大安站「工作K書友善」深夜咖啡廳！還有免費提供Wi-Fi插座

▲▼大安站開到晚上11點深夜咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

開很晚的台北深夜咖啡店，推薦這家捷運大安站附近的「水哥咖啡」，營業時間開到晚上11點，適合下班後、聚餐完想喝杯咖啡的人，這裡也有供應多種特色調酒，菜單咖啡、甜點皆有著不錯水準，座位舒適很適合久坐用電腦，插座數量也很多。

交通位置
位在台北市大安區較靠近瑞安街那側，距離捷運大安站5號出口約180公尺，步行時間3分鐘左右會到，騎車前往路邊停車位不會太難找，開車的話也有收費停車場可停車，台北市中心的交通就是如此方便。

▲▼大安站開到晚上11點深夜咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

內用環境
空間蠻大的，靠窗座位多設有免費插座，店內也有提供無線網路Wi-Fi，平日下午並未客滿，很多客人都帶著電腦前往，所以算是安靜的、不會吵雜，平日限時3小時、周末假日限時2小時，如果要繼續久坐的話，再點一杯飲品即可。

▲▼大安站開到晚上11點深夜咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲聊天音量不要太大就不會影響到別人。

▲▼大安站開到晚上11點深夜咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲▼大安站開到晚上11點深夜咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲▼大安站開到晚上11點深夜咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲喜歡T恤、咖啡豆、掛耳包，也能同時購買。

菜單
內用低消每人一杯飲料，飲料有手沖咖啡、義式咖啡、咖啡調酒、無酒精特調、茶飲、牛奶、氣泡飲，搭配各式甜點、沙拉堡、三明治、牛肉捲等輕食小點，無論吃的喝的都能在店內輕鬆滿足。

▲▼大安站開到晚上11點深夜咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲▼大安站開到晚上11點深夜咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼大安站開到晚上11點深夜咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲▼大安站開到晚上11點深夜咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

美式咖啡－140元

▲▼大安站開到晚上11點深夜咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲美式咖啡是穩穩的一杯，焦苦感不會太重，風味清爽乾淨。

美香蒸－160元

▲▼大安站開到晚上11點深夜咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲蒸氣美式、百香果汁、蜂蜜。

布朗尼－180元

▲▼大安站開到晚上11點深夜咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲布朗尼本身還不錯，口感再濕潤點或許會更討喜，上頭冰淇淋則有部分結霜，應該是保存問題，稍微可惜了些。

糖炙檸檬塔－130元
相較之下，我們都覺得糖炙檸檬塔非常好吃，表面有撒上糖粒做炙燒，所以有著焦香酥脆的口感，搭配酸甜度恰到好處的檸檬塔，美味度大大超出原本預期。

▲▼大安站開到晚上11點深夜咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

整體心得
一間可以推薦的台北大安區咖啡店，交通方便、近捷運站是一大優勢，營業時間到晚上11點也很讚，愛深夜咖啡廳的人請收藏，咖啡、甜點皆有著不錯水準，價格以台北市來說算是相對平價，吃的喝的都可以安心點下去。

水哥咖啡

地址：台北市大安區信義路四段30巷48號
電話：02－27009082
營業時間：11：30－23：00（周日至21：00）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366