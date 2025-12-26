ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

三重鴨鴨公園9百坪花海正盛開　淡水「AH！Q裝置」展至明年1月

▲AH!Q在淡水金色水岸，陪大家等待跨河煙火,三重鴨鴨公園花海。（圖／新北市高灘處提供）

▲三重鴨鴨公園以百日草、波斯菊、萬壽菊等植栽妝點，賞花期約持續到明年2月（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

冷冽冬日來襲，三重淡水河畔的鴨鴨公園正式換新裝。新北市高灘處表示，今年以「初冬小花海」為主題，以百日草、波斯菊、萬壽菊等植栽妝點成花海，觀賞期約持續到明年2月。而淡水金色水岸新增6公尺高的AH！Q裝置，為跨年夜「1314跨河煙火」增添亮點。

▲AH!Q在淡水金色水岸，陪大家等待跨河煙火,三重鴨鴨公園花海。（圖／新北市高灘處提供）

▲今年以「初冬小花海」為主題，除了百日草、波斯菊，還新增萬壽菊、孔雀草以及油菜花，面積約907坪。

三重鴨鴨公園
三重淡水河畔的鴨鴨公園換上花海新衣！高灘處表示，今年以「初冬小花海」為主題，除了百日草、波斯菊之外，還新增萬壽菊、孔雀草以及油菜花，面積約0.3公頃（907坪）的花海已陸續盛開，預計到明年2月中旬，不過，今年只有花海，夜間無點燈。

▲AH!Q在淡水金色水岸，陪大家等待跨河煙火,三重鴨鴨公園花海。（圖／新北市高灘處提供）

▲6公尺高的AH！Q裝置坐落於淡水金色水岸，陪大家等待跨河煙火。

淡水金色水岸AH！Q
今年加碼與新銳藝術家Alan Hong合作，設計6公尺高的AH！Q裝置，高灘處指出，該裝置從下午4點亮燈到次日，持續至明年1月25日；而金色水岸光雕則在期間晚上6點至10點開燈，一同迎接「2026閃耀新北1314跨河煙火」慶典。

▲AH!Q在淡水金色水岸，陪大家等待跨河煙火,三重鴨鴨公園花海。（圖／新北市高灘處提供）

▲6公尺高的AH！Q裝置從下午4點亮燈到次日，持續至明年1月25日。

民眾不妨騎乘自行車，沿著二重環狀及淡水金色水岸自行車道，沿途欣賞淡水河畔美景，享受心曠神怡的忘憂時刻。另外呼籲民眾賞花時，勿觸碰或採摘，讓更多人能共享這片「初冬小花海」。

關鍵字： 新北市旅遊 三重旅遊 鴨鴨公園 淡水金色水岸AH！Q 淡水金色水岸 淡水旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【I人男友眼神死透】女友髮型是「發光聖誕樹」　客運上閃閃發光

推薦閱讀

「閃耀新北1314跨河煙火」全攻略

「閃耀新北1314跨河煙火」全攻略

春節出國團費下修近萬　日韓2.2萬有找

春節出國團費下修近萬　日韓2.2萬有找

淡水6公尺「AH！Q裝置」展至明年1月

淡水6公尺「AH！Q裝置」展至明年1月

即／台14甲昆陽-大禹嶺結冰　限掛雪鏈通行

即／台14甲昆陽-大禹嶺結冰　限掛雪鏈通行

微風南山引進5大話題美食

微風南山引進5大話題美食

中山超夯排隊拉麵！微笑即可免費加麵

中山超夯排隊拉麵！微笑即可免費加麵

2025全球最繁忙航線出爐！桃機包辦1、9名

2025全球最繁忙航線出爐！桃機包辦1、9名

嘉楠風華丁全台三館　跨年優惠大公開

嘉楠風華丁全台三館　跨年優惠大公開

台南人限定　憑身分證日本28景點享優惠

台南人限定　憑身分證日本28景點享優惠

海外客暴跌剩1成　沖繩叢林樂園祭4改善

海外客暴跌剩1成　沖繩叢林樂園祭4改善

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2025全球最繁忙航線出爐！桃機包辦1、9名

八里低調古董咖啡廳！一天只開2小時

台北滑冰場「門票0元」免費租借冰鞋

嘉楠風華丁全台三館　跨年優惠大公開

100元包下整座森林！日月潭三合院咖啡

海外客暴跌剩1成　沖繩叢林樂園祭4改善

台南人限定　憑身分證日本28景點享優惠

飄香萬華一甲子麵線攤！只賣3.5小時

三重「阿田油飯」復活回歸

棲蘭及明池山莊預計由六福集團接手

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

「閃耀新北1314跨河煙火」全攻略

春節出國團費下修近萬　日韓2.2萬有找

淡水6公尺「AH！Q裝置」展至明年1月

即／台14甲昆陽-大禹嶺結冰　限掛雪鏈通行

微風南山引進5大話題美食

中山超夯排隊拉麵！微笑即可免費加麵

2025全球最繁忙航線出爐！桃機包辦1、9名

嘉楠風華丁全台三館　跨年優惠大公開

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366