號
電話：0912－035330
營業時間：平日：10：00－20：00、假日：06：00－22：00

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►深入太平洋邊的隱世小鎮！長濱秘境一日遊　搭木造帆船隨風而行
►鬧中取靜侘寂風民宿　隱身台東市區＋自助入住超便利
►台東知本「無名米苔目」連招牌都沒有！手工古早味滑溜Q彈

關鍵字： 茉莉咖啡2號店 桃園美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 黑皮的旅遊筆記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

推薦閱讀

雜草叢生小路深藏三合院秘境！與世隔絕咖啡廳隱身高鐵隧道旁

雜草叢生小路深藏三合院秘境！與世隔絕咖啡廳隱身高鐵隧道旁

大阪「台人友善」飯店！還能幫寄戰利品回台灣　中文溝通也沒問題

大阪「台人友善」飯店！還能幫寄戰利品回台灣　中文溝通也沒問題

礁溪靜謐角落享受一杯濃郁虹吸咖啡　京都風懷舊小店隱身巷弄

礁溪靜謐角落享受一杯濃郁虹吸咖啡　京都風懷舊小店隱身巷弄

第2屆「漢堡嘉年華」8/30登場　超過50家品牌齊聚台北圓山花博

第2屆「漢堡嘉年華」8/30登場　超過50家品牌齊聚台北圓山花博

隱身鄉間小路！龍潭自然系田野咖啡廳

隱身鄉間小路！龍潭自然系田野咖啡廳

馬祖唯一「一鴨三吃」在北竿

馬祖唯一「一鴨三吃」在北竿

新美館最新沉浸式特展開箱！

新美館最新沉浸式特展開箱！

阿里山玩法！訪童話部落、山中最美廚房

阿里山玩法！訪童話部落、山中最美廚房

國慶連假清境農場人潮湧現　入園優惠拚3天破萬

國慶連假清境農場人潮湧現　入園優惠拚3天破萬

豬腸湯＋豆菜麵40元解決一餐！

豬腸湯＋豆菜麵40元解決一餐！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

雙十連假衝石門！萬里蟹免費吃

台北中山區星級飯店牛肉麵買一送一

不只南投　「全台3處國慶煙火」一覽

台大隱藏版咖啡後花園！

嘉義「新港海賊庄休閒農場」開幕

三峽荒郊野外吃土雞！

「牛舌の檸檬」台灣首店10/25開幕

全台5家必比登牛肉麵一次看

「2025新北耶誕城」11/14開城

雙十國慶餐飲優惠整理包

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

隱身鄉間小路！龍潭自然系田野咖啡廳

馬祖唯一「一鴨三吃」在北竿

新美館最新沉浸式特展開箱！

阿里山玩法！訪童話部落、山中最美廚房

國慶連假清境農場人潮湧現　入園優惠拚3天破萬

豬腸湯＋豆菜麵40元解決一餐！

憑台鐵車票免費換一畑電車一日券

雙十國慶餐飲優惠整理包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366