隱身鄉間小路！龍潭自然系田野咖啡廳　閣樓座位獨享稻浪窗景

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

熱門的龍潭咖啡廳「茉莉花園cafe」，今年九月又在旁邊開了一間全新的「茉莉咖啡2號店」。店門口最吸睛的莫過於那台充滿美式風格的漢堡車，上頭印著斗大的「茉莉 cafe」字樣，無論是白天經過還是夜晚開車行駛在中正路上，都會被這搶眼的設計吸引，忍不住放慢車速多看兩眼，與本館僅相隔不到一分鐘步行距離，二館卻呈現出完全不同的氛圍。

環境介紹

若說本館延續了庭園咖啡廳的悠閒愜意，那麼二館則像是走進一個全新的場域，空間設計更為摩登、活潑，彷彿將都市的潮流氣息注入其中。這樣的對比，不僅滿足了不同客層的喜好，也讓人來到這裡時，可以依照心情在兩種風格間自由切換，體驗截然不同的用餐氛圍。

店內環境

走進店裡，最讓人驚艷的就是滿室溫潤的木質調。從桌椅、櫃子到牆面，幾乎所有的木質傢俱與裝飾，都是由老闆娘親手打造而成。她不僅僅是一位咖啡廳經營者，更像是一位全能的職人，把對生活的品味與巧思，透過木工的手感一點一滴實現在空間裡。

▲每一處細節都能看出她的用心，彷彿空間本身就帶著她的溫度與故事。

▲整體氛圍瀰漫著濃厚的鄉村風格，走進這樣舒適的空間裡，讓人瞬間卸下心防。

▲這裡沒有華麗的裝潢，卻多了一份質樸與真實的美感。

▲當陽光從窗邊灑落，照映在木紋的肌理上，讓人恍若置身歐洲鄉村的角落，心情也跟著放慢下來。

▲這裡還有大量落地窗的設計，所以坐在位置上還可以一邊欣賞戶外的綠意稻田景色。

▲空間裡還有一個小巧思，會發現唯一的閣樓座位區，宛如隱藏版的寶藏空間。

▲最吸睛的就是那一整面超大的落地窗，能將窗外景致一覽無遺，堪稱全場最佳觀景搖滾區。

▲獨立的小區域設計，讓人彷彿擁有專屬的偽包廂氛圍，既保有隱私感，又不會與外界完全隔絕。

▲坐在這裡，不論是兩三好友聊天小聚，或是一個人帶著電腦、書本，都能感受到與眾不同的愜意。

▲如果喜歡接觸大自然的話，戶外座位區也是一個很不錯的選擇。原本以為會很熱，結果恰好相反，這樣伴隨著風的吹拂，還算涼爽。

菜單

▲這邊的飲品選擇相當的多樣化，還有甜點跟早午餐。而且甜點也都是老闆娘自己做的，所以每天也都是限量。

▲如果沒有開車的話，也可以品嚐他們的海鹽精釀，這樣炎熱的氣候喝上一杯真的相當的解暑。

▲他們的甜點也是相當的不錯，不管是口感還是味道都恰到好處，不會過甜。

茉莉咖啡2號店

地址：桃園市龍潭區中正路三坑段525之1號

電話：0912－035330

營業時間：平日：10：00－20：00、假日：06：00－22：00

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

