和平島「2026四季旅行票」元旦開賣　1人200元起暢玩4次園區

▲基隆和平島地質公園推出「2026四季旅行票」，單人票只要249元，便能在2026一整年入園四次。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

基隆和平島地質公園推出「2026四季旅行票」，單人票只要249元（原價1,510元），便能在2026一整年入園四次，雙人同行更只要400元，等於玩兩次以上就回本，該專案於2026年1月1日至1月18日限時開賣。

▲和平島地質公園夕陽迷人。（圖／記者彭懷玉攝）



2026年適逢「基隆大航海400年」的重要歷史時刻，對此，和平島地質公園推出「2026四季旅行票」，以「一年四次、四季入島」為核心概念，邀旅客走進基隆，展開一段橫跨春、夏、秋、冬的島嶼旅程。

▲四季旅行票除了包含四次入園，還加碼海洋獨木舟或SUP體驗等。（圖／業者提供，下同）



四季旅行票除了包含四次入園，還加碼秘境深度環境解說、海洋獨木舟或SUP體驗、基隆水路港灣觀光船，以及多家在地店家的專屬優惠。

▲和平島依季節限定開放阿拉寶灣，每天限量300人，若購買四季旅行票之旅客免搶票，可直接到現場參加。



其中，最受歡迎的「秘境深度環境解說」，是和平島依季節限定開放阿拉寶灣的人氣行程，每天限量300人，平常得先在線上卡位，但若購買四季旅行票之旅客，活動期間可直接到現場參加。

▲春天海岸綠藻鋪滿岩岸，整片海岸變成天然草原，一年僅現身兩個月。



然而，多數人只會趁夏天到和平島地質公園玩水，業者也分享四季玩法：春天海岸綠藻鋪滿岩岸，整片海岸變成天然草原，一年僅現身兩個月；夏天海泳、SUP、獨木舟，玩完上岸沖洗、吃冰；秋天走進世界級秘境「阿拉寶灣」，接著留在公園賞浪漫夕陽；冬天，在北海岸最安全的觀浪點看浪，東北季風把海打成一片白色，澎湃等級為和平島留下意境寫照。

▲▼秋天留在公園賞浪漫夕陽；冬天在北海岸最安全的觀浪點看浪的澎湃。



此外，基隆再添2處兼具歷史與生態的新亮點！「獅球嶺砲台周邊步道」、「全台第一座鐵路隧道」劉銘傳隧道已於日前開放，民眾可從隧道南、北口進出，完整串聯獅球嶺砲台，巡遊在融合自然生態與軍事歷史的新路線。

▲▼劉銘傳隧道即日起至明年2月可自由參觀；獅球嶺砲台周邊步道。（圖／翻攝自基隆市文化觀光局官網）



基隆市政府表示，此兩個景點適合規劃成半日健行，深入體驗基隆山城的歷史風貌。不過需提醒民眾，隧道與步道沿線生態資源豐富，請在參觀時保持安靜並降低光源干擾；由於步道草木茂密，可能出現爬蟲、蚊蟲或蜜蜂，建議穿著長袖長褲、包鞋與長襪。