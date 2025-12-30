ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

和平島「2026四季旅行票」元旦開賣　1人200元起暢玩4次園區

▲基隆和平島地質公園推出「2026四季旅行票」，單人票只要249元（原價1,510元），便能在2026一整年入園四次，雙人同行更只要400元。（圖／業者提供）

▲基隆和平島地質公園推出「2026四季旅行票」，單人票只要249元，便能在2026一整年入園四次。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

基隆和平島地質公園推出「2026四季旅行票」，單人票只要249元（原價1,510元），便能在2026一整年入園四次，雙人同行更只要400元，等於玩兩次以上就回本，該專案於2026年1月1日至1月18日限時開賣。

▲和平島地質公園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲和平島地質公園夕陽迷人。（圖／記者彭懷玉攝）

2026年適逢「基隆大航海400年」的重要歷史時刻，對此，和平島地質公園推出「2026四季旅行票」，以「一年四次、四季入島」為核心概念，邀旅客走進基隆，展開一段橫跨春、夏、秋、冬的島嶼旅程。

▲基隆和平島地質公園推出「2026四季旅行票」，單人票只要249元（原價1,510元），便能在2026一整年入園四次，雙人同行更只要400元。（圖／業者提供）

▲四季旅行票除了包含四次入園，還加碼海洋獨木舟或SUP體驗等。（圖／業者提供，下同）

四季旅行票除了包含四次入園，還加碼秘境深度環境解說、海洋獨木舟或SUP體驗、基隆水路港灣觀光船，以及多家在地店家的專屬優惠。

▲基隆和平島地質公園推出「2026四季旅行票」，單人票只要249元（原價1,510元），便能在2026一整年入園四次，雙人同行更只要400元。（圖／業者提供）

▲和平島依季節限定開放阿拉寶灣，每天限量300人，若購買四季旅行票之旅客免搶票，可直接到現場參加。

其中，最受歡迎的「秘境深度環境解說」，是和平島依季節限定開放阿拉寶灣的人氣行程，每天限量300人，平常得先在線上卡位，但若購買四季旅行票之旅客，活動期間可直接到現場參加。

▲基隆和平島地質公園推出「2026四季旅行票」，單人票只要249元（原價1,510元），便能在2026一整年入園四次，雙人同行更只要400元。（圖／業者提供）

▲春天海岸綠藻鋪滿岩岸，整片海岸變成天然草原，一年僅現身兩個月。

然而，多數人只會趁夏天到和平島地質公園玩水，業者也分享四季玩法：春天海岸綠藻鋪滿岩岸，整片海岸變成天然草原，一年僅現身兩個月；夏天海泳、SUP、獨木舟，玩完上岸沖洗、吃冰；秋天走進世界級秘境「阿拉寶灣」，接著留在公園賞浪漫夕陽；冬天，在北海岸最安全的觀浪點看浪，東北季風把海打成一片白色，澎湃等級為和平島留下意境寫照。

▲基隆和平島地質公園推出「2026四季旅行票」，單人票只要249元（原價1,510元），便能在2026一整年入園四次，雙人同行更只要400元。（圖／業者提供）

▲▼秋天留在公園賞浪漫夕陽；冬天在北海岸最安全的觀浪點看浪的澎湃。

▲基隆和平島地質公園推出「2026四季旅行票」，單人票只要249元（原價1,510元），便能在2026一整年入園四次，雙人同行更只要400元。（圖／業者提供）

此外，基隆再添2處兼具歷史與生態的新亮點！「獅球嶺砲台周邊步道」、「全台第一座鐵路隧道」劉銘傳隧道已於日前開放，民眾可從隧道南、北口進出，完整串聯獅球嶺砲台，巡遊在融合自然生態與軍事歷史的新路線。

▲劉銘傳隧道。（圖／翻攝自基隆市文化觀光局官網）

▲▼劉銘傳隧道即日起至明年2月可自由參觀；獅球嶺砲台周邊步道。（圖／翻攝自基隆市文化觀光局官網）

▲劉銘傳隧道。（圖／翻攝自基隆市文化觀光局官網）

基隆市政府表示，此兩個景點適合規劃成半日健行，深入體驗基隆山城的歷史風貌。不過需提醒民眾，隧道與步道沿線生態資源豐富，請在參觀時保持安靜並降低光源干擾；由於步道草木茂密，可能出現爬蟲、蚊蟲或蜜蜂，建議穿著長袖長褲、包鞋與長襪。

關鍵字： 基隆旅遊 2026四季旅行票 和平島地質公園 劉銘傳隧道 獅球嶺砲台周邊步道

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【命懸一線】工人10樓高空走吊臂沒護具 民眾嚇傻：光看就腿軟

推薦閱讀

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

瑞士今年必住5間奢華酒店

瑞士今年必住5間奢華酒店

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

好事神友會帶你看廟宇百年風華

好事神友會帶你看廟宇百年風華

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

198元自助吧吃到飽！桃園火鍋懶人包

198元自助吧吃到飽！桃園火鍋懶人包

恆春隱藏看海角落！撿海漂垃圾換咖啡

恆春隱藏看海角落！撿海漂垃圾換咖啡

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

麥當勞「Big Arch霸牛堡」台灣吃得到了　還有新點心「麥芋球」

新北蘆洲50年米粉湯老店2/15熄燈

「被燒肉耽誤的甜點店」進軍大台北

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

義大新設施啟用　六福村大怒神將換臉

大溪濕地公園「370株落羽松」轉紅

網路幾乎零資訊！三重30元無名炒米粉

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

添好運1月續推港點吃到飽

獨／陽明山「S形落羽松秘境」重啟

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

瑞士今年必住5間奢華酒店

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

好事神友會帶你看廟宇百年風華

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366