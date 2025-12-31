嘉義親子放電一日遊！DIY窯烤披薩、欣賞全台首座馬賽克海賊船

首圖／IG@zoe_chang_

文／ReadyGo

位於嘉義南港與雲林北港交界的景點「海賊庄休閒農場」，以馬賽克、交趾陶與剪黏工藝打造繽紛城堡和全台灣第一座馬賽克海賊船，園區結合親子遊樂、拍照打卡與美食，讓人彷彿踏上了一場小型的航海之旅！

在這裡，不僅能體驗化身為航海冒險家，還能了解每一項農產品從土地到餐桌的旅程，無論是想拍出充滿童趣的照片，還是單純放鬆感受多元文化，海賊庄休閒農場都是不容錯過的最新嘉義景點。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

海賊庄休閒農場

南港村一帶舊稱為「笨港」地區，是大航海時代台灣的重要港口之一，因此聚集了許多來自西班牙、葡萄牙、荷蘭、中國與日本的海賊與海商，開啟國際間的交流。為此，海賊庄休閒農場的命名，不單單是代表這塊土地上曾聚集了海賊，更是藉此傳達出台灣人勇於挑戰和堅毅的精神。海賊庄帶著大航海時代的文化與歷史，結合嘉義豐饒的田園環境與物產，期盼推廣在地的風土滋味給大家。

圖／IG＠twins.0821

交通好方便

前往嘉義海賊庄的方式很多，若搭乘高鐵的話，於嘉義高鐵站下車，轉乘「台灣好行－故宮南院線」至板陶窯站下車，步行約10分鐘後即抵達；另外，也可以搭乘嘉義縣公車7325、嘉義客運7201號或7202號搭往北港方向，至「水仙宮站」下車後，步行約15分鐘即可；自行開車可沿縣道159線（媽祖大道）往北港方向，遇南港水仙宮牌樓後右轉350公尺。

圖／IG＠zoe_chang_



寵物友善園區

歷經八年籌備，嘉義海賊庄早前已正式開幕，全票為120元，6歲～15歲（含）學生、65歲以上長者、身心障礙者之陪同照護者一名為優待票80元，至於5歲（含）以下孩童、身心障礙者本人、戶籍地新港鄉／六腳鄉／北港鎮（原笨港地區）鄉民皆免費。值得一提的是，海賊庄休閒農場是寵物友善園區，寵物戶外可落地但需繫牽繩，室內需使用推車或籃子。

圖／IG＠zoe_chang_



500萬片廢棄馬賽克打造的壁畫牆

海賊庄休閒農場的建築外觀以500萬片馬賽克打造，壯觀又繽紛的壁畫牆格外吸引人注意！園區大致規劃為水母咖啡農產品展售坊、七海食農體驗館、六藝塾堂、香料之路、親子玩具森林、新興作物果園、莫內花園，而入園贈送的紀念幣，則是以大航海時代流通的貨幣為概念，除了有重返400年前貿易光景的特殊氛圍，一枚貨幣還可折抵單一品項消費，是不是很有趣呢？

圖／IG@twins.0821



食農體驗

在七海揚帆食農體驗館，特別運用全台獨一無二的馬賽克柴燒爐，由烘焙職人手工製作出與歷史淵源的美味麵包與披薩，並添加了農場自栽的香草與香料。這裡更會不定期舉辦食農教育活動，由專業老師帶領大小朋友在農場學習認識香草與雜糧作物，親自採摘食材後體驗製作手工披薩、香草餅乾或麵包點心，共度寓教於樂的療癒時光。

圖／IG@twins.0821

嘉義景點：嘉義海賊庄休閒農場常見問題



嘉義海賊庄休閒農場的披薩一定要提前預約嗎？

是的。嘉義海賊庄休閒農場的窯烤披薩皆使用不苦勞福氣窯烘烤，並採用義大利Caputo專用麵粉與天然龍眼木柴燒，因此每日限量提供，供應時間為11：00－14：00，建議提前預約。

嘉義海賊庄休閒農場是否接受團體參觀？如何預約？

10人以上為團體，需至少七日前預約。請於海賊庄休閒農場官網填寫團體預約表單，園區將協助安排預訂事項。

海賊庄休閒農場

地址：嘉義縣新港鄉南港村117－69號

營業時間：09：00－17：00（周二公休）

電話：05－7811269

嘉義親子農場｜7間森林系農場療癒登場，大人小孩都愛的親子景點



【你可能也想看】

►石碇一日慢遊指南！體驗親手甩麵、吃豆腐冰淇淋 俯瞰鱷魚島夕陽

►乘高空滑索飛越樹海眺望太平洋！長濱一日遊攻略 在銀行吃海鮮

►特搜上海6家秋蟹名店！從清朝乾隆老字號到金黃濃郁蟹黃麵