三重鴨鴨公園9百坪花海正盛開　淡水「AH！Q裝置」展至明年1月

▲三重鴨鴨公園以百日草、波斯菊、萬壽菊等植栽妝點，賞花期約持續到明年2月（圖／新北市高灘處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

冷冽冬日來襲，三重淡水河畔的鴨鴨公園正式換新裝。新北市高灘處表示，今年以「初冬小花海」為主題，以百日草、波斯菊、萬壽菊等植栽妝點成花海，觀賞期約持續到明年2月。而淡水金色水岸新增6公尺高的AH！Q裝置，為跨年夜「1314跨河煙火」增添亮點。

▲今年以「初冬小花海」為主題，除了百日草、波斯菊，還新增萬壽菊、孔雀草以及油菜花，面積約907坪。



三重鴨鴨公園

三重淡水河畔的鴨鴨公園換上花海新衣！高灘處表示，今年以「初冬小花海」為主題，除了百日草、波斯菊之外，還新增萬壽菊、孔雀草以及油菜花，面積約0.3公頃（907坪）的花海已陸續盛開，預計到明年2月中旬，不過，今年只有花海，夜間無點燈。

▲6公尺高的AH！Q裝置坐落於淡水金色水岸，陪大家等待跨河煙火。



淡水金色水岸AH！Q

今年加碼與新銳藝術家Alan Hong合作，設計6公尺高的AH！Q裝置，高灘處指出，該裝置從下午4點亮燈到次日，持續至明年1月25日；而金色水岸光雕則在期間晚上6點至10點開燈，一同迎接「2026閃耀新北1314跨河煙火」慶典。

▲6公尺高的AH！Q裝置從下午4點亮燈到次日，持續至明年1月25日。



民眾不妨騎乘自行車，沿著二重環狀及淡水金色水岸自行車道，沿途欣賞淡水河畔美景，享受心曠神怡的忘憂時刻。另外呼籲民眾賞花時，勿觸碰或採摘，讓更多人能共享這片「初冬小花海」。